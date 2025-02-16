«Бирюзовые глаза Катуни» - путешествие к скрытым озёрам Алтая

Индивидуальная водная прогулка по Алтаю: Голубые озёра, Зубы дракона и смотровая площадка ждут вас в увлекательном путешествии
Путешествие по Алтаю подарит вам незабываемые впечатления. В программе - посещение уникальных Голубых озёр, которые поражают своим бирюзовым цветом.

Прогулка на моторной лодке позволит насладиться красотой Зубов дракона - величественных скал,
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окутанных легендами. Поднимитесь на смотровую площадку, чтобы увидеть панорамы Ближнего Алтая. В завершение дня - дегустация блюд алтайской кухни в уютном кафе. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и истории

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные Голубые озёра
  • 🗻 Легендарные Зубы дракона
  • 🌄 Панорамы Ближнего Алтая
  • 🍽 Дегустация алтайской кухни
  • 🚗 Комфортное путешествие
«Бирюзовые глаза Катуни» - путешествие к скрытым озёрам Алтая
«Бирюзовые глаза Катуни» - путешествие к скрытым озёрам Алтая
«Бирюзовые глаза Катуни» - путешествие к скрытым озёрам Алтая
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Голубые озёра
  • Зубы дракона
  • Смотровая площадка

Описание водной прогулки

Граница Алтайского края и Республики Алтай

На комфортабельной машине вы насладитесь поездкой по Чуйскому тракту, который считается одной из красивейших дорог мира. По пути остановимся у символичной стелы – она характеризует быт местных народов и их образ жизни.

Голубые озера

Наденем спасательные жилеты, пересядем на моторные лодки и отправимся искать озёра с поэтичным названием «глаза Катуни». Их вода имеет удивительный ярко-бирюзовый цвет, как воды Эгейского моря. Появляются эти озёра только осенью.

«Зубы дракона»

Мы увидим один из символом Алтая: по легенде, дракон, охраняющий местные земли, был побеждён, а его зубы превратились в скалы вдоль берегов Катуни.

Смотровая площадка

По канатной дороге поднимемся на панорамную площадку горнолыжного курорта и полюбуемся с высоты горной системой Ближнего Алтая. При желании вы сможете поужинать в ресторанчике с прекрасным видом либо прогуляться.

Кафе национальной кухни

Если будет интересно, на обратном пути мы заедем в кафе. Я расскажу о некоторых особенных блюдах, которые любят местные жители, а вы сможете попробовать алтайские вкусности.

В путешествии вы узнаете, как на Алтае проводят свадьбы и как воруют невест, о национальной кухне и еде кочевников, которые жили здесь. Я расскажу поэтичные легенды Алтая и познакомлю с процедурой «сон на пчёлах».

Организационные детали

  • Мы будем путешествовать на Nissan X-Trail
  • Обед и ужин не входят в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются поездка на моторной лодке (1000 ₽ с человека) и билет на канатную дорогу (1200 ₽ с человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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