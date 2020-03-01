Экскурсии на машине в Калининграде

Сергей – ваш гид

Куршская коса — удивительное место, заботливо созданное самой природой.



Вы узнаете, что послужило причиной ее образования, как она связана с викингами и почему впервые она была упомянута под именем Нестланд.



А также: какой след здесь оставили Петр I и Елизавета Петровна и как удалось предотвратить возможную экологическую катастрофу.