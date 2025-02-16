Прогулка на моторной лодке позволит насладиться красотой Зубов дракона - величественных скал,
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные Голубые озёра
- 🗻 Легендарные Зубы дракона
- 🌄 Панорамы Ближнего Алтая
- 🍽 Дегустация алтайской кухни
- 🚗 Комфортное путешествие
Что можно увидеть
- Голубые озёра
- Зубы дракона
- Смотровая площадка
Описание водной прогулки
Граница Алтайского края и Республики Алтай
На комфортабельной машине вы насладитесь поездкой по Чуйскому тракту, который считается одной из красивейших дорог мира. По пути остановимся у символичной стелы – она характеризует быт местных народов и их образ жизни.
Голубые озера
Наденем спасательные жилеты, пересядем на моторные лодки и отправимся искать озёра с поэтичным названием «глаза Катуни». Их вода имеет удивительный ярко-бирюзовый цвет, как воды Эгейского моря. Появляются эти озёра только осенью.
«Зубы дракона»
Мы увидим один из символом Алтая: по легенде, дракон, охраняющий местные земли, был побеждён, а его зубы превратились в скалы вдоль берегов Катуни.
Смотровая площадка
По канатной дороге поднимемся на панорамную площадку горнолыжного курорта и полюбуемся с высоты горной системой Ближнего Алтая. При желании вы сможете поужинать в ресторанчике с прекрасным видом либо прогуляться.
Кафе национальной кухни
Если будет интересно, на обратном пути мы заедем в кафе. Я расскажу о некоторых особенных блюдах, которые любят местные жители, а вы сможете попробовать алтайские вкусности.
В путешествии вы узнаете, как на Алтае проводят свадьбы и как воруют невест, о национальной кухне и еде кочевников, которые жили здесь. Я расскажу поэтичные легенды Алтая и познакомлю с процедурой «сон на пчёлах».
Организационные детали
- Мы будем путешествовать на Nissan X-Trail
- Обед и ужин не входят в стоимость экскурсии
- Дополнительно оплачиваются поездка на моторной лодке (1000 ₽ с человека) и билет на канатную дорогу (1200 ₽ с человека)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды