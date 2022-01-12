Территория Северного Урала огромна. Это один из самых глухих и труднодоступных районов Урала. Край густых таёжных лесов
Севернее Ивделя, посёлков Вижая и Бурмантово – сплошная тайга: нет ни населённых пунктов, ни дорог, кроме старинных охотничьих изб, юрт и становищ. К горам подступают непроходимые летом тайга и болота. Всюду северный лес без конца и края: мохнатые ели, мощные кедры, сибирские сосны.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на базу в п. Вижай
Прибытие на базу в п. Вижай (дневное/вечернее время в зависимости от погоды и состояния дороги), размещение в тёплом доме.
Отдых (по желанию команды топится баня).
Шеф-повар занят обустройством кухни, сервирует стол, занимается приготовлением горячего ужина на костре.
Горячий ужин по прибытии (согласно меню).
Общение участников группы.
Обсуждение планируемого маршрута снегоходного тура на Перевал Дятлова.
Вечерние индивидуальные дела.
Спутниковая связь.
Ночь на базе "Вижай".
Расстояние по трассе от Екатеринбурга: 610 км.
Пос. Вижай - пос. Ушма
8:00 Подъём, утренние процедуры.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение, ГСМ).
Инструктаж, тестовые проезды, проверка техники.
11:00 Старт экспедиции на Перевал Дятлова из поселка Вижая по направлению к мансийскому поселку Ушма.
Участники путешествия, в зависимости от выбранного маршрута и текущей погодной обстановки, в пути пересекают нескольких горных рек — Вижай, Тошемка, Ушминка, Лозьва; Котлия, Малая Манья и др.
В начале зимы или ранней весной существует вероятность пересечения этих рек по воде (они могут еще не замерзнуть или уже вскрыться под лучами мартовского солнца).
В этом случае опытные гиды-проводники, используя свои знания маршрута, указывают места для переправы снегоходной техники по открытой воде (вброд).
Путешествие, в зависимости от выбранного маршрута, проходит по вездеходной дороге либо по глухой мансийской тропе по набитому манси бураннику.
Первая часть поездки заканчивается в национальном мансийском поселке Ушма в 60 км от точки старта.
Одна из достопримечательностей этого места – останки первой в СССР колониипоселения, где проживали расконвоированные заключенные.
14:00 – 14:30 Обед в зависимости от выбранного варианта меню (в стандартной программе — меню походное предусматривает легкий обед-перекус: чай из термосов, бутерброды, сладости).
При благоприятных погодных условиях и плановой скорости движения группы участники могут делать более долгие остановки для фотосессий.
Путь проходит недалеко от подножия хребта Чистоп.
19:00 Прибытие к туристической базе "Елес-Тур", расположенной в живописном месте на берегу водоема.
Размещение участников экспедиции в теплых рубленых избах с инфраструктурой.
21:00 Праздничное застолье.
Горячий ужин от шеф-повара.
Русская баня на берёзовых дровах (по желанию участников, оплачивается дополнительно, в фиксированную стоимость не входит).
Ночь на базе "Елес-Тур".
Дневной пробег на снегоходах: 65-70 км.
База "Елес-Тур" - Перевал Дятлова - база "Елес-Тур"
7:00 Ранний подъём, утренние индивидуальные дела и процедуры.
7:30 – 8:00 Горячий завтрак.
8:30 Выезд с туристической базы "Елес-Тур".
Минуя мансийский поселок Ушма, группа движется по замерзшей реке Лозьва к Перевалу Дятлова.
11:30 Прибытие снегоходчиков на стоянку под названием «изба Ильича» или «база Ильича».
Ранее, во времена госпромхозов это была орехо-промысловая база.
Северный Урал состоит из множества хребтов, но внизу из-за густого леса их не видно.
Горы пологие, и, при подъеме складывается ощущение, что все это предгорье.
Но в какой-то момент перед путешественниками открывается застывший океан призрачных гор, от которых невозможно оторвать взгляд.
Перевал Дятлова расположен в ложбине хребта Холат-Чахль (Гора мертвецов / Мёртвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси.
