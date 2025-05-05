Путешествие совершаем на автомобиле, который создан для комфортного передвижения пассажиров – Toyota Sienna.
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на Тойоте Сиенне
- 🏞️ Величественные виды гор и рек
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🌍 Посещение знаковых мест Алтая
- 👥 Групповая экскурсия для общения
мая
Что можно увидеть
- Чуйский тракт
Описание экскурсии
Путешествие по Чуйскому тракту
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одной из самых живописных автодорог мира — Чуйскому тракту. Этот маршрут подарит вам возможность насладиться красотой природы и уникальными ландшафтами, которые не оставят равнодушными ни одного путешественника.
Комфортное путешествие на Тойота Сиенна
Для нашего путешествия мы выбрали автомобиль, который обеспечивает максимальный комфорт для пассажиров — Тойота Сиенна. Этот минивэн считается одним из лучших в своем классе, что позволяет вам сосредоточиться на восприятии окружающей красоты, не отвлекаясь на неудобства.
Наш маршрут
Экскурсия охватывает множество достопримечательностей Чуйского тракта, начиная от Срочного и заканчивая Кош-Агачем. В ходе путешествия вы сможете увидеть:
- Величественные горные массивы;
- Чистые и прозрачные реки;
- Шикарные виды с перевалов;
- Смотровые площадки, открывающие захватывающие панорамы.
Наслаждайтесь природой
Каждый момент в этом путешествии будет уникальным. Вы сможете не только увидеть потрясающие пейзажи, но и сделать множество ярких фотографий, которые станут отличным воспоминанием о вашем приключении. Чуйский тракт — это не просто дорога, это настоящая галерея природы, которая вдохновляет и восхищает.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Чуйского тракта!
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Сростки
- Курорт Манжерок
- Семинский
- Чикет
- Ильгуменский порог
- Гейзеровое озеро
- Курайская и Чуйская степи
- Алтайский Марс
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты по маршруту
- Дополнительный трансфер (внедорожник)
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- В автомобиле просят воздержаться от курения