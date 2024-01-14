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гиду на Алтае Алексею, благодаря ему, у нас осталось много эмоций и впечатлений! Огромное спасибо тебе Алексей,за нереальное терпение, проявленную заботу и любовь, это дорогого стоит!!Алексей любит всем сердцем свой Алтай "по тому что он,коренной житель" Горного Алтая", знает всю историю края❤️Спасибо за нереальное душевное путешествие, мы стали одной большой семьей! 😍❤️