На этом же месте, в феврале 1959 г. погибла группа студентов УПИ.
Гид-инструктор ознакомит туристов с несколькими версиями трагической гибели туристов: от банальной лавины до испытаний секретного оружия и инфразвуковых природных явлений, покажет примерное место расположения палатки и расскажет ряд интересных фактов об истории поисков и последующих экспедициях в этот район.
На перевале участники экспедиции проводят от 30 минут до 1,5 часов (в зависимости от погодной ситуации), предусмотрено свободное время для фотосессий у скалы-памятника.
С хребта Холат-Чахль (Холат-сяхыл) открываются прекрасные виды на близлежащие хребты.
Спуск вниз проходит по уже знакомой дороге.
Возвращаемся на базу "Елес-Тур" по набитому путику по реке.
19:00 – 20:00 Прибывая на базу участники переодеваются в сухую одежду и собираются всей командой в кухне-столовой.
Горячий чай по приезду и обмен впечатлениями, обсуждение общепринятых версий гибели Дятловцев.
21:00 Сытный ужин.
Банька на берёзовых дровах (по желанию команды, оплачивается отдельно).
Ночь на базе "Елес-Тур".
Дневной пробег на снегоходах: около 150 км.
Мансийское поселение «Тресколье» и Пещеры на реке Лозьва
8:30 Поздний подъём, утренние процедуры.
8:30 – 10:30 Горячий завтрак (согласно меню).
Сдача домиков, сбор личных вещей, формирование транспортных баулов.
Подготовка к выезду – прогрев и визуальный осмотр техники на предмет неисправностей.
10:30 Выезд в направлении точки старта – поселка Вижая.
Мансийское становище "Тресколье".
Поселения манси состоит из кямкелей – изб близких и дальних родственников.
Постоянные избы отапливаются с помощью чувала – некоего подобия камина, собранного из жердей и обмазанного глиной.
Поселение расположено в живописнейшем месте напротив хребта Тумп-Капай (пер. манс. «большая гора»).
14:00 Перекус – легкий обед (горячий чай и бутерброды).
Пещеры на реке Лозьва.
Участники экспедиции смогут побывать в неизвестном до недавнего времени комплексе карстовых пещер, о существовании которых знают лишь немногие специалисты.
Наши гости ощутят себя первопроходцами, а возможно и обнаружат новый лаз в уже исследованной части пещеры.
Так как пещеры расположены в труднодоступном месте и поэтому мало посещаемы, то у участников экспедиции имеется еще масса возможностей для новых находок или открытий.
15:30 – 16:30 Переезд по накатанному снегоходному пути к броду через горную реку.
Выезжаем на берег реки Вижай.
17:30 – 19:00 Прибытие путешественников в точку окончания путешествия – в расположение туристической базы в поселке Вижае.
Окончание снегоходной части маршрута.
Развязка саней и распаковка транспортировочных баулов с личными вещами, переодевание из снегоходной экипировки в более легкую одежду.
Заселение в домики и легкий перекус.
Опционально: при принятии решения об отъезде из поселка Вижая в город Ивдель все затраты, связанные с питанием, проживанием и пр., участники группы несут самостоятельно.
21:30 Общий сбор участников группы в комфортной гостиной за праздничным столом.
Факультативно (тур с посещением хребта Чистоп): В случае успешного достижения накануне основной цели экспедиции – посещения Перевала Дятлова, в маршруте передвижения снегоходной экспедиции предусмотрено посещение другой достопримечательности Северного Урала – аномальной зоны – горы Чистоп с заброшенной радиолокационной военной станцией и базой войсковой части времен СССР (факультативно).
В течение дня команде предоставляется обед, расфасованный в индивидуальные ланч-боксы (согласно меню).
Дневной пробег на снегоходах: около 65 км.
Отъезд
7:00 Подъём, утренние процедуры.
7:00 – 8:30 Завтрак.
Сборка и упаковка личных вещей, укладка рюкзаков или сумок в машину.
Сдача домиков.
