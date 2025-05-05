Путешествие по Чуйскому тракту

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Чуйскому тракту на комфортном минивэне, наслаждаясь видами гор и рек Алтая
Маршрут предлагаемой экскурсии пролегает по просторам и знаковым местам одной из самых красивых автодорог мира – Чуйский тракт.

Путешествие совершаем на автомобиле, который создан для комфортного передвижения пассажиров – Toyota Sienna.

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на Тойоте Сиенне
  • 🏞️ Величественные виды гор и рек
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🌍 Посещение знаковых мест Алтая
  • 👥 Групповая экскурсия для общения
Путешествие по Чуйскому тракту
Путешествие по Чуйскому тракту
Путешествие по Чуйскому тракту
Ближайшие даты:
5
мая
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Чуйский тракт

Описание экскурсии

Путешествие по Чуйскому тракту

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одной из самых живописных автодорог мира — Чуйскому тракту. Этот маршрут подарит вам возможность насладиться красотой природы и уникальными ландшафтами, которые не оставят равнодушными ни одного путешественника.

Комфортное путешествие на Тойота Сиенна

Для нашего путешествия мы выбрали автомобиль, который обеспечивает максимальный комфорт для пассажиров — Тойота Сиенна. Этот минивэн считается одним из лучших в своем классе, что позволяет вам сосредоточиться на восприятии окружающей красоты, не отвлекаясь на неудобства.

Наш маршрут

Экскурсия охватывает множество достопримечательностей Чуйского тракта, начиная от Срочного и заканчивая Кош-Агачем. В ходе путешествия вы сможете увидеть:

  • Величественные горные массивы;
  • Чистые и прозрачные реки;
  • Шикарные виды с перевалов;
  • Смотровые площадки, открывающие захватывающие панорамы.

Наслаждайтесь природой

Каждый момент в этом путешествии будет уникальным. Вы сможете не только увидеть потрясающие пейзажи, но и сделать множество ярких фотографий, которые станут отличным воспоминанием о вашем приключении. Чуйский тракт — это не просто дорога, это настоящая галерея природы, которая вдохновляет и восхищает.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Чуйского тракта!

Согласно расписанию в календаре

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Село Сростки
  • Курорт Манжерок
  • Семинский
  • Чикет
  • Ильгуменский порог
  • Гейзеровое озеро
  • Курайская и Чуйская степи
  • Алтайский Марс
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты по маршруту
  • Дополнительный трансфер (внедорожник)
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Барнаул
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • В автомобиле просят воздержаться от курения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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