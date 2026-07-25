Экскурсии на машине в Калининграде

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Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день

Танцующий лес, песчаные дюны, экотропы и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Куршская коса — удивительное место, заботливо созданное самой природой.

Вы узнаете, что послужило причиной ее образования, как она связана с викингами и почему впервые она была упомянута под именем Нестланд.

А также: какой след здесь оставили Петр I и Елизавета Петровна и как удалось предотвратить возможную экологическую катастрофу.
5
402 отзыва
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день

Описание экскурсии

Удивительная Куршская коса

Вы посетите самые интересные и живописные места национального парка. В программе экскурсии:

  • Королевский бор: вы пройдете по экологической тропе, рассмотрите вековые деревья и насладитесь чистейшим воздухом.
  • Поселок Лесной: здесь вас ждут маяк, прогулка по живописному променаду и чудесные морские пейзажи.
  • Визит-центр «Музейный комплекс»: вы узнаете о быте и основных занятиях местных жителей, посетите деревню викингов и увидите настоящую модель планера, летавшего над косой. А еще услышите о местных дюнах, флоре, фауне, грунте и песках.
  • Станция Фрингилла — старейшая в Европе орнитологическая станция. Я расскажу, как наблюдают за перелетными птицами, зачем их кольцуют и каким образом отслеживают маршруты птичьей миграции.
  • Высота Мюллера: вы раскроете секрет ее названия и насладитесь великолепными видами на море, озеро Чайка и окрестности.
  • Танцующий лес — самая таинственная достопримечательность Куршской косы. Вы услышите связанные с ней легенды и мифы и попытаетесь разобраться, почему стволы деревьев петляют и изгибаются.
  • Озеро Лебедь — уникальное озеро эолового происхождения, отделённое тонкой песчаной полоской от залива, где вы полюбуетесь превосходным видом на подвижные дюны.
  • Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, с которой вам откроется прекрасный вид на Балтийское море, Куршский залив, бескрайние песчаные дюны и поселок Морское.
  • Поселок Рыбачий, где вы увидите колоритные рыбацкие домики и сможете купить свежеприготовленную местную рыбку.
  • Зеленоградск: вы полюбуетесь знаковыми достопримечательностями курортного Кранца.
  • Нессельбек — воссозданный рыцарский замок, наполненный атмосферой средневековья.

По вашему желанию вы увидите один из Фортов «Ночной перины Кёнигсберга» и узнаете о некогда неприступном городе-крепости.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: экологический сбор — 400 ₽ за автомобиль, 400 ₽ с чел., детям до 18 лет бесплатно, визит-центр «Музейный комплекс» — 100 ₽ с чел., орнитологическая станция Фрингилла — 350 ₽ с че.
  • С вами буду я, но иногда меня заменяют мои коллеги — профессиональные гиды
  • Экскурсия начинается в центре Калининграда

Дополнительные опции

  • За дополнительную плату возможен трансфер из других городов Калининградской области и аэропорта Храброво и обратно
  • За дополнительною плату мы можем добавить в маршрут замок Шаакен, сыроварню Шаакен Дорф и посещение форта
  • Экскурсию можно провести и для большего числа путешественников, но только для вас и ваших близких (мы не совмещаем разные туристические группы). Стоимость уточняйте, пожалуйста, в личном сообщении.
  • На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке
  • Оплата за дополнительные часы согласовывается индивидуально

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет4650 ₽
Стандартный билет4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград Центральная площадь 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4366 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я родился и вырос в Калининградской области, провожу экскурсии по Куршской косе и другим удивительным местам нашего региона. Возможно проведение экскурсии на легковых автомобилях, паркетниках, микроавтобусах
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и до VIP-класса. Также организую поездки по Приморским городам, Балтийску, Янтарному и Светлогорску. С большим удовольствием расскажу о Янтарном крае и сделаю все, чтобы у вас остались о нем самые яркие воспоминания!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 402 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Куршская коса – это место, где время замедляется, а природа шепчет свои древние истории. И эту симфонию природы услышать сполна помогла экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек». Название обещает
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много, и, поверьте, оно не обманывает.

14 июля мы с мужем и дочкой погрузились в прекрасный мир, где песчаные дюны соперничают по красоте с морскими волнами, а вековые сосны будто застыли в вечном танце. И, да, здесь когда-то ели ворон! Такие пикантные детали, как и множество других, раскрыл нам гид Сергей – настоящий энтузиаст своего дела.

Сергей – это кладезь знаний и умелый рассказчик. Он умудряется увлечь и взрослого, и подростка. Сергей даже провёл эксперимент с магнитом и песком на Куршской косе, наглядно показав скрытые силы природы.

Высота Эфа, «Танцующий лес» с его мистическими легендами, обед с видом на Куршский залив – каждый пункт программы был продуман до мелочей. Запомнился визит в полевой стационар «Фрингилла», где мы стали свидетелями кольцевания чижика. Узнать, как учёные изучают перелётных птиц, и как важно беречь их – бесценный опыт.

Зеленоградск очаровал своей атмосферой города котиков, а замок Нессельбек, несмотря на свою новодельность, хранит в себе дух средневековья. Даже музей пыток оказался не просто жутковатым зрелищем, а напоминанием о тёмных страницах истории.

Впечатляет не только насыщенность программы, но и забота об участниках экскурсии. Сергей предусмотрительно взял с собой питьевую воду и даже аптечку. Маленький пластырь, вовремя оказавшийся под рукой, спас половину дня моей дочке, натёршей ногу.