Разъезд участников снегоходной экспедиции.
8:30 – 11:00 Прибытие в г. Ивдель (трансфер не входит в стоимость).
Окончание путешествия.
Расстояние по трассе от пос. Вижая: 90 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе в поселке Вижае (две ночи) и базе «Елес-Тур» (две ночи).
Стоимость тура на 1 человека:
- 2 человека на снегоходе – 79 900 руб. (для семейных пар общей массой до 135кг);
- 1 человек на снегоходе – 94 900 руб.
Варианты проживания
Турбаза «Елестур»
Турбаза, расположенная на берегу озера Ушминское, является самой северной базой Свердловской области. Здесь, в комфортных условиях, можно отдохнуть и набраться сил перед радиальными утомительными выездами по маршруту. Турбаза построена партнёрами клуба в 2012 году. Располагает тремя отдельными превосходными уютными избами, баней, летней и зимней столовыми. Выстроена база с учетом комфортных условий для отдыха в лесу. Существующая инфраструктура: Этнические рубленые дома с русской печью, мансийскими лабазами, дровяниками. Удобства (во дворе), вода (из проруби), приготовление пищи на печи. Шикарная гостиная-столовая с большим обеденным столом. Электрическое освещение возможно при условии наличия исправного бензогенератора. По желанию команде предоставляется баня (дополнительная платная услуга). Дневной
Турбаза в пос. Вижай
В поселке Вижае на базе в гостевом доме, в уютных номерах или домиках, в зависимости от наличия свободных мест.
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда снегохода: марки: Yamaha Viking, Polaris, BRP SKI-DOO. ГСМ, масло и другие расходники уже включены в стоимость проката. Дополнительно группа обеспечивается одним (или двумя) снегоходами для гидов
- Доставка снегохода: для клиентов и инструкторов из Екатеринбурга в поселок Вижай и обратно
- Аренда экипировки: шлем, утепленный костюм (штаны и куртка), утепленные сапоги
- Услуги гидов: нахождение инструкторов в составе группы, сопровождение группы, организация путешествия
- Продукты: закуп необходимых продуктов по матрице меню (на выбор группы)
- Услуги шеф-повара по матрице меню "Походное"
- Страховка: страховые полисы от н/с ПАО "Росгосстрах"
- Расходники для организации и проведения путешествия
- Доставка: транспортировка персонала, продуктов, амуниции и оборудования к точке начала маршрута
- Проживание: на базе в поселке Вижае (две ночи) и базе «Елес-Тур» (две ночи)
- Амуниция: предоставление экспедиционного, туристического, кухонного и прочего оборудования
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Екатеринбурга и обратно
- Трансфер 1: г. Екатеринбург – г. Ивдель (Свердловская обл.). расстояние около 500 км. стоимость услуги зависит от количества желающих. Варианты: рейсовый автобус, поездом или легковым автомобилем
- Трансфер 2: г. Ивдель – база в Вижае (туда – обратно) на полноприводном автомобиле (около 100 км в одну сторону). стоимость услуги зависит от количества желающих.
- Питание, не указанное в программе тура
- Оплата отеля (в случае предварительного прибытия) в городе Екатеринбург
- Баня и банный комплект: индивидуальный комплект для бани (тапочки, полотенце, шапочка, шампунь и др.)
- Алкоголь, а также прочие продукты и напитки личного предпочтения
- Услуги шеф-повара по предоставлению питания по ресторанным вариантам меню:"Эконом","Стандарт","Люкс","Гастрономический тур"
- Снегоход: аренда снегохода более высокого класса (более мощного или комфортного, чем базовые модели), согласно отдельному прайсу
- Аренда комплекта фирменной экипировки и (или) шлема, согласно прайсу
- Питание и проживание в городе Ивделе, в случае принятия командой решения об отъезде из поселка Вижая в город Ивдель.
