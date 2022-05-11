Фотостопом по Алтаю

Тур для небольших компаний взрослых и детей, которые активно пользуются социальными сетями

5
3 отзыва
Тур для небольших компаний взрослых и детей, которые активно пользуются социальными сетями и хотят украсить свою ленту ярким, запоминающимся, прикольным контентом. Классно и с пользой проведите каникулы или выходные дни на Алтае.

В рамках тура вас будет сопровождать фото/видео контент-гид, который расскажет, покажет и поможет снять завлекательный и крутой контент.
Фотостопом по Алтаю
Фотостопом по Алтаю
Фотостопом по Алтаю
Фотостопом по Алтаю
Фотостопом по Алтаю
Фотостопом по Алтаю
Фотостопом по Алтаю
Фотостопом по Алтаю
Фотостопом по Алтаю
Фотостопом по Алтаю
Фотостопом по Алтаю
Фотостопом по Алтаю
Фотостопом по Алтаю
Фотостопом по Алтаю
Фотостопом по Алтаю
Ближайшие даты:
01
апр
08
апр
15
апр
22
апр

Что вас ожидает 🤩

Таинственные съёмки приведений в пещерах
Таинственные съёмки приведений в пещерах
Посетим Тавдинские пещеры, сфотографируем все арки и гроты на пути, трижды обойдем Арку желаний и загадаем об исполнении сокровенной мечты
Коптер-съемка «Дыхание воды»
Коптер-съемка «Дыхание воды»
Нас ждет панорамная коптер-съемка долины Катуни
Постановочный пранк в Горной Аптеке
Постановочный пранк в Горной Аптеке
Снимем пранк в тайных подвалах аптеки, сыграем роль аптекаря, "пустим” кровь искусственному пациенту или изготовим пилюлю и съедим ее
Макро и видео съёмка в Хаски-Парке
Макро и видео съёмка в Хаски-Парке
Катание в лесу и фотосессия с хаски, а в контактном вольере мы сможем вдоволь наобниматься с собаками
Этнические фотосессии
Этнические фотосессии
Атрибуты для фотосессий помогут узнать о крае благодаря одежде, декору и предметам, отображающим культуру и традиции

Описание

Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 2-х человек.

Программа тура по дням

1 день
Хаски-парк – катание и фотосессия. Фотостоп на Катуни. Тавдинские пещеры. &quot;Скальный ланч&quot; и вечерняя фотосессия

5:00 – 8:30 Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Барнауле.

Туристический привет участникам, старт сбора фото и видео сюжетов для постов в соцсетях.

9:00 Завтрак.

10:00 Поездка в Хаски-Парк.

Сибирские хаски – северные ездовые собаки, примечательные своей яркой внешностью, активным темпераментом, добродушным и свободолюбивым характером.

Катание в лесу и фотосессия с хаски, а в контактном вольере вы сможете вдоволь наобниматься с собаками.

13:00 Обед.

14:00 Трансфер Барнаул – Бирюзовая Катунь (290 км).

Далее Вы познакомитесь с красавицей Катунью.

Здесь у нас так же будет фотостоп на подвесном пешеходном мосту, на котором дух захватывает не только от великолепного вида на бурлящую реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой.

Снимаем сторис для Insta и TikTok.

19:00 Посещение Тавдинских пещер – это знаковое место Алтая, где мы погрузимся в изучение Тропы предков.

Вас ждут живописные лесные тропы, впечатляющие скальные арки и гроты, в которых можно запечатлеть себя настоящим искателем приключений.

Вы сможете сфотографировать все арки и гроты на пути, трижды обойти Арку желаний и загадать об исполнении сокровенной мечты.

Ужин – «скальный ланч» (жарим зефирки на костре).

20:00 Трансфер в отель (25 км).

Размещение в отеле.

21:00 Вечерняя фотосессия на берегу Катуни «Каскад алтайских эмоций».

Пешком – 3 км, авто – 350 км.

