Бесспорно, этот маршрут самый крутой и популярный среди всех туров на Алтае! Мы всю неделю будем путешествовать, увидим уголки с живописной и первозданной природой! Кардинальная смена ландшафтов: суровые горы с ледниками Актру, высокогорные степи, тысячи больших и малых рек и озер с кристально чистой и прозрачной водой, молчаливые леса, которые подпирают небосвод, великий каньон реки Чулышман и Телецкое озеро!

Описание тура

Уникальное путешествие по Алтаю

Этот маршрут — один из самых захватывающих и популярных среди всех туров на Алтае! На протяжении недели мы будем исследовать живописные уголки с первозданной природой. Вас ждёт кардинальная смена ландшафтов: от суровых гор с ледниками Актру до высокогорных степей, от тысяч рек и озёр с кристально чистой водой до молчаливых лесов, которые словно подпирают небосвод.

Что мы увидим?

Великий каньон реки Чулышман

Телецкое озеро — сибирская жемчужина

Легендарный Чуйский тракт

Гейзерное озеро

Перевал Кату-Ярык

Десятки водопадов

Концерт кайчи — горловое пение

Сплав по живописным рекам

Почему выбирают нас?

Все наши туры гарантированы, отмен не бывает!

Отсутствие скрытых платежей и дополнительных оплат за проживание (кроме одноместного размещения).

Все включено: входы на экскурсии, катера, паромы, баню и прочее по программе уже учтены в стоимости.

Мы живем на Алтае, знаем свой регион и с радостью проведем для вас экскурсии!

Важная информация

Маршрут не требует палаток и рюкзаков! Проживание в комфортабельных домиках с удобствами. Он не требует специальной физической подготовки и подходит для детей с 7 лет. Группы формируются от 7 до 15 человек. Порядок посещения экскурсий может меняться.

Водная часть маршрута осуществляется на катерах (группа до 15 человек) или на пароме (группа до 7 человек). Старт и финиш маршрута проходят в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете стелы Республики Алтай. Заканчивая маршрут в Горно-Алтайске, вы не посетите родину В. М. Шукшина в с. Сростки.

Обратите внимание, что в долине Чулышмана нет связи и интернета, а в санузле отсутствует душ (в эти дни мы заказываем баню). Спуск с перевала Кату-Ярык осуществляется пешком налегке с соблюдением техники безопасности. Дорога на маршруте местами без асфальтового покрытия.