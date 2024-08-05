Описание тура
Уникальное путешествие по Алтаю
Этот маршрут — один из самых захватывающих и популярных среди всех туров на Алтае! На протяжении недели мы будем исследовать живописные уголки с первозданной природой. Вас ждёт кардинальная смена ландшафтов: от суровых гор с ледниками Актру до высокогорных степей, от тысяч рек и озёр с кристально чистой водой до молчаливых лесов, которые словно подпирают небосвод.
Что мы увидим?
- Великий каньон реки Чулышман
- Телецкое озеро — сибирская жемчужина
- Легендарный Чуйский тракт
- Гейзерное озеро
- Перевал Кату-Ярык
- Десятки водопадов
- Концерт кайчи — горловое пение
- Сплав по живописным рекам
Почему выбирают нас?
- Все наши туры гарантированы, отмен не бывает!
- Отсутствие скрытых платежей и дополнительных оплат за проживание (кроме одноместного размещения).
- Все включено: входы на экскурсии, катера, паромы, баню и прочее по программе уже учтены в стоимости.
- Мы живем на Алтае, знаем свой регион и с радостью проведем для вас экскурсии!
Важная информация
Маршрут не требует палаток и рюкзаков! Проживание в комфортабельных домиках с удобствами. Он не требует специальной физической подготовки и подходит для детей с 7 лет. Группы формируются от 7 до 15 человек. Порядок посещения экскурсий может меняться.
Водная часть маршрута осуществляется на катерах (группа до 15 человек) или на пароме (группа до 7 человек). Старт и финиш маршрута проходят в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете стелы Республики Алтай. Заканчивая маршрут в Горно-Алтайске, вы не посетите родину В. М. Шукшина в с. Сростки.
Обратите внимание, что в долине Чулышмана нет связи и интернета, а в санузле отсутствует душ (в эти дни мы заказываем баню). Спуск с перевала Кату-Ярык осуществляется пешком налегке с соблюдением техники безопасности. Дорога на маршруте местами без асфальтового покрытия.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Телецкое озеро
- Экотропа «Третья речка»
- Гора Тилан-Туу
- Гейзеровое озеро
- Озеро Киделю
- Водопад Куркуре
- Серебряный источник
- Каменные грибы
- Река Катунь
- Река Бия
- Река Чуя
- Река Чулышман
- Курайская степь
- Северо-Чуйский хребет
- Стелы на границе республики Алтай
- Гора Пикет
- Перевал Семинский
- Перевал Чике-Таман
- Перевал Кату-Ярык
- Перевал Улаганский
- Чуй-Оозы
- Марс-1
- Марс-2
- Красные ворота
- Пазырыкские курганы
- Петроглифы Адыр-Кан
- Старый Чуйский Тракт
- Памятник Кольке Снегирёву
- Обзорная площадка с видом на ледники Актру
Что включено
- "Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансфер на всех экскурсиях", " Встреча в аэропорту и на автовокзале Барнаула, в аэропорту Горно-Алтайска
- Обратный трансфер в аэропорт Горно-Алтайска, автовокзал Барнаула ", "Все экскурсии, перечисленные в маршруте", " Проживание на базах Горного Алтая в домиках и номерах с индивидуальными
- Удобствами - душ, туалет и раковина (на базах долины Чулышмана в санузле, отсутствует душ, в эти дни мы заказываем баню). Двух - или трехместное размещение
- На усмотрение организатора ", "Завтраки и ужины (начиная с ужина первого дня и заканчивая завтраком, заключительного дня тура) ", "Посещение бани на группу 2 раза", "Медицинские страховки на участников туристической группы", "Услуги гида-экскурсовода", "Рекреационные сборы"
Что не входит в цену
- Авиабилеты, "Обеды на маршруте. Заезжаем централизованно всей группой в кафе и, столовые между экскурсиями. Средний чек 600-900 р. на человека", " Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута
- Автовокзал Барнаула.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Что необходимо брать с собой в поездку (наша рекомендация):
- Обувь:
- Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) - настоятельно рекомендуются!!
- Сменная обувь - легкие кроссовки, кеды
- Сандалии
- Шерстяные носки
- Одежда:
- Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
- Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
- Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка - необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
- Личное снаряжение:
- Сидушка (хоба)
- Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
- Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
- Аэрозоль от насекомых и клещей
- Солнцезащитные очки, солнцезащитный крем
- Документы: паспорт, медицинский полис
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Отзывы и рейтинг
Наталья, Никита, Алексей, Московская область.