Хаски-парк – катание и фотосессия. Фотостоп на Катуни. Тавдинские пещеры. &quot;Скальный ланч&quot; и вечерняя фотосессияХаски-парк – катание и фотосессия. Фотостоп на Катуни. Тавдинские пещеры. &quot;Скальный ланч&quot; и вечерняя фотосессияХаски-парк – катание и фотосессия. Фотостоп на Катуни. Тавдинские пещеры. &quot;Скальный ланч&quot; и вечерняя фотосессияХаски-парк – катание и фотосессия. Фотостоп на Катуни. Тавдинские пещеры. &quot;Скальный ланч&quot; и вечерняя фотосессия
2 день
Этно-программа. Панорамная коптер-съемка долины Катуни. Видеосессия в фермерском зоопарке. Фотосессия с факелами

09:00 Завтрак.

Утренний урок: воркшоп, как снимать людей и события, “ловить” живые кадры с животными – кратко советы от контент-гида «до начала туристического дня».

Трансфер отель – Горно-Алтайск (40 км).

10:30 Этно-программа «Алтайский аил».

Мы познакомимся с национальной одеждой, традициями и уникальными обрядами коренного населения Алтая.

Занимательные тюркские истории погрузят нас в быт, этнику и гастрономию этого народа.

13:00 Обед.

14:00 Трансфер Горно-Алтайск – Бирюзовая Катунь (45 км).

15:00 Панорамная коптер-съемка долины Катуни «Дыхание воды».

16:00 Видеосессия в фермерском зоопарке «Снимаем пушистиков».

Попробуйте «поймать» уникальные кадры с животными: лошадками, пятнистыми оленями, козлами, кроликами, сарлыком, лисицей, кабанами, голубями и страусами.

По желанию: катание на лошадях.

Кофе с кедровыми орешками – взрослым, «Алтайский» лимонад с экстратом пихты – детям.

18:30 Трансфер Бирюзовая Катунь – отель (30 км).

19:00 Ужин.

Интерактивный мастер-класс-квиз по написанию интересных текстов.

Контент-гид расскажет о базовых моделях поведения в соцсетях, Вы также пообщаетесь в тему сторителинга, узнаете, как интересно писать тексты (описание к видео и тэги), как часто нужно выставлять посты (тиктоки или видео) и какие же алгоритмы Instagram или TikTok не дают Вам набрать желанный миллион.

21:00 Поездка к загадочным лабиринтам.

Парк лабиринтов – место силы, обладающее свойством многократно усиливать всё, о чём вы думаете и чего хотите.

Главное здесь – при прохождении лабиринта концентрировать своё внимание на желаемом будущем.

Фотосессия с факелами.

Пешком – 5 км, авто – 115 км.

Этно-программа. Панорамная коптер-съемка долины Катуни. Видеосессия в фермерском зоопарке. Фотосессия с факеламиЭтно-программа. Панорамная коптер-съемка долины Катуни. Видеосессия в фермерском зоопарке. Фотосессия с факеламиЭтно-программа. Панорамная коптер-съемка долины Катуни. Видеосессия в фермерском зоопарке. Фотосессия с факеламиЭтно-программа. Панорамная коптер-съемка долины Катуни. Видеосессия в фермерском зоопарке. Фотосессия с факелами
3 день
Прогулка Бийск Купеческий. Квиз «Битва гениев Алтая». Фотостоп «Магия цвета». Постановочный пранк в музее «Горная Аптека»

08:00 Завтрак.

Освобождение номеров.

09:00 Трансфер с. Ая – Бийск (100 км).

10:30 Прогулка Бийск Купеческий.

Бийск – город, построенный по указу Петра I, сейчас имеет статус Наукограда, известен прогрессивными изобретениями и купеческим бизнесом XVIII - XIX веков.

Атмосферные бийские улочки часто попадают в фото и видео истории.

Мы будем гулять по “Бийскому Арбату” – улице Советской, заповеднику кирпичных домов начала XX века и найдем дом Виталия Бианки.

Вы сможете прикоснуться к пушкам Бийской крепости и отыскать памятник Ленину в шапке – единственный «зимний вариант» памятника в России.

Наконец, сфотографироваться у Исторического нулевого километра Чуйского тракта.

11:30 Квиз (баттл поколений) «Битва гениев Алтая».

12:00 Обед.

13:00 Трансфер Бийск – Барнаул (170 км).

