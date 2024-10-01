Гейзерное озеро и другие чудеса Горного Алтая

Путешествие по Горному Алтаю: два перевала, слияние рек, Гейзерное озеро. Оцените красоту природы и узнайте о местных традициях и мистических тайнах
Приглашаем в уникальное путешествие по Горному Алтаю.

Вы увидите Семинский и Чике-Таман перевалы, побываете на Катунских террасах и насладитесь видом слияния рек Чуи и Катуни. Завершит экскурсию посещение Гейзерного озера. По пути гид расскажет о местных традициях, кухне и духовной жизни Алтая. Это идеальная возможность ощутить дух Алтая и узнать его мистические тайны
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные объекты
  • 🗺️ Путешествие по живописным перевалам
  • 💧 Посещение Гейзерного озера
  • 📚 Интересные рассказы о местных традициях
  • 🧘 Медитативные места для отдыха
    • Гейзерное озеро и другие чудеса Горного Алтая
    Гейзерное озеро и другие чудеса Горного Алтая
    Гейзерное озеро и другие чудеса Горного Алтая
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Семинский перевал
  • Чике-Таман перевал
  • Катунские террасы
  • Порог Ильгумень
  • Слияние рек Чуи и Катуни
  • Гейзерное озеро

    • Описание экскурсии

    • Мы остановимся на Семинском перевале, где снимали фильм «Бешенство» и «Перевал Дятлова». Здесь можно будет продегустировать местные лакомства
    • Полюбуемся самым серпантинным перевалом Чике-Таман
    • Побываем на Катунских террасах, где вы увидите следы самого масштабного наводнения в истории планеты
    • Замедлимся на мощнейшем пороге и в самом медитативном месте Горного Алтая, где часто проводят сплавы
    • Далее отправимся к слиянию двух рек Чуи и Катуни
    • А в конце посетим знаменитое Гейзерное озеро

    Вы узнаете:

    • О ритуале «кормление костра»
    • Тайне принцессы Укок и катаклизмах, связанных с нарушением покоя древних курганов
    • «Энергетической флешке» человека, по местным представлениям
    • Свадебных обрядах, «воровстве» невест
    • И многом другом

    Кому подойдёт экскурсия

    Путешественникам, которые приехали на Алтай впервые и хотят увидеть топовые места. А также тем, кто уже был в ближних районах и хочет исследовать более отдаленные.

    Организационные детали

    • Поездка проходит на автомобиле «ниссан»
    • Дополнительные расходы: обед, экосбор при посещении Гейзерного озера — 150 ₽, порога Ильгумень — 50 ₽
    • Дорога в одну сторону займёт 5 часов
    • По договорённости можем встретить вас в Горно-Алтайске (в этом случае путь до первой локации займёт 2 часа) — стоимость экскурсии та же
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 13 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    Дмитрий
    1 окт 2024
    Недавно мы посетили экскурсию по горному Алтаю, и у нас была замечательная гид — Мария. С первых минут общения стало ясно, что она не только профессионал своего дела, но и
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    человек, который искренне любит свою работу и родной край.

    Мария прекрасно знала все маршруты и истории мест, которые мы посещали. Она делилась увлекательными легендами и фактами о природе и культуре Алтая, что сделало нашу поездку еще более насыщенной и интересной. Благодаря ее энтузиазму и вниманию к деталям, мы смогли насладиться каждым моментом экскурсии.

    Кроме того, Мария была очень отзывчивой и заботливой. Она всегда учитывала интересы группы и старалась сделать так, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Мы не только увидели потрясающие пейзажи, но и получили массу положительных эмоций.

    В целом, наша экскурсия с Марией стала незабываемым опытом. Рекомендуем её всем, кто хочет узнать больше о красоте и культуре горного Алтая! Большое спасибо за замечательную поездку!

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