Экскурсия из Барнаула: Открытие Телецкого озера и марсианских пейзажей Алтая
Если вы мечтали увидеть все красивые места Алтая за одно путешествие, этот тур идеален для вас.
Нас ждет десять увлекательных дней в горах, за которые мы узнаем историю Алтая, покорим стихии, увидим Телецкое озеро и марсианские пейзажи, побываем на красивейших водопадах, в Долине духов и проедем по Чуйскому тракту.
Нас ждет десять увлекательных дней в горах, за которые мы узнаем историю Алтая, покорим стихии, увидим Телецкое озеро и марсианские пейзажи, побываем на красивейших водопадах, в Долине духов и проедем по Чуйскому тракту.
Ближайшие даты:
6
июн
июн
13
июн
июн
20
июн
июн
27
июн
июн
4
июл
июл
11
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июл
18
июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чуйский тракт
- Стелы на границе республики Алтай
- Телецкое озеро
- Перевал Семинский
- Гейзеровое озеро
- Перевал Чике-Таман
- Озеро Киделю
- Перевал Кату-Ярык
- Река Катунь
- Перевал Улаганский
- Река Бия
- Чуй-Оозы
- Река Чуя
- Марс-1
- Река Чемал
- Марс-2
- Курайская степь
- Красные ворота
- Северо-Чуйский хребет
- Пазырыкские курганы
- Обзорная площадка с видом на ледники Актру
- Остров Патмос
- Водопад Куркуре
- Чемальская ГЭС
- Старый Чуйский Тракт
- Порог Ильгумень
- Памятник Кольке Снегирёву
- Петроглифы Адыр-Кан
- Пасека №13
- Гора Пикет село Сростки
- Зубы Дракона
- Ороктойский мост
- Каменные грибы
- Каракольские озёра
- Долина духов Че-Чкыш
- Тавдинские пещеры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы предлагаем вам самый расширенный тур: за 10 дней мы с комфортом и удобствами посетим все красивые места Алтая, заедем в самые потайные его уголки и по полной успеем изучить его культуру и историю.
Что вас ждетЕсли вы хотите увидеть все и сразу — этот тур идеален для вас. Путешествие включает большое количество объектов и подойдёт как для новичков, так и для бывалых путешественников.
За десять дней мы посетим:
- Телецкое озеро,
- Чуйский тракт,
- Катунь,
- Марсианские пейзажи,
- Гейзеровое озеро,
- Чемал и много других достопримечательностей.
- Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.
- Тур подходит для людей с любой физической подготовкой.
- Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
- В долине Чулышмана нет связи и интернета, также несколько дней нет душа в домиках, но мы заказываем в это время баню.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Переезд Барнаул – Горный Алтай – Барнаул и трансфер на всех экскурсиях на комфортабельном автобусе
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска в день выезда на маршрут
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках с удобствами (2,3, местное размещение на усмотрение организатора)
- Горячие завтраки и ужины, в день выезда ужин, в день отъезда завтрак
- Посещение бани на группу 2 раза
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Барнаул / Горно-АлтайскЗавершение: г. Барнаул
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Рекомендуем взять с собой:
- 1) Обувь:
- Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) – настоятельно рекомендуются!!!
- Сменная обувь – легкие кроссовки, кеды
- Сандалии
- Шерстяные носки.
- 2) Одежда:
- Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
- Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
- Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка -необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
- 3) Личное снаряжение:
- Сидушка (хоба)
- Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
- Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
- Аэрозоль от насекомых и клещей
- Солнцезащитные очки
- Документы: паспорт, медицинский полис
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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