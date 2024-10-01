13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гейзерное озеро и другие чудеса Горного Алтая
Путешествие по Горному Алтаю: два перевала, слияние рек, Гейзерное озеро. Оцените красоту природы и узнайте о местных традициях и мистических тайнах
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
34 000₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Марс? Горный Алтай
Побывать в отдалённых районах республики, вдохновиться красотой природы и узнать о местной культуре
Начало: В любое место в Центральном районе
52 000₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-локации ближнего Алтая
Посетить остров Патмос, урочище Че-Чкыш, Ороктойский мост и узнать яркие факты о самобытном регионе
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
34 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий1 октября 2024Недавно мы посетили экскурсию по горному Алтаю, и у нас была замечательная гид — Мария. С первых минут общения стало
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На машине»
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