С Светлана Спасибо вам, только положительные эмоции от экскурсии!!!

Соколов Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Анжела. Выезжать советую в 07.00, меньше народа на косе. Спасибо за эту великолепную прогулку!

Т Татьяна Были на экскурсии Утренняя Куршская коса 17.07.24 с друзьями. Экскурсовод Виктория. Все очень довольны, Виктория ответила на все вопросы, очень интересно провела экскурсию. Спасибо ей!

В Валерия Добрый день! Были на Куршской косе 16 июля. Хотели бы поблагодарить экскурсовода Анжелу и водителя автобуса Дениса за отличную организацию экскурсии. Обязательно порекомендуем эту экскурсию своим друзьям.

С Светлана Автобус очень удобный. Сообщили о встрече заблаговременно. Экскурсовод Наталья очень интересно, содержательно и с юмором донесла информацию. Места красивые. Всё отлично. Рекомендую.

Пирогова Добрый вечер! Огромное спасибо Вам за экскурсиию,нам все очень понравилось, грамотный гид, интересный рассказ, однозначно порекомендую знакомым и друзьям! Спасибо большое за приятные эмоции 😊

Катерина читать дальше раннюю поездку - везде из экскурсионных групп мы были первые, никто не мешал, проехали на Косу и оттуда быстро, успели и насладиться видами и покупаться и Зеленоградск посмотреть. А Алена все четко, по делу, интересно и без лишней воды рассказала обо всем. Очень милая и располагающая к себе) Спасибо большое за приятное впечатление от экскурсии, вы большие молодцы! Замечательная экскурсия, замечательный гид - Алена, водитель тоже отличный - Юрий. Все звёзды сошлись и погода, и сама экскурсия, и мы просто отлично провели время. Не пожалели, что выбрали именно

Елена Нам очень понравилась экскурсия, если приедем ещё раз в Калининград обратимся к Вам снова.

О Олеся Замечательная экскурсия, Евгений просто кладезь информации! Спасибо ему большое. Несмотря на то, что в автобусе не работал микрофон, экскурсия прошла на ура! На протяжении всей экскурсии нам непрерывным потоком давалась интересная информация про Калининград, Куршкую косу, Зеленоградск. Жаль только, что времени маловато. Ещё бы хотя бы полчаса времени, чтоб всё успеть посмотреть, покушать и быстро искупаться в море.

Л Леонид Хорошая экскурсия с хорошим экскурсоводом и хорошем водителем на хорошем автобусе. Если бы в программу тура включили пункт посадки/высадки южный вокзал, было бы совсем замечательно.

Д Денис Все прошло отлично)

А Алексей Все понравилось, без каких-либо задержек и проблем. Гид Алёна просто супер, отлично рассказывает!

А Артем Очень интересная экскурсия! Экскурсовод рассказал много фактов о Куршской косе, ее истории и успешной попытке защиты песчаной косы от исчезновения. Зеленоградск выше всяких похвал, экскурсовод очень увлекательно и ярко рассказал историю города, его отдельных зданий и историю возникновения главной фишки Зеленоградска.

Наталья Атмосферная экскурсия, позволяет почувствовать колорит прибалтийского города. Увидеть немецкую аккуратность и русскую открытость Зеленоградска. Танцующий лес - чудо. Гид очень своевременно акцентировал наше внимание на необыкновенном сосновом аромате, который буквально восстанавливает силы. Очень понравилось, благодарю.