Хаски-парк – катание и фотосессия. Фотостоп на Катуни. Тавдинские пещеры. "Скальный ланч" и вечерняя фотосессия

5:00 – 8:30 Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Барнауле.

Туристический привет участникам, старт сбора фото и видео сюжетов для постов в соцсетях.

9:00 Завтрак.

10:00 Поездка в Хаски-Парк.

Сибирские хаски – северные ездовые собаки, примечательные своей яркой внешностью, активным темпераментом, добродушным и свободолюбивым характером.

Катание в лесу и фотосессия с хаски, а в контактном вольере вы сможете вдоволь наобниматься с собаками.

13:00 Обед.

14:00 Трансфер Барнаул – Бирюзовая Катунь (290 км).

Далее Вы познакомитесь с красавицей Катунью.

Здесь у нас так же будет фотостоп на подвесном пешеходном мосту, на котором дух захватывает не только от великолепного вида на бурлящую реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой.

Снимаем сторис для Insta и TikTok.

19:00 Посещение Тавдинских пещер – это знаковое место Алтая, где мы погрузимся в изучение Тропы предков.

Вас ждут живописные лесные тропы, впечатляющие скальные арки и гроты, в которых можно запечатлеть себя настоящим искателем приключений.

Вы сможете сфотографировать все арки и гроты на пути, трижды обойти Арку желаний и загадать об исполнении сокровенной мечты.

Ужин – «скальный ланч» (жарим зефирки на костре).

20:00 Трансфер в отель (25 км).

Размещение в отеле.

21:00 Вечерняя фотосессия на берегу Катуни «Каскад алтайских эмоций».

Пешком – 3 км, авто – 350 км.