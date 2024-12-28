12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Алтайская красота: Чуйский тракт и лебединое озеро
Отправиться смотреть на зимовку лебедей по одной из самых живописных дорог мира
Начало: От места вашего проживания
«Музей Чуйского тракта — единственный в стране музей, посвящённый дороге»
28 дек в 08:30
29 дек в 08:30
24 000₽ за всё до 5 чел.
11 часов
Водная прогулка
Бирюзовые глаза Катуни
Индивидуальная водная прогулка по Алтаю: Голубые озёра, Зубы дракона и смотровая площадка ждут вас в увлекательном путешествии
«На комфортабельной машине вы насладитесь поездкой по Чуйскому тракту, который считается одной из красивейших дорог мира»
Завтра в 09:00
26 дек в 09:00
34 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Чуйскому тракту на комфортном минивэне, наслаждаясь видами гор и рек Алтая
Начало: Барнаул
«Наш маршрут охватывает большинство достопримечательностей Чуйского тракта от села Сростки до Кош-Агача»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
5 мая в 09:00
7000₽ за человека
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