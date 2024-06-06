Мы предлагаем вам самый расширенный тур: за 10 дней мы с комфортом и удобствами посетим все красивые места Алтая, заедем в самые потайные его уголки и по полной успеем изучить его культуру и историю.

Что вас ждетЕсли вы хотите увидеть все и сразу — этот тур идеален для вас. Путешествие включает большое количество объектов и подойдёт как для новичков, так и для бывалых путешественников.

За десять дней мы посетим: