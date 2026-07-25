Экскурсии на машине в Калининграде

Куршская коса — удивительное место, заботливо созданное самой природой.
Вы узнаете, что послужило причиной ее образования, как она связана с викингами и почему впервые она была упомянута под именем Нестланд.
А также: какой след здесь оставили Петр I и Елизавета Петровна и как удалось предотвратить возможную экологическую катастрофу.
Вы узнаете, что послужило причиной ее образования, как она связана с викингами и почему впервые она была упомянута под именем Нестланд.
А также: какой след здесь оставили Петр I и Елизавета Петровна и как удалось предотвратить возможную экологическую катастрофу.
Описание экскурсии
Удивительная Куршская коса
Вы посетите самые интересные и живописные места национального парка. В программе экскурсии:
- Королевский бор: вы пройдете по экологической тропе, рассмотрите вековые деревья и насладитесь чистейшим воздухом.
- Поселок Лесной: здесь вас ждут маяк, прогулка по живописному променаду и чудесные морские пейзажи.
- Визит-центр «Музейный комплекс»: вы узнаете о быте и основных занятиях местных жителей, посетите деревню викингов и увидите настоящую модель планера, летавшего над косой. А еще услышите о местных дюнах, флоре, фауне, грунте и песках.
- Станция Фрингилла — старейшая в Европе орнитологическая станция. Я расскажу, как наблюдают за перелетными птицами, зачем их кольцуют и каким образом отслеживают маршруты птичьей миграции.
- Высота Мюллера: вы раскроете секрет ее названия и насладитесь великолепными видами на море, озеро Чайка и окрестности.
- Танцующий лес — самая таинственная достопримечательность Куршской косы. Вы услышите связанные с ней легенды и мифы и попытаетесь разобраться, почему стволы деревьев петляют и изгибаются.
- Озеро Лебедь — уникальное озеро эолового происхождения, отделённое тонкой песчаной полоской от залива, где вы полюбуетесь превосходным видом на подвижные дюны.
- Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, с которой вам откроется прекрасный вид на Балтийское море, Куршский залив, бескрайние песчаные дюны и поселок Морское.
- Поселок Рыбачий, где вы увидите колоритные рыбацкие домики и сможете купить свежеприготовленную местную рыбку.
- Зеленоградск: вы полюбуетесь знаковыми достопримечательностями курортного Кранца.
- Нессельбек — воссозданный рыцарский замок, наполненный атмосферой средневековья.
По вашему желанию вы увидите один из Фортов «Ночной перины Кёнигсберга» и узнаете о некогда неприступном городе-крепости.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: экологический сбор — 400 ₽ за автомобиль, 400 ₽ с чел., детям до 18 лет бесплатно, визит-центр «Музейный комплекс» — 100 ₽ с чел., орнитологическая станция Фрингилла — 350 ₽ с че.
- С вами буду я, но иногда меня заменяют мои коллеги — профессиональные гиды
- Экскурсия начинается в центре Калининграда
Дополнительные опции
- За дополнительную плату возможен трансфер из других городов Калининградской области и аэропорта Храброво и обратно
- За дополнительною плату мы можем добавить в маршрут замок Шаакен, сыроварню Шаакен Дорф и посещение форта
- Экскурсию можно провести и для большего числа путешественников, но только для вас и ваших близких (мы не совмещаем разные туристические группы). Стоимость уточняйте, пожалуйста, в личном сообщении.
- На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке
- Оплата за дополнительные часы согласовывается индивидуально
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|4650 ₽
|Стандартный билет
|4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининград Центральная площадь 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4366 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я родился и вырос в Калининградской области, провожу экскурсии по Куршской косе и другим удивительным местам нашего региона. Возможно проведение экскурсии на легковых автомобилях, паркетниках, микроавтобусах
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 402 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Куршская коса – это место, где время замедляется, а природа шепчет свои древние истории. И эту симфонию природы услышать сполна помогла экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек». Название обещает
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Вторая экскурсия с Сергеем. Очень понравился подход к организации- Сергей убедил выехать пораньше, чтобы избежать пробок как на дороге, так непосредственно и на самих туристических маршрутах. В итоге экскурсия прошла
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Потрясающий и очень харизматичный гид.
Уже хочется снова вернуться в Калинград и отправиться с ним еще на одну экскурсию.
Уже хочется снова вернуться в Калинград и отправиться с ним еще на одну экскурсию.
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Н
Были на экскурсии с Сергеем 24 июля на Куршской косе. С самого начала Сергей учел все пожелания, подстроил маршрут под наши запросы и возможности. Экскурсия прошла легко, интересно, максимально комфортно,
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✨ Экскурсия полностью оправдывает свое название — одного дня действительно достаточно, чтобы влюбиться в Куршскую косу и Зеленоградск. 🏡
Отдельное спасибо ЛУЧШЕМУ ГИДУ КАЛИНИНГРАДА - СЕРГЕЮ за идеальную организацию, грамотно составленный
Отдельное спасибо ЛУЧШЕМУ ГИДУ КАЛИНИНГРАДА - СЕРГЕЮ за идеальную организацию, грамотно составленный
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Д
Я выбирала гида для персональной экскурсии по Калининградской области. Читала отзывы и писала запросы организаторам. Сергей оперативно перезвонил, все обсудили. Сразу скажу, что если дойдете до этого этапа, то именно
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