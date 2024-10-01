Приглашаем в уникальное путешествие по Горному Алтаю.
Вы увидите Семинский и Чике-Таман перевалы, побываете на Катунских террасах и насладитесь видом слияния рек Чуи и Катуни. Завершит экскурсию посещение Гейзерного озера. По пути гид расскажет о местных традициях, кухне и духовной жизни Алтая. Это идеальная возможность ощутить дух Алтая и узнать его мистические тайны
Вы увидите Семинский и Чике-Таман перевалы, побываете на Катунских террасах и насладитесь видом слияния рек Чуи и Катуни. Завершит экскурсию посещение Гейзерного озера. По пути гид расскажет о местных традициях, кухне и духовной жизни Алтая. Это идеальная возможность ощутить дух Алтая и узнать его мистические тайны
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Мы остановимся на Семинском перевале, где снимали фильм «Бешенство» и «Перевал Дятлова». Здесь можно будет продегустировать местные лакомства
- Полюбуемся самым серпантинным перевалом Чике-Таман
- Побываем на Катунских террасах, где вы увидите следы самого масштабного наводнения в истории планеты
- Замедлимся на мощнейшем пороге и в самом медитативном месте Горного Алтая, где часто проводят сплавы
- Далее отправимся к слиянию двух рек Чуи и Катуни
- А в конце посетим знаменитое Гейзерное озеро
Вы узнаете:
- О ритуале «кормление костра»
- Тайне принцессы Укок и катаклизмах, связанных с нарушением покоя древних курганов
- «Энергетической флешке» человека, по местным представлениям
- Свадебных обрядах, «воровстве» невест
- И многом другом
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые приехали на Алтай впервые и хотят увидеть топовые места. А также тем, кто уже был в ближних районах и хочет исследовать более отдаленные.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле «ниссан»
- Дополнительные расходы: обед, экосбор при посещении Гейзерного озера — 150 ₽, порога Ильгумень — 50 ₽
- Дорога в одну сторону займёт 5 часов
- По договорённости можем встретить вас в Горно-Алтайске (в этом случае путь до первой локации займёт 2 часа) — стоимость экскурсии та же
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Барнауле
Наша команда — это семья, объединённая духом гор и сплочённая любовью к Алтаю! Наша цель — сохранить первозданную красоту родной республики и щедро поделиться радостью от пребывания в горах соЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
1 окт 2024
Недавно мы посетили экскурсию по горному Алтаю, и у нас была замечательная гид — Мария. С первых минут общения стало ясно, что она не только профессионал своего дела, но и
Входит в следующие категории Барнаула
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