Авторские 5-дневные туры в Барнаул

Найдено 6 туров в категории «5-дневные туры» в Барнауле, цены от 26 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
7 июля в 10:00
17 июля в 10:00
26 000 за человека
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
4 июля в 10:00
14 июля в 10:00
36 000 за человека
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
2 янв в 10:00
от 59 000 за человека
Знакомство с Алтаем
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Алтаем
Начало: Аэропорт Барнаула/ТЦ «Пассаж»/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 07:00
23 июня в 07:00
42 000 за человека
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
58 000 за человека
Перезагрузка у Телецкого озера
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка у Телецкого озера
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
12 июня в 10:00
17 июля в 10:00
64 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Алтайские каникулы и Чуйский тракт
    Тур неплохой. Понравились локации.
    Тур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локации
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Алтайские каникулы и Чуйский тракт
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов
  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Алтайские каникулы и Чуйский тракт
    Только положительные эмоции от поездки!
    Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
  • Н
    Наташа
    24 сентября 2023
    Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
    Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2023
    Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
    Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах еще и ливнем с градом накрыло. Водопады клевые. Телецкое всегда прекрасно!
    Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах
  • O
    Olga
    1 марта 2023
    «Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
    Вместе с дочерью посетили Алтай. Восторг невероятный и любовь с первого взгляда! Виды завораживают. Нашей группе очень повезло с гидом
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    Евгением, который был еще водителем и поваром. Об Алтае на переездах рассказывал многими способами – мы слушали образовательные программы про места края, наблюдали великолепные виды, слушали горловое пение. И еще очень подкупало, что Евгений действительно искренне любит Алтай.

  • О
    Олеся
    14 февраля 2023
    «Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
    Добрый день, мой тур был пятидневный. Побывали во множестве очень красивых мест в горном Алтае. Хочу сказать огромное спасибо лучшему
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    гиду на Алтае Алексею, благодаря ему, у нас осталось много эмоций и впечатлений! Огромное спасибо тебе Алексей,за нереальное терпение, проявленную заботу и любовь, это дорогого стоит!!Алексей любит всем сердцем свой Алтай "по тому что он,коренной житель" Горного Алтая", знает всю историю края❤️Спасибо за нереальное душевное путешествие, мы стали одной большой семьей! 😍❤️

  • A
    Alisa
    1 февраля 2023
    Тур «Новогодние каникулы на Алтае» на 5 дней
    Тур просто супер, пока узнавали от гида все больше и больше об Алтае - влюблялись в этот край все сильнее.
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    Игорь показал хорошие места, где можно погулять. Туристические базы грамотно подобраны, природа, горы, все как надо. Осталась на память гора фотографий, общих и не только. Команда "Твой Алтай" - молодцы, хорошо спланированы маршруты.

  • А
    Анастасия
    15 января 2023
    Тур «Новогодние каникулы на Алтае» на 5 дней
    Великолепные туры с отличной организацией от и до: еда, жильё, места. Гид — профессионал своего дела, рассказывает интересно. Кормят очень
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    много и вкусно. Мы отправились в поездку всей семьей, остались в восторге. Это явно стоит того. Мы увидели разные стороны Алтая, всю его многогранность и красоту.

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «5-дневные туры»

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  1. Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
  2. Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
  3. Алтайские каникулы и Чуйский тракт
  4. Знакомство с Алтаем
  5. Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
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  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемал
  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "5-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 26 000 до 64 990. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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