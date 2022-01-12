2 день

Пос. Вижай - пос. Ушма

8:00 Подъём, утренние процедуры.

9:00 Горячий завтрак (согласно меню).

Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение, ГСМ).

Инструктаж, тестовые проезды, проверка техники.

11:00 Старт экспедиции на Перевал Дятлова из поселка Вижая по направлению к мансийскому поселку Ушма.

Участники путешествия, в зависимости от выбранного маршрута и текущей погодной обстановки, в пути пересекают нескольких горных рек — Вижай, Тошемка, Ушминка, Лозьва; Котлия, Малая Манья и др.

В начале зимы или ранней весной существует вероятность пересечения этих рек по воде (они могут еще не замерзнуть или уже вскрыться под лучами мартовского солнца).

В этом случае опытные гиды-проводники, используя свои знания маршрута, указывают места для переправы снегоходной техники по открытой воде (вброд).

Путешествие, в зависимости от выбранного маршрута, проходит по вездеходной дороге либо по глухой мансийской тропе по набитому манси бураннику.

Первая часть поездки заканчивается в национальном мансийском поселке Ушма в 60 км от точки старта.

Одна из достопримечательностей этого места – останки первой в СССР колониипоселения, где проживали расконвоированные заключенные.

14:00 – 14:30 Обед в зависимости от выбранного варианта меню (в стандартной программе — меню походное предусматривает легкий обед-перекус: чай из термосов, бутерброды, сладости).

При благоприятных погодных условиях и плановой скорости движения группы участники могут делать более долгие остановки для фотосессий.

Путь проходит недалеко от подножия хребта Чистоп.

19:00 Прибытие к туристической базе "Елес-Тур", расположенной в живописном месте на берегу водоема.

Размещение участников экспедиции в теплых рубленых избах с инфраструктурой.

21:00 Праздничное застолье.

Горячий ужин от шеф-повара.

Русская баня на берёзовых дровах (по желанию участников, оплачивается дополнительно, в фиксированную стоимость не входит).

Ночь на базе "Елес-Тур".

Дневной пробег на снегоходах: 65-70 км.