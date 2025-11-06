Путешествие начинается с Барнаула и ведет по легендарному Чуйскому тракту. В Бийске можно увидеть старинные купеческие особняки и музей Чуйского тракта. Переезд в Республику Алтай отметится фото у стелы на границе. Курорт Манжерок предлагает подъем на гору Синюха с панорамными видами. Манжерокский порог реки Катунь добавит адреналина. Фотографии и видео на память - приятный бонус

Описание экскурсии

Наш путь будет проходить по одной из самых живописных дорог мира — Чуйскому тракту Старинный Бийск. Заглянем в купеческий городок с его особняками. Здесь же находится музей Чуйского тракта. Около него сделаем фото с монументом Нулевого километра

А вы знали, что Алтайский край и Республика Алтай — это не одно и то же? Мы переедем из одного региона в другой и сделаем памятное фото у стелы Всесезонный курорт «Манжерок». Здесь расположен самый большой в России пятизвёздочный отель. При желании зайдём в него и оценим масштаб. Также вы сможете подняться на вершину горы Синюха на скоростной канатной дороге. Оттуда открывается панорама всех горных хребтов вокруг

Вы узнаете, чем знаменит город Бийск и как он раньше защищал границы Российской империи от воинственных кочевых народов, почему на Алтае до сих пор верят и поклоняются духам и обращаются по многим вопросам к шаманам. Мы расскажем много историй и легенд о нашем крае.

Приятный бонус: мы поснимаем вас во время поездки и пришлём вам фото и видео:)

Примерный тайминг

8:00–10:30 — дорога до Бийска

10:30–11:30 — экскурсия по Бийску

11:30–13:30 — дорога до «Манжерока»

13:30–16:00 — свободное время на курорте

16:00–20:00 — дорога обратно

Организационные детали

Можно с детьми от 3 лет

Мы заедем за вами в отель в Барнауле (возможны и другие районы по договорённости за дополнительную плату)

Дополнительно оплачивается обед и канатная дорога — 1200 ₽ за чел.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Транспорт