Путешествие по Алтаю подарит вам незабываемые впечатления. В программе - посещение уникальных Голубых озёр, которые поражают своим бирюзовым цветом.Прогулка на моторной лодке позволит насладиться красотой Зубов дракона - величественных скал,

окутанных легендами. Поднимитесь на смотровую площадку, чтобы увидеть панорамы Ближнего Алтая. В завершение дня - дегустация блюд алтайской кухни в уютном кафе. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и истории

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Граница Алтайского края и Республики Алтай

На комфортабельной машине вы насладитесь поездкой по Чуйскому тракту, который считается одной из красивейших дорог мира. По пути остановимся у символичной стелы – она характеризует быт местных народов и их образ жизни.

Голубые озера

Наденем спасательные жилеты, пересядем на моторные лодки и отправимся искать озёра с поэтичным названием «глаза Катуни». Их вода имеет удивительный ярко-бирюзовый цвет, как воды Эгейского моря. Появляются эти озёра только осенью.

«Зубы дракона»

Мы увидим один из символом Алтая: по легенде, дракон, охраняющий местные земли, был побеждён, а его зубы превратились в скалы вдоль берегов Катуни.

Смотровая площадка

По канатной дороге поднимемся на панорамную площадку горнолыжного курорта и полюбуемся с высоты горной системой Ближнего Алтая. При желании вы сможете поужинать в ресторанчике с прекрасным видом либо прогуляться.

Кафе национальной кухни

Если будет интересно, на обратном пути мы заедем в кафе. Я расскажу о некоторых особенных блюдах, которые любят местные жители, а вы сможете попробовать алтайские вкусности.

В путешествии вы узнаете, как на Алтае проводят свадьбы и как воруют невест, о национальной кухне и еде кочевников, которые жили здесь. Я расскажу поэтичные легенды Алтая и познакомлю с процедурой «сон на пчёлах».

Организационные детали