Что мы знаем про мобильный монтаж?

Все вместе создаем креативную серию роликов «Алтайские Stories».

Фотостоп «Магия цвета» на Великой Западно-Сибирской равнине в разноцветных полях гречихи, пшеницы, ржи, ячменя, подсолнечника, льна.

15:00 Пешая прогулка по городу старинным барнаульским улочкам «Загадочный город Б».

Вы сможете отыскать купеческие особняки и сделать селфи на фоне огромной надписи “Барнаул” на смотровой площадке.

16:00 Постановочный пранк в музее «Горная Аптека»:

  • сыграть роль аптекаря;
  • “ пустить” кровь искусственному пациенту;
  • изготовить пилюлю и съесть ее;
  • снять пранк в тайных подвалах аптеки;
  • попробовать блюда по старинным рецептам в местной “ресторации”.

18:00 Ужин.

Вручение паспорта Алтайского туриста.

20:16 Отъезд, ж/д вокзал г. Барнаула или трансфер в отель в городе Барнауле (размещение в отеле – за доп.плату).

Для тех, кто остается в городе, вечерний фотосет на старом демидовском меде-сереброплавильном заводе «Горнозаводская цивилизация».

Пешком – 3 км, авто – 270 км.

Прогулка Бийск Купеческий. Квиз «Битва гениев Алтая». Фотостоп «Магия цвета». Постановочный пранк в музее «Горная Аптека»Прогулка Бийск Купеческий. Квиз «Битва гениев Алтая». Фотостоп «Магия цвета». Постановочный пранк в музее «Горная Аптека»Прогулка Бийск Купеческий. Квиз «Битва гениев Алтая». Фотостоп «Магия цвета». Постановочный пранк в музее «Горная Аптека»Прогулка Бийск Купеческий. Квиз «Битва гениев Алтая». Фотостоп «Магия цвета». Постановочный пранк в музее «Горная Аптека»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:

Отель2 чел.3 чел.4 чел.5 чел.6 - 14 чел.15-18 чел.
 «Корона Алтая» 4*59 00055 58038 63035 30033 28025 455

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд от Барнаула на комфортабельном транспорте
  • 2-х местное размещение в отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC)
  • Питание – завтрак, обед, ужин
  • Мастер-классы, дегустации, фотосессии и активности согласно программе
  • Страхование
  • Услуги сопровождающего Digital и контент-маркетолога
  • Экологические сборы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Алтайский край, Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь:

  • Теплая обувь по сезону, обязательно на низкой, рифлёной подошве.
  • Сменная обувь для отеля.

Одежда:

  • Одежда для активного отдыха по сезону.

Теплая одежда:

  • тонкий спортивный костюм (термобелье, флис, полартек);
  • теплый свитер (шерсть, полартек, флис);
  • Рукавицы или перчатки (2 пары);
  • Необходимо также иметь комплект запасного белья;
  • 2-3 футболки, носки шерстяные (2 пары);
  • носки тонкие (3 пары);

Снаряжение:

  • солнцезащитные очки;
  • индивидуальная аптечка (средства от головной боли, расстройства желудка, лейкопластырь рулонный, пластырь бактерицидный);
  • средства личной гигиены: зубная щетка, паста, мыло и пр, личный ремнабор (нитки, иголки, маникюрные ножницы);

Дополнительно рекомендуем взять:

  • для экскурсий – небольшой рюкзачок;
  • личные вещи можно перевозить в дорожной сумке, рюкзаке, чемодане.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли клещи на маршруте?

Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).

Кто нас будет сопровождать?

На один автобус до 20 мест выделяется 1 сопровождающий гид.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 мая 2022
Ксения очень заботливый менеджер. Оперативно доводила всю информацию, решала возникшие вопросы. Молодец, впечатления только хорошие. Обязательно буду рекомендовать знакомым.
В
29 апр 2022
Организация отличная, продумана каждая мелочь. Огромная благодарность нашему гиду Катерине и водителю Юрию.
П
12 авг 2021
Организация тура на высоте. Размещение более чем хорошее, автобус очень чистый и комфортабельный. Замечательный гид Марина, очень отзывчивая и с широким кругозором.

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