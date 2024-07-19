Эта поездка позволит вам побывать на Куршской косе до того, как её заполонят туристы. Вы отправитесь на косу из Калининграда утром на автобусе.
В национальном парке с гидом прогуляетесь по высоте Эфа и Танцующему лесу, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии. В Зеленоградске вас ждет экскурсия, а также свободное время.
В национальном парке с гидом прогуляетесь по высоте Эфа и Танцующему лесу, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии. В Зеленоградске вас ждет экскурсия, а также свободное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30
Описание экскурсии
Наш маршрут охватит главные локации Куршской косы и другие красивые уголки Калининградской области. На высоте Эфа и в Зеленоградске у вас будет время для самостоятельной прогулки, отдыха и фотографий. А ранний старт позволит рассмотреть балтийские пейзажи в тишине, не отвлекаясь на другие туристические группы.
Вы увидите
- Замок Нессельбек – не аутентичная, но очень колоритная постройка, на фоне которой получаются интересные фотографии.
- Высоту Эфа: песчаные дюны, гладь Куршского залива и ландшафты хвойного леса – всё, ради чего стоит побывать на Куршской косе!
- Танцующий лес — прогуляемся по самой загадочной локации Куршской косы, где вы узнаете о феномене причудливых деревьев и сделаете изумительные фото для соцсетей.
- Пляж Балтийского моря – атмосферный, безлюдный и будто созданный для инста-прогулки.
- Зеленоградск – один из красивейших курортных городков побережья с довоенной архитектурой, чудесным променадом и современным «культом кошек».
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном 50-местном автобусе
- Место посадки в автобус — одна из 10 точек в центре Калининграда на выбор (в том числе около популярных отелей). Также можем забрать гостей из Зеленоградска и Светлогорска (в этом случае не будет посещения замка Нессельбек).
- Посещение замка Нессельбек входит в программу только при выезде из Калининграда. Если вы присоединяетесь к группе в другом месте, то пропустите осмотр замка.
- Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
- Вы сможете продегустировать и купить местные рыбные деликатесы в одном из заведений на остановке высота Эфа
- На остановках высота Эфа и в Зеленоградске у вас будет достаточно свободного времени для перекуса либо обеда
- После окончания экскурсии вы можете остаться в Зеленоградске и самостоятельно вернуться в Калининград. По нашему опыту очень многие путешественники принимают такое решение в ходе прогулки по Зеленоградску. Поэтому мы просим обязательно забирать личные вещи из автобуса.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Трансфер на автобусе включен
- Дополнительно оплачивается экологический сбор 300 руб. с человека (дети до 18 лет и пенсионеры — бесплатно), а также обед и сувениры по желанию
ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 490 ₽
|Дети 4-18 лет
|1 470 ₽
|Дети до 3 лет
|1 470 ₽
|Пенсионеры
|1 470 ₽
|Студенты
|1 470 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зеленоградска и Светлогорска. Возможность выезда из Светлогорска необходимо уточнять заранее
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 75692 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 4878 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
19 июля 2024
Спасибо вам, только положительные эмоции от экскурсии!!!
Соколов
18 июля 2024
Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Анжела. Выезжать советую в 07.00, меньше народа на косе. Спасибо за эту великолепную прогулку!
Т
Татьяна
17 июля 2024
Были на экскурсии Утренняя Куршская коса 17.07.24 с друзьями. Экскурсовод Виктория. Все очень довольны, Виктория ответила на все вопросы, очень интересно провела экскурсию. Спасибо ей!
В
Валерия
17 июля 2024
Добрый день! Были на Куршской косе 16 июля. Хотели бы поблагодарить экскурсовода Анжелу и водителя автобуса Дениса за отличную организацию экскурсии. Обязательно порекомендуем эту экскурсию своим друзьям.
С
Светлана
17 июля 2024
Автобус очень удобный. Сообщили о встрече заблаговременно. Экскурсовод Наталья очень интересно, содержательно и с юмором донесла информацию. Места красивые. Всё отлично. Рекомендую.
Пирогова
16 июля 2024
Добрый вечер! Огромное спасибо Вам за экскурсиию,нам все очень понравилось, грамотный гид, интересный рассказ, однозначно порекомендую знакомым и друзьям! Спасибо большое за приятные эмоции 😊
Катерина
16 июля 2024
Замечательная экскурсия, замечательный гид - Алена, водитель тоже отличный - Юрий. Все звёзды сошлись и погода, и сама экскурсия, и мы просто отлично провели время. Не пожалели, что выбрали именно
Елена
16 июля 2024
Нам очень понравилась экскурсия, если приедем ещё раз в Калининград обратимся к Вам снова.
О
Олеся
16 июля 2024
Замечательная экскурсия, Евгений просто кладезь информации! Спасибо ему большое. Несмотря на то, что в автобусе не работал микрофон, экскурсия прошла на ура! На протяжении всей экскурсии нам непрерывным потоком давалась интересная информация про Калининград, Куршкую косу, Зеленоградск. Жаль только, что времени маловато. Ещё бы хотя бы полчаса времени, чтоб всё успеть посмотреть, покушать и быстро искупаться в море.
Л
Леонид
15 июля 2024
Хорошая экскурсия с хорошим экскурсоводом и хорошем водителем на хорошем автобусе. Если бы в программу тура включили пункт посадки/высадки южный вокзал, было бы совсем замечательно.
Д
Денис
15 июля 2024
Все прошло отлично)
А
Алексей
15 июля 2024
Все понравилось, без каких-либо задержек и проблем. Гид Алёна просто супер, отлично рассказывает!
А
Артем
14 июля 2024
Очень интересная экскурсия! Экскурсовод рассказал много фактов о Куршской косе, ее истории и успешной попытке защиты песчаной косы от исчезновения. Зеленоградск выше всяких похвал, экскурсовод очень увлекательно и ярко рассказал историю города, его отдельных зданий и историю возникновения главной фишки Зеленоградска.
Наталья
14 июля 2024
Атмосферная экскурсия, позволяет почувствовать колорит прибалтийского города. Увидеть немецкую аккуратность и русскую открытость Зеленоградска. Танцующий лес - чудо. Гид очень своевременно акцентировал наше внимание на необыкновенном сосновом аромате, который буквально восстанавливает силы. Очень понравилось, благодарю.
И
Ирина
14 июля 2024
Провели отличный день в компании с гидом Натальей! Человек очень любит свой край и рассказывает о нем тепло и с удовольствием, обладает неограниченным объёмом информации, слушать её интересно, не смотря
Входит в следующие категории Калининграда
ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньДворцы, замки и особнякиКуршская КосаПопулярные местаЗеленоградскСкидкиТанцующий лесЗамок НессельбекВысота МюллераВысота ЭфаДля студентовПо Калининградской областиНа Куршскую косу автобусныеПаркиНациональные паркиУтренние
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