1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
7 июля в 10:00
17 июля в 10:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
4 июля в 10:00
14 июля в 10:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
2 янв в 10:00
от 59 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Алтаем
Начало: Аэропорт Барнаула/ТЦ «Пассаж»/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 07:00
23 июня в 07:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка у Телецкого озера
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
12 июня в 10:00
17 июля в 10:00
64 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССтарцева14 января 2024Тур неплохой. Понравились локации.
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ААнастасия16 октября 2023Только положительные эмоции от поездки!
- ННаташа24 сентября 2023Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
- ННина9 сентября 2023Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
- ТТатьяна18 августа 2023Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах еще и ливнем с градом накрыло. Водопады клевые. Телецкое всегда прекрасно!
- OOlga1 марта 2023«Новый год на Алтае»: автотур на 5 днейВместе с дочерью посетили Алтай. Восторг невероятный и любовь с первого взгляда! Виды завораживают. Нашей группе очень повезло с гидом
- ООлеся14 февраля 2023«Новый год на Алтае»: автотур на 5 днейДобрый день, мой тур был пятидневный. Побывали во множестве очень красивых мест в горном Алтае. Хочу сказать огромное спасибо лучшему
- AAlisa1 февраля 2023Тур «Новогодние каникулы на Алтае» на 5 днейТур просто супер, пока узнавали от гида все больше и больше об Алтае - влюблялись в этот край все сильнее.
- ААнастасия15 января 2023Тур «Новогодние каникулы на Алтае» на 5 днейВеликолепные туры с отличной организацией от и до: еда, жильё, места. Гид — профессионал своего дела, рассказывает интересно. Кормят очень
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «5-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "5-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 26 000 до 64 990. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Барнауле на 2024 год по теме «5-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 26000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август