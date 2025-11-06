Путешествие начинается с Барнаула и ведет по легендарному Чуйскому тракту. В Бийске можно увидеть старинные купеческие особняки и музей Чуйского тракта. Переезд в Республику Алтай отметится фото у стелы на границе. Курорт Манжерок предлагает подъем на гору Синюха с панорамными видами. Манжерокский порог реки Катунь добавит адреналина. Фотографии и видео на память - приятный бонус
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Живописный Чуйский тракт
- 🏛 Старинная архитектура Бийска
- 📸 Фото у стелы на границе
- 🏔 Подъем на гору Синюха
- 🌊 Манжерокский порог реки Катунь
Что можно увидеть
- Чуйский тракт
- Музей Чуйского тракта
- Стела на границе
- Курорт Манжерок
- Манжерокский порог
Описание экскурсии
- Легендарный тракт. Наш путь будет проходить по одной из самых живописных дорог мира — Чуйскому тракту
- Старинный Бийск. Заглянем в купеческий городок с его особняками. Здесь же находится музей Чуйского тракта. Около него сделаем фото с монументом Нулевого километра
- Стела на границе двух регионов. А вы знали, что Алтайский край и Республика Алтай — это не одно и то же? Мы переедем из одного региона в другой и сделаем памятное фото у стелы
- Всесезонный курорт «Манжерок». Здесь расположен самый большой в России пятизвёздочный отель. При желании зайдём в него и оценим масштаб. Также вы сможете подняться на вершину горы Синюха на скоростной канатной дороге. Оттуда открывается панорама всех горных хребтов вокруг
- Манжерокский порог реки Катунь. Невероятные бурные потоки воды будут проноситься рядом с нами, заряжая своей энергией!
Вы узнаете, чем знаменит город Бийск и как он раньше защищал границы Российской империи от воинственных кочевых народов, почему на Алтае до сих пор верят и поклоняются духам и обращаются по многим вопросам к шаманам. Мы расскажем много историй и легенд о нашем крае.
Приятный бонус: мы поснимаем вас во время поездки и пришлём вам фото и видео:)
Примерный тайминг
8:00–10:30 — дорога до Бийска
10:30–11:30 — экскурсия по Бийску
11:30–13:30 — дорога до «Манжерока»
13:30–16:00 — свободное время на курорте
16:00–20:00 — дорога обратно
Организационные детали
- Можно с детьми от 3 лет
- Мы заедем за вами в отель в Барнауле (возможны и другие районы по договорённости за дополнительную плату)
- Дополнительно оплачивается обед и канатная дорога — 1200 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Транспорт
- Чаще всего для 1–3 человек наш тур проходит на небольшом, но проходимом кроссовере Mercedes Benz GLK
- Если вас больше, то путешествие пройдёт на автомобиле Honda Stepwgn вместимостью до 7 человек
- А если вас ещё больше, то мы сможем предоставить несколько автомобилей за дополнительную плату
- Иногда бывает замена авто, но не меньшего класса
- Все автомобили оснащены кондиционерами и всем необходимым для путешествия
- Если у вас много багажа, сообщите нам заранее, чтобы вы поехали на авто с дополнительным багажным боксом
- По запросу предоставляем детские кресла и бустеры (о необходимости просьба сообщить заранее)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
6 ноя 2025
У нас была гид Инна, все очень понравилось, была замечательная и интересная программа, все было очень интересно. Программа была хорошо продумана, обед был в очень хороший столовой, очень вкусный и дешёвый, гид Инна очень интересный и весёлый собеседник и прекрасный гид. При этом при сложных погодных условиях(гололёд и снег)замечательный водитель и даже фотограф (помогла сделать очень красивые фото)
А
Анна
30 окт 2025
Были на экскурсии с Николаем, кроме стандартной программы описанной на сайте, мы увидели гораздо больше, узнали много интересных мест, красивых фото локаций!
С
Саунин
5 окт 2025
Хотим выразить благодарность Вячеславу за то увлекательное и красочное приключение, которое нам удалось пережить в Алтайском крае.
Начиная с самого знакомства и на протяжении всего путешествия мы постепенно погружались в атмосферу
Начиная с самого знакомства и на протяжении всего путешествия мы постепенно погружались в атмосферу
С
Сергей
20 сен 2025
Инна оказалась не только классным водителем с большим стажем дальних поездок, но и хорошим гидом, который любит свою работу и обладает большим запасом знаний местности и истории края.

Очень адаптивно реагирует
Очень адаптивно реагирует
Очень адаптивно реагирует
Л
Лидия
29 авг 2025
Поездка замечательная! Анна(наш гид) молодец! Спасибо ей большое! Всё очень понравилось! Гид обладает эрудицией и обширными предметными знаниями. Очень доброжелательна! Маршрут продуман! Даже небольшие дождики не помешали нам получить положительные эмоции от поездки. Мы, конечно, устали, но эта усталость со знаком "плюс"! Ещё раз спасибо Вам и Анне за такую поездку! Желаем вам здоровья и процветания!!!
О
Ольга
26 авг 2025
Инесса-оболденный гид! Рассказывает все подробно и интересно! Знает много историй и легенд Алтая! Суперпутешествие! Рекомендуем всем! Были семьёй! Все понравилось!
Александра
24 июл 2025
Наш тур был изменен, заранее организатор предупредил о закрытии дороги на Манжерок. Была предложена замена: Бийск+Белокуриха+ Белокуриха Горная (канатная дорога) + деревня староверов-киржаков.

Гид-водитель Анна - прекрасна. Эмпатична, улыбчива, заботлива, подстраивает
Гид-водитель Анна - прекрасна. Эмпатична, улыбчива, заботлива, подстраивает
Гид-водитель Анна - прекрасна. Эмпатична, улыбчива, заботлива, подстраивает
Светлана
21 июл 2025
Все понравилось! Дорога прекрасна, виды завораживают, покатались по Катуни с ветерком, зарядилась настроением на несколько дней вперед! Отдельное Спасибо Инне. Прекрасная компания на день 😍
Е
Евгения
23 июн 2025
Инесса была нашим водителем и гидом по маршруту Барнаул-Манжерок, но на самом деле маршрут был продлен более чем на 110 км. Мы посмотрели удивительные локации Чуйского тракта. Особенно хотелось бы
С
Смирнова
11 июн 2025
Ребята откликнулись сразу! Тур очень понравился - ездили с Инессой, заехали на дополнительные локации, не заявленные в программе. Рафтинг по Катуни - просто восторг, непередаваемые эмоции. Горный Алтай в сердце навсегда. Спасибо за эмоции и впечатления!
