Экскурсии по Барнаулу на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Барнауле, цены от 34 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Гейзерное озеро и другие чудеса Горного Алтая
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гейзерное озеро и другие чудеса Горного Алтая
Путешествие по Горному Алтаю: два перевала, слияние рек, Гейзерное озеро. Оцените красоту природы и узнайте о местных традициях и мистических тайнах
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
34 000 за всё до 4 чел.
Это Марс? Горный Алтай
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Марс? Горный Алтай
Побывать в отдалённых районах республики, вдохновиться красотой природы и узнать о местной культуре
Начало: В любое место в Центральном районе
52 000 за всё до 4 чел.
Топ-локации ближнего Алтая
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-локации ближнего Алтая
Посетить остров Патмос, урочище Че-Чкыш, Ороктойский мост и узнать яркие факты о самобытном регионе
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
34 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    1 октября 2024
    Гейзерное озеро и другие чудеса Горного Алтая
    Недавно мы посетили экскурсию по горному Алтаю, и у нас была замечательная гид — Мария. С первых минут общения стало
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    ясно, что она не только профессионал своего дела, но и человек, который искренне любит свою работу и родной край. Мария прекрасно знала все маршруты и истории мест, которые мы посещали. Она делилась увлекательными легендами и фактами о природе и культуре Алтая, что сделало нашу поездку еще более насыщенной и интересной. Благодаря ее энтузиазму и вниманию к деталям, мы смогли насладиться каждым моментом экскурсии. Кроме того, Мария была очень отзывчивой и заботливой. Она всегда учитывала интересы группы и старалась сделать так, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Мы не только увидели потрясающие пейзажи, но и получили массу положительных эмоций. В целом, наша экскурсия с Марией стала незабываемым опытом. Рекомендуем её всем, кто хочет узнать больше о красоте и культуре горного Алтая! Большое спасибо за замечательную поездку!

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На машине»

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  3. Топ-локации ближнего Алтая
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  1. Демидовская площадь
  2. Нагорный парк
  3. Самое главное
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в октябре 2024
Сейчас в Барнауле в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 34 000 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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