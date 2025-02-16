В поисках головокружительных пейзажей и удивительных локаций мы доедем с вами почти до границы с Монголией. Вы полюбуетесь заснеженными вершинами Северо-Чуйского хребта. Посетите необычное Гейзерное озеро. Побываете в местах силы. Откроете инопланетные пейзажи в урочище Кызыл-Чин. А попутно познакомитесь с бытом, традициями, религией и гастрономией алтайских народов.
Описание экскурсии
- Село Сростки. Первая остановка будет в старинном селе, где родился Василий Шукшин
- Семинский перевал. Вы побываете в местах съёмок к/ф «Перевал Дятлова» и «Бешенство». На местном рынке по желанию продегустируете популярные лакомства Алтая: мясо марала, алтайский мёд, медовуху, кедровые орешки, сало дикого кабана, национальную сладость чок-кок. А также полюбуетесь кедровой рощей, растущей на перевале, и насладитесь чистейшим воздухом хвойного леса
- Перевал Чике-Таман. Далее мы проедем по серпантинному перевалу, самому красивому в Горном Алтае. По пути вы увидите памятник Дорожнику, посвящённый строителям Чуйского тракта — сейчас он входит в топ-10 самых живописных дорог мира по версии National Geographic
- Слияние Чуи и Катуни. Также вы побываете в знаменитой локации, где смешиваются потоки двух разных по цвету рек. В этом месте силы вы сможете загадать желание
- Гейзерное озеро. Ещё одна захватывающая локация — озеро с кристальной водой в окружении гор. Благодаря термальным источникам водоём не замерзает зимой
- Алтайский Марс. В завершение вы доберётесь до урочища Кызыл-Чин, где за 15 минут на внедорожнике нас перевезут через неглубокий ручей на правый берег реки Чаган-Узун. Вы погуляете по дну древнего океана Тетис и оцените фактурные пейзажи «инопланетной» долины с песчано-красными холмами
Вы узнаете:
- О быте, жизни и традициях местных жителей, о том, как играют свадьбы и устраивают похороны сейчас, и как это было раньше
- Тайне алтайских курганов и загадочной находке на плато Укок — знаменитой алтайской принцессе
- Шаманизме на Алтае и ритуале «кормление костра»
- Национальной кухне и еде кочевников, которые жили на тюркской земле
- Геологии алтайских склонов, флоре и фауне края, включая краснокнижных животных
- А также о том, как обнаружили места, ставшие самыми популярными достопримечательностями Алтая
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автомобиле «ниссан» и заброска на УАЗе до Алтайского Марса
- Дополнительные расходы: питание (средний чек 800 ₽), экосбор при посещении Гейзерного озера — 150 ₽ с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любое место в Центральном районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Барнауле
Наша команда — это семья, объединённая духом гор и сплочённая любовью к Алтаю! Наша цель — сохранить первозданную красоту родной республики и щедро поделиться радостью от пребывания в горах соЗадать вопрос
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