Эта экскурсия – настоящее путешествие, которое заставляет задуматься о красоте и хрупкости природы, о важности сохранения культурного наследия. Этот день останется в памяти надолго. Сердечно благодарим Сергея за прекрасную экскурсию!

Куршская коса – это место, где время замедляется, а природа шепчет свои древние истории. И эту
Куршская коса – это место, где время замедляется, а природа шепчет свои древние истории. И эту
Куршская коса – это место, где время замедляется, а природа шепчет свои древние истории. И эту
Куршская коса – это место, где время замедляется, а природа шепчет свои древние истории. И эту
Куршская коса – это место, где время замедляется, а природа шепчет свои древние истории. И эту
Куршская коса – это место, где время замедляется, а природа шепчет свои древние истории. И эту
Куршская коса – это место, где время замедляется, а природа шепчет свои древние истории. И эту
Куршская коса – это место, где время замедляется, а природа шепчет свои древние истории. И эту
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Юлия
Вторая экскурсия с Сергеем. Очень понравился подход к организации- Сергей убедил выехать пораньше, чтобы избежать пробок как на дороге, так непосредственно и на самих туристических маршрутах. В итоге экскурсия прошла
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прекрасно - с возможностью все спокойно посмотреть без толпы туристов, спокойно послушать историю и сфотографироваться.
Сергей владеет информацией о посещаемых маршрутах, рассказывает интересно, без нудных и не нужных фактов. Подсказал, что посмотреть самостоятельно, где вкусно поесть и купить сувениры.
Экскурсия прошла в лёгкой и не принужденной обстановке.
Спасибо!

Вторая экскурсия с Сергеем. Очень понравился подход к организации- Сергей убедил выехать пораньше, чтобы избежать пробок
Вторая экскурсия с Сергеем. Очень понравился подход к организации- Сергей убедил выехать пораньше, чтобы избежать пробок
Вторая экскурсия с Сергеем. Очень понравился подход к организации- Сергей убедил выехать пораньше, чтобы избежать пробок
Вторая экскурсия с Сергеем. Очень понравился подход к организации- Сергей убедил выехать пораньше, чтобы избежать пробок
Вторая экскурсия с Сергеем. Очень понравился подход к организации- Сергей убедил выехать пораньше, чтобы избежать пробок
Вторая экскурсия с Сергеем. Очень понравился подход к организации- Сергей убедил выехать пораньше, чтобы избежать пробок
Вторая экскурсия с Сергеем. Очень понравился подход к организации- Сергей убедил выехать пораньше, чтобы избежать пробок
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Дмитрий
Потрясающий и очень харизматичный гид.
Уже хочется снова вернуться в Калинград и отправиться с ним еще на одну экскурсию.
Потрясающий и очень харизматичный гид.
Потрясающий и очень харизматичный гид.
Потрясающий и очень харизматичный гид.
Потрясающий и очень харизматичный гид.
Потрясающий и очень харизматичный гид.
Потрясающий и очень харизматичный гид.
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Н
Были на экскурсии с Сергеем 24 июля на Куршской косе. С самого начала Сергей учел все пожелания, подстроил маршрут под наши запросы и возможности. Экскурсия прошла легко, интересно, максимально комфортно,
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весело и понравилась всем участникам от старшего поколения до подростков. Маршрут был выбран оптимально, рассказ был интересным, полным фактов и юмора, скучать было точно некогда. Подход совершенно индивидуальный и приятно удивляет возможность учесть все пожелания. Благодарны Сергею и обязательно вернемся к нему на другие экскурсии.

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Ирина
✨ Экскурсия полностью оправдывает свое название — одного дня действительно достаточно, чтобы влюбиться в Куршскую косу и Зеленоградск. 🏡

Отдельное спасибо ЛУЧШЕМУ ГИДУ КАЛИНИНГРАДА - СЕРГЕЮ за идеальную организацию, грамотно составленный
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маршрут, только самые красочные локации, VIP - обслуживание, а также за юмор, позитив и терпение к деткам - подросткам. 🤷

✨ Впечатлил, конечно,"Танцующий лес" — это нечто невероятное! Сосны выглядят так, будто их заколдовали, обязательно нужно увидеть своими глазами. 🌲🪾 ✨ Высота Эфа — дух захватывает: виды на дюны и море просто бесконечные, фотографии получаются шикарные даже в пасмурную погоду. 📸

✨ Зеленоградск нас очаровал! Очень уютный, атмосферный городок. После дикой красоты косы было приятно прогуляться по мощеным улочкам. Ощущение, что попал в европейскую сказку. 🏰 ✨✨✨ Отдельно отмечу, что Серей терпеливо перенёс шоппинг в янтарном бутике, отвёз в шикарный ресторан, порекомендовал лучшую коптильню, а также кофейню, и кондитерскую. 🍷🍩☕🍧🍨

✨ Мы получили массу эмоций и кучу классных снимков. Вернемся обязательно, в расширенной компании, и уже на несколько дней, чтобы пожить тут подольше. 🌊🌲🏡

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Д
Я выбирала гида для персональной экскурсии по Калининградской области. Читала отзывы и писала запросы организаторам. Сергей оперативно перезвонил, все обсудили. Сразу скажу, что если дойдете до этого этапа, то именно
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тут надо понять ваш человек или нет, так как такая подача может подойти не всем.
Сергей оперативен, пунктуален, четок и точно знает, что и в каком формате нужно гостям. Ему можно сказать, как хотим и как не хотим, он подстроит маршрут под запрос. Экскурсией довольны! Спасибо!
Главное, все делать с улыбкой;)

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