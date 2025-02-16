Мария — ваша команда гидов в Барнауле

читать дальше всеми! Многие из наших гидов — выпускники географического факультета Алтайского государственного университета, направление «туризм и экскурсионное дело». Мы специализируемся на автомобильных экскурсия и треккингах в регионе. Готовы показать вам самые топовые локации региона. Обожаем Алтай и влюбим вас в него!

Наша команда — это семья, объединённая духом гор и сплочённая любовью к Алтаю! Наша цель — сохранить первозданную красоту родной республики и щедро поделиться радостью от пребывания в горах со