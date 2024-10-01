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ясно, что она не только профессионал своего дела, но и человек, который искренне любит свою работу и родной край. Мария прекрасно знала все маршруты и истории мест, которые мы посещали. Она делилась увлекательными легендами и фактами о природе и культуре Алтая, что сделало нашу поездку еще более насыщенной и интересной. Благодаря ее энтузиазму и вниманию к деталям, мы смогли насладиться каждым моментом экскурсии. Кроме того, Мария была очень отзывчивой и заботливой. Она всегда учитывала интересы группы и старалась сделать так, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Мы не только увидели потрясающие пейзажи, но и получили массу положительных эмоций. В целом, наша экскурсия с Марией стала незабываемым опытом. Рекомендуем её всем, кто хочет узнать больше о красоте и культуре горного Алтая! Большое спасибо за замечательную поездку!