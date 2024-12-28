Найдено 3 экскурсии в категории « Чуйский тракт » в Барнауле, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 12 часов Индивидуальная до 5 чел. Алтайская красота: Чуйский тракт и лебединое озеро Отправиться смотреть на зимовку лебедей по одной из самых живописных дорог мира Начало: От места вашего проживания «Музей Чуйского тракта — единственный в стране музей, посвящённый дороге» 24 000 ₽ за всё до 5 чел. На машине 11 часов Водная прогулка Бирюзовые глаза Катуни Индивидуальная водная прогулка по Алтаю: Голубые озёра, Зубы дракона и смотровая площадка ждут вас в увлекательном путешествии «На комфортабельной машине вы насладитесь поездкой по Чуйскому тракту, который считается одной из красивейших дорог мира» 34 000 ₽ за всё до 4 чел. 5 часов Мини-группа до 5 чел. Путешествие по Чуйскому тракту Отправьтесь в увлекательное путешествие по Чуйскому тракту на комфортном минивэне, наслаждаясь видами гор и рек Алтая Начало: Барнаул «Наш маршрут охватывает большинство достопримечательностей Чуйского тракта от села Сростки до Кош-Агача» Расписание: Согласно расписанию в календаре 7000 ₽ за человека Другие экскурсии Барнаула

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