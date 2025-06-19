Мои заказы

Гражданский проспект – экскурсии в Белгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Гражданский проспект» в Белгороде
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.

Прогулка без маршрута по Белгороду с мистиком и социологом. Вы сами выбираете путь, а гид расскажет о мифах и легендах города
Начало: В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Белгородом
На машине
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.

Прогулка по Белгороду в формате дружеской беседы: исторические факты, легенды и архитектурные детали. Погружение в атмосферу города гарантировано
Начало: У филармонии
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
3900 ₽ за всё до 4 чел.
Белгород - история и легенды
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.

Погрузитесь в историю Белгорода, раскрывая его секреты и легенды. Узнайте, как герб города связан с львом и что скрывает Соборная площадь
Начало: На улице Вокзальная, 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    19 июня 2025
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Было интересно пообщаться, активная экскурсия, хорошо, что есть общение, а не монолог, для меня мало времени, хочется больше. Скорее всего еще раз пойдем.
  • В
    Владислав
    16 февраля 2025
    Белгород - история и легенды
    Отличная экскурсия от Алексея по Белгороду в августе 2024. Все забывал написать отзыв.

    Прошли от вокзала по центру города, много историй
    читать дальше

    про историю и современную жизнь города в не самое простое время. Было очень интересно и любознательно. Алексей прекрасный гид, который еще и собирает немного потусторонние истории из жизни Белгорода. У него есть и такая экскурсия отдельно. Рассказал пару историй из той программы экскурсии - думаю, заочно и ее можно смело рекомендовать))

  • М
    Манана
    9 ноября 2024
    Теплая встреча с Белгородом
    Спасибо Светлана!
  • Т
    Тарусина
    30 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Огромная благодарность Светлане за интересную и полезную информацию о городе Белгород
  • О
    Ольга
    12 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Светлана грамотный экскурсовод и отзывчивый человек! Рекомендуем ее всем гостям города Белгорода как гида! Спасибо.
  • Е
    Елена
    5 ноября 2023
    Белгород - история и легенды
    Посетили экскурсию в Белгороде, бесконечно рады, что наш выбор пал на экскурсию Алексея. Алексей очень приятный, эрудированный, знающий и увлечённый,
    читать дальше

    с ним комфортно прогуляться по городу и без особого напряжения получить массу исторической информации, а впрочем и не только разные пласты истории затрагивает Алексей, но и на любые интересующие вопросы ответит. Всем 6 участникам экскурсии понравилась программа, изложение, да и сам гид. Благодарим, очень надеемся посетить 2-ю экскурсию

  • И
    Ирина
    3 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача
    читать дальше

    любви к этому городу. Время прошло легко. Некоторые места из нашего маршрута мы уже посещали ранее, но увидели их иначе. В каких то местах были впервые, и удивлены, что бывая в Белгороде столько раз, даже не подозревали о них. Планирую в следующую поездку в этот город рассмотреть предложения компании, и снова окунуться в удивительный мир и природу Белгорода. Спасибо.

  • С
    Светлана
    14 октября 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.
  • С
    Сергей
    5 сентября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Замечательная экскурсия от великолепной Светланы! У Светланы был день рождения в день экскурсии, о чем я узнал по ее окончании.
    читать дальше

    Светлана, я еