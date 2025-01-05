Старый Барнаул — это особый мир, который пробуждает в душе лучшие чувства, а в голове — прекрасные мысли. Мы представим вам родной город с особой теплотой.
Проведём по главным улочкам мимо знаменитых достопримечательностей и расскажем о ключевых событиях в истории края и выдающихся жителях. Вспомним интересные факты и отыщем открыточные виды.
Проведём по главным улочкам мимо знаменитых достопримечательностей и расскажем о ключевых событиях в истории края и выдающихся жителях. Вспомним интересные факты и отыщем открыточные виды.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Маршрут построен по атмосферным улицам, где мы отыщем здания прошлых столетий и прогуляемся по самой деревянной части города.
Вы увидите:
- Самый первый жилой дом из кирпича — там когда-то жил первый гражданский губернатор в России и произошла самая известная городская трагедия
- Духовное училище и магазин «Красный», который чудом уцелел в самом страшном пожаре за всю историю Барнаула
- Самое старое городское кладбище, где до сих пор шёпотом пересказывают городские легенды
- Горнозаводскую улицу и площадь, построенную по образу и подобию другой очень известной площади
- Самый старый храм в Барнауле, а также здание, которое известно благодаря самой кровавой истории в городе
И узнаете:
- Историю основания Барнаула и подробности из жизни культовой семьи Демидовых
- Про страшный пожар, который навсегда поменял облик Барнауала
- Городские легенды и мистические истории, которые творились в городе
- Зачем барнаульцы трут ботинок Пушкина
- Какая улица в нашем городе самая деревянная
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Барнауле
Провёл экскурсии для 32 туристов
Организуем экскурсии с 2020 года. Тысячи людей уже побывали на наших маршрутах. Любим свой город и создаём необычные форматы экскурсий.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
5 янв 2025
Экскурсия понравилась. Антон-молодец. Интересно, со знанием дела рассказывает о городе. Нам понравилось.
Л
Лариса
5 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид имеет преподнести информацию интересно и понятно.
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