Старый Барнаул — это особый мир, который пробуждает в душе лучшие чувства, а в голове — прекрасные мысли. Мы представим вам родной город с особой теплотой. Проведём по главным улочкам мимо знаменитых достопримечательностей и расскажем о ключевых событиях в истории края и выдающихся жителях. Вспомним интересные факты и отыщем открыточные виды.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Маршрут построен по атмосферным улицам, где мы отыщем здания прошлых столетий и прогуляемся по самой деревянной части города.

Вы увидите:

Самый первый жилой дом из кирпича — там когда-то жил первый гражданский губернатор в России и произошла самая известная городская трагедия

— там когда-то жил первый гражданский губернатор в России и произошла самая известная городская трагедия Духовное училище и магазин «Красный» , который чудом уцелел в самом страшном пожаре за всю историю Барнаула

, который чудом уцелел в самом страшном пожаре за всю историю Барнаула Самое старое городское кладбище , где до сих пор шёпотом пересказывают городские легенды

, где до сих пор шёпотом пересказывают городские легенды Горнозаводскую улицу и площадь, построенную по образу и подобию другой очень известной площади

и площадь, построенную по образу и подобию другой очень известной площади Самый старый храм в Барнауле, а также здание, которое известно благодаря самой кровавой истории в городе

И узнаете:

Историю основания Барнаула и подробности из жизни культовой семьи Демидовых

Про страшный пожар, который навсегда поменял облик Барнауала

Городские легенды и мистические истории, которые творились в городе

Зачем барнаульцы трут ботинок Пушкина

Какая улица в нашем городе самая деревянная

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.