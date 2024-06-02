Знакомство с Алтаем

Экскурсия из Барнаула: Путешествие по Чуйскому тракту и Алтайскому Марсу

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Предлагаем начать первое знакомство с Алтаем с нашего увлекательного тура.

Всего за пять дней вы узнаете все о культуре и истории Алтая, увидите воочию его реки, озера, горные перевалы и памятники природы.

Вы сделаете фото на фоне марсианских пейзажей, проедетесь по знаменитому Чуйскому тракту и попробуете настоящий алтайский мед.
Знакомство с Алтаем
Знакомство с Алтаем
Знакомство с Алтаем
Знакомство с Алтаем
Знакомство с Алтаем
Знакомство с Алтаем
Знакомство с Алтаем
Знакомство с Алтаем
Ближайшие даты:
2
июн
9
июн
16
июн
23
июн
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июн
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Что вас ожидает:

  • Чуйский тракт
  • Стелы на границе республики Алтай
  • Гора Пикет село Сростки
  • Перевал Семинский
  • Река Катунь
  • Перевал Чике-Таман
  • Река Чуя
  • Чуй-Оозы
  • Река Чемал
  • Гейзеровое озеро
  • Курайская степь
  • Марс-1
  • Северо-Чуйский хребет
  • Марс-2
  • Обзорная площадка с видом на ледники Актру
  • Остров Патмос
  • Старый Чуйский Тракт
  • Чемальская ГЭС
  • Памятник Кольке Снегирёву
  • Петроглифы Адыр-Кан
  • Гора Чертов палец
  • Порог Ильгумень
  • Зубы Дракона
  • Ороктойский мост
  • Долина духов Че-Чкыш
  • Пасека №13
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы узнаем все самые необыкновенные загадки Алтая и проведем десятки увлекательных экскурсий. Отдохнем от городов и скоплений людей, а также посидим у костра и узнаем много легенд и историй.
Что вас ждетХотите впервые побывать на Алтае? Тогда этот тур для вас. За 5 дней вы познакомитесь с культурой Алтая, его реками, озёрами, местами силы и памятниками природы.
За время нашего путешествия мы побываем на родине на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина, увидим тот самый Чуйский тракт, который входит в пятерку самых красивых дорог мира по версии National Geographic. Будем путешествовать вдоль красавицы реки Катунь, проедем горные перевалы, увидим слияния рек и святые источники, Алтайский Марс, Гейзеровое озеро и многие другие достопримечательности.
Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.
Тур подходит для людей с любой физической подготовкой.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезд Барнаул – Горный Алтай – Барнаул и трансфер на всех экскурсиях на комфортабельном автобусе (ВИП группы не более 8 человек)
  • Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
  • Все экскурсии, перечисленные в маршруте
  • Проживание на базах Горного Алтая в домиках с удобствами (2,3, местное размещение на усмотрение организатора)
  • Горячие завтраки и ужины, в день выезда ужин, в день отъезда завтрак
  • Посещение бани на группу 1 раз
  • Медицинские страховки на участников туристической группы
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула / ТЦ «Пассаж» / Горно-Алтайск
Завершение: г. Барнаул
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой:
  • 1) Обувь:
  • Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) – настоятельно рекомендуются!!!
  • Сменная обувь – легкие кроссовки, кеды
  • Сандалии
  • Шерстяные носки.
  • 2) Одежда:
  • Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
  • Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
  • Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка -необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
  • 3) Личное снаряжение:
  • Сидушка (хоба)
  • Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
  • Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
  • Аэрозоль от насекомых и клещей
  • Солнцезащитные очки
  • Документы: паспорт, медицинский полис
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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