- Оплата дополнительной страховки от вероятных повреждений снегохода
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- Футболка с коротким или длинным рукавом 1-2 шт.;
- Сменное бельё (комплект) 1 комп.;
- Термобельё легкое (комплект) 1;
- Термобельё теплое (комплект) класса Outdoor 2-3;
- Шерстяные носки или тёплые носки с добавлением шерсти 1;
- Спортивные термоноски (для горнолыжников или для зимних активностей) 1-2;
- Хлопковые носки 1-2;
- Лёгкие штаны для нахождения в отеле, гостевых домах туристической базы или в других местах отдыха 1;
- Зимние штаны (желательно - со снегозащитной юбкой (внизу штанины резиновая или тканевая подкладка, которая плотно облегает обувь). Такие штаны нужны для нахождения на улице в свободное время утром и вечером 1;
- Свитер (теплый из флисовой ткани или материала "PolarTec", «Windstop» или аналоги) свысоким воротом. Подойдет и теплый шерстяной свитер 1;
- Пуховик спортивный или теплая зимняя куртка. Куртка также необходима длянахождения на улице в свободное время утром и вечером 1;
- Теплые спортивные перчатки или варежки (пары) 1-2;
- Бафф 1;
- Шарф теплый (по желанию, не обязательно). Предоставляемые подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь доп. защиту 1;
- Шапка спортивная тёплая 1;
- Подшлемник 1;
- Купальные принадлежности (для бани) 1.
Обувь:
- Ботинки или теплые сапоги (пара). В идеале – Baffin или аналог 1;
- Шлёпанцы (слипоны) для бани или нахождения в гостинице (пара) 1
Личные вещи:
- Спортивная сумка для личных вещей, экспедиционный баул или рюкзак;
- Гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло и т. д.);
- Аптечка (набор личных медикаментов). Командная большая аптечка будет у гида;
- Крем для рук и лица от обветривания, гигиеническая помада (по необходимости);
- Средства личной гигиены;
- Полотенце банное;
- Фонарь налобный светодиодный и запасной комплект батареек;
- Фото и видеоаппаратура (при наличии), зарядные устройства, power банк;
- Телефон для связи;
- Документы / деньги в непромокаемом гермомешочке;
- Нож складной перочинный или мультитулс (по желанию, не обязательно);
- Для тех, кто носит очки или контактные линзы. Очки на активной части маршрута не рекомендуются – они запотевают и обмерзают. Необходимо использование контактных линз или специальных горнолыжные очков с диоптриями;
- Горнолыжные очки/маска (Обязательно);
- Солнцезащитные очки (по желанию, не обязательно);
- Дополнительная провизия (алкогольные напитки и деликатесы) по личному предпочтению;
- Термос (0,5 - 1 литр) (по желанию, не обязательно).
Кто будет меня сопровождать?
На протяжении снегоходного тура команду путешественников будут сопровождать квалифицированные специалисты: руководитель группы(профессиональный гид) и, в зависимости от числа участников, его помощник. Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и неопровержимым. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и действовать исходя из общего решения участников экспедиции.
Как будут кормить?
Питание команды в снегоходном туре осуществляется по предлагаемому клубом меню"Походное ".
В сборных экспедициях, как правило, участники путешествия и гид-инструктор осуществляют сбор и подготовку дров для костра, а также выполняют прочие обязанности, связанные с организацией быта и комфортных условий для жилья во время пребывания в путешествии.
Для готовых / индивидуальных / корпоративных групп предлагаем расширенное ресторанное питание по нескольким видам меню от стандарт до люкс-вариантов.
Какая техника используется и выдается ли экипировка?
Для передвижения участников экспедиции используются надежные утилитарные и туристические снегоходы известнейших мировых брендов, занимающих лидирующие позиции: BRP SKI-DOO TUNDRA Wt-550, BRP SKI-DOO TUNDRA Lt-550, BRP SKI-DOO SKANDIC, YAMAHA VIKING 540 III / IV, POLARIS Indy Voyager.
Предоставляемая участникам экспедиций экипировка: шлем, утепленный костюм (штаны и куртка), утепленные сапоги.
За несколько дней до начала тура необходимо уточнить следующие размеры: рост участника, размер одежды, размер обуви с плотным носком, окружность головы.
