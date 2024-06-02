Экскурсия из Барнаула: Путешествие по Чуйскому тракту и Алтайскому Марсу
Предлагаем начать первое знакомство с Алтаем с нашего увлекательного тура.
Всего за пять дней вы узнаете все о культуре и истории Алтая, увидите воочию его реки, озера, горные перевалы и памятники природы.
Вы сделаете фото на фоне марсианских пейзажей, проедетесь по знаменитому Чуйскому тракту и попробуете настоящий алтайский мед.
Всего за пять дней вы узнаете все о культуре и истории Алтая, увидите воочию его реки, озера, горные перевалы и памятники природы.
Вы сделаете фото на фоне марсианских пейзажей, проедетесь по знаменитому Чуйскому тракту и попробуете настоящий алтайский мед.
Ближайшие даты:
2
июн
июн
9
июн
июн
16
июн
июн
23
июн
июн
30
июн
июн
7
июл
июл
14
июл
июл
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Чуйский тракт
- Стелы на границе республики Алтай
- Гора Пикет село Сростки
- Перевал Семинский
- Река Катунь
- Перевал Чике-Таман
- Река Чуя
- Чуй-Оозы
- Река Чемал
- Гейзеровое озеро
- Курайская степь
- Марс-1
- Северо-Чуйский хребет
- Марс-2
- Обзорная площадка с видом на ледники Актру
- Остров Патмос
- Старый Чуйский Тракт
- Чемальская ГЭС
- Памятник Кольке Снегирёву
- Петроглифы Адыр-Кан
- Гора Чертов палец
- Порог Ильгумень
- Зубы Дракона
- Ороктойский мост
- Долина духов Че-Чкыш
- Пасека №13
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы узнаем все самые необыкновенные загадки Алтая и проведем десятки увлекательных экскурсий. Отдохнем от городов и скоплений людей, а также посидим у костра и узнаем много легенд и историй.
Что вас ждетХотите впервые побывать на Алтае? Тогда этот тур для вас. За 5 дней вы познакомитесь с культурой Алтая, его реками, озёрами, местами силы и памятниками природы.
За время нашего путешествия мы побываем на родине на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина, увидим тот самый Чуйский тракт, который входит в пятерку самых красивых дорог мира по версии National Geographic. Будем путешествовать вдоль красавицы реки Катунь, проедем горные перевалы, увидим слияния рек и святые источники, Алтайский Марс, Гейзеровое озеро и многие другие достопримечательности.
Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.
Тур подходит для людей с любой физической подготовкой.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Переезд Барнаул – Горный Алтай – Барнаул и трансфер на всех экскурсиях на комфортабельном автобусе (ВИП группы не более 8 человек)
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках с удобствами (2,3, местное размещение на усмотрение организатора)
- Горячие завтраки и ужины, в день выезда ужин, в день отъезда завтрак
- Посещение бани на группу 1 раз
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Барнаула / ТЦ «Пассаж» / Горно-АлтайскЗавершение: г. Барнаул
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Рекомендуем взять с собой:
- 1) Обувь:
- Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) – настоятельно рекомендуются!!!
- Сменная обувь – легкие кроссовки, кеды
- Сандалии
- Шерстяные носки.
- 2) Одежда:
- Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
- Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
- Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка -необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
- 3) Личное снаряжение:
- Сидушка (хоба)
- Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
- Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
- Аэрозоль от насекомых и клещей
- Солнцезащитные очки
- Документы: паспорт, медицинский полис
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барнаула
Групповые
На автобусе
Выездные
Многодневные туры
5-дневные туры
по горному Алтаю
Обзорные
Похожие туры из Барнаула
Авторский тур
4 дня
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
г. Барнаул, Ленина 107, выезд в 4:00 / г. Бийск, К...
26 окт
2 ноя
16 ноя
30 ноя
24 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
г. Барнаул, Ленина 107, выезд в 4:00 / г. Бийск, К...
18 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
История и места силы: автотрип на Алтай
Увидеть горное озеро, промчаться по Чуйскому тракту и побывать в музее Рериха
Барнаул, 7:00. Мы встретим вас от аэропорта, ж. - ...
4 ноя
9 дек
49 700₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии