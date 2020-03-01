Экскурсии на машине в Калининграде

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Танцующий лес, песчаные дюны, экотропы и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии

Сергей
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Сергей – ваш гид
Куршская коса — удивительное место, заботливо созданное самой природой.

Вы узнаете, что послужило причиной ее образования, как она связана с викингами и почему впервые она была упомянута под именем Нестланд.

А также: какой след здесь оставили Петр I и Елизавета Петровна и как удалось предотвратить возможную экологическую катастрофу.
4950 ₽
3960 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Влюбиться в Куршскую косу за один день!
Влюбиться в Куршскую косу за один день!

Что вас ожидает

Удивительная Куршская коса
Вы посетите самые интересные и живописные места национального парка. В программе экскурсии:

  • Королевский бор — вы пройдете по экологической тропе, рассмотрите вековые деревья и насладитесь чистейшим воздухом.
  • Поселок Лесной — здесь вас ждут маяк, прогулка по живописному променаду и чудесные морские пейзажи.
  • Визит-центр «Музейный комплекс» — вы узнаете о быте и основных занятиях местных жителей, посетите деревню викингов и увидите настоящую модель планера, летавшего над косой. А еще услышите о местных дюнах, флоре, фауне, грунте и песках.
  • Станция Фрингилла — старейшая в Европе орнитологическая станция. Я расскажу, как наблюдают за перелетными птицами, зачем их кольцуют и каким образом отслеживают маршруты птичьей миграции.
  • Высота Мюллера — вы раскроете секрет ее названия и насладитесь великолепными видами на море, озеро Чайка и окрестности.
  • Танцующий лес — самая таинственная достопримечательность Куршской косы. Вы услышите связанные с ней легенды и мифы и попытаетесь разобраться, почему стволы деревьев петляют и изгибаются.
  • Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, с которой вам откроется прекрасный вид на Балтийское море, Куршский залив, бескрайние песчаные дюны и поселок Морское.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: экологический сбор — 300 рублей за автомобиль, 150 рублей с человека, детям до 12 лет бесплатно, визит-центр «Музейный комплекс» — 100 рублей с человека, орнитологическая станция Фрингилла — 150 рублей с человека
  • Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно
  • По желанию мы можем добавить в маршрут Зеленоградск и замок Нессельбек
Влюбиться в Куршскую косу за один день!
Влюбиться в Куршскую косу за один день!
Влюбиться в Куршскую косу за один день!
Влюбиться в Куршскую косу за один день!
Влюбиться в Куршскую косу за один день!
Влюбиться в Куршскую косу за один день!
Влюбиться в Куршскую косу за один день!
Влюбиться в Куршскую косу за один день!
Влюбиться в Куршскую косу за один день!
Влюбиться в Куршскую косу за один день!
Влюбиться в Куршскую косу за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я родился и вырос в Калининградской области и более 10 лет провожу экскурсии по Куршской косе и другим удивительным местам нашего региона. С большим удовольствием расскажу о Янтарном крае и сделаю все, чтобы у вас остались о нем самые яркие воспоминания!
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Экскурсии на машине в Калининграде

Куршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослых
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252 отзыва
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Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей. За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
Уютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косе
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Изучить эко-тропы, природные феномены и легенды косы в формате мини-группы
За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы — в маленькой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов. На легковом автомобиле или минивэне мы проедем от загадочного Танцующего леса до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики и оценим литовскую кухню.
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Солнечный Янтарный и курортный СветлогорскСолнечный Янтарный и курортный СветлогорскСолнечный Янтарный и курортный Светлогорск
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