Есть ли страховка и что в нее включено?
Все участники наших туров обязательно страхуются нами от несчастного случая.
Дополнительную страховку для путешествия (например, от вероятных повреждений снегохода) Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой порядок действий в случае поломки техники по моей вине?
Техника, предоставляемая туристам, не застрахована. С каждым водителем заключается договор аренды снегохода, и техника передаётся в аренду туристу.
При этом мы в обязательном порядке проводим инструктаж, обучаем, помогаем осваивать азы управления, оговариваем технические особенности. Перед туром все снегоходы совместно осматриваются и проверяются. Все механические повреждения снегохода, которые возникли по вине арендатора, должны быть оплачены. Такие ситуации редки, если туристы соблюдают рекомендации гидов.
Нужна ли подготовка?
Для участия в данном туре желательна физическая подготовка: маршрут предусматривает пересечение нескольких рек, соответственно базовые навыки управления снегоходом также предпочтительны.
Будет ли связь в пути и какая?
Участникам экспедиции предоставляются спутниковые телефоны Thuraya, связь осуществляется при использовании собственных сим-карт: каждый участник экспедиции использует баланс только своей личной сим-карты.
Клубные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с экстренными ситуациями и движением группы по маршруту.
Можно ли присоединиться к группе с использованием своей техники?
Безусловно: к командам, состоящим из участников наших туров, часто присоединяются туристы, пользующиеся своей техникой: это существенно снижает стоимость тура и снимает большую часть организационных вопросов при подготовке и проведении путешествия.
Можно ли совершить путешествие в более удобные для меня даты?
Да, конечно же, сдвинуть сроки тура или экспедиции, если это необходимо для участия Вашей команды, вполне реализуемо.
Можно ли изменить маршрут?
Да, мы специализируемся на разработке и подготовке индивидуальных маршрутов и легко "перекроим" маршрут под Вашу команду.
Как самостоятельно можно добраться до места старта?
На личном автомобиле: жители Свердловской области и Екатеринбурга, Пермского края, Перми, Челябинской, Тюменской, Курганской, Омской областей, а также Ижевска, Самары, Казани и Уфы могут самостоятельно добраться до таёжного посёлка Вижая. Автодорога, проходящая транзитом через весь север Свердловской области, позволяет доехать до места старта экспедиции на автомобилях. Время в пути составит 9-11 часов езды (для жителей Екатеринбурга). Расстояние от г. Екатеринбурга до Вижая — 620 км.
Железнодорожным транспортом — проходящим поездом до станции Ивдель-1.
Для гостей из г. Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга существует возможность долететь до федерального аэропорта Кольцово (г. Екатеринбург) рейсовыми самолётами.
По запросу в аэропорту (или на вокзале) гидами-проводниками организуется встреча, и команда в полном составе выезжает на снегоходное сафари в направлении пос. Вижая на клубных автомобилях (трансфер оплачивается отдельно).
При достаточном запасе времени в экскурсионных целях группа может остановиться в любом из городов по ходу движения для осмотра архитектурных памятников и достопримечательностей (г. Невьянск, г. Верхотурье и др.)
У меня приобретены билеты, могут ли быть задержки на маршруте?
Задержки на всех снегоходных маршрутах крайне редки, но возможны, ведь на первом месте для нас всегда безопасность туристов: погодные условия могут измениться очень резко. В связи с чем мы всегда рекомендуем приобретать билеты с тарифами, позволяющими переносить даты вылетов/выездов.
Подходит ли тур для детей?
Возраст участников: за рулем снегохода — от 18 лет, пассажиром — от 12 лет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая будет погода?
Северный Урал — суровый северный край России, маршрут группы проходит в горном районе, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур. В зависимости от месяца, дневные температуры обычно держаться в пределах минус 10-20°С, в то время как ночью в горах температура может упасть и до минус 40 градусов. Но не смотря на перепады температур, возможные обильные снегопады и снежные заносы, участники экспедиции успешно преодолеют их с помощью умелой организации и слаженных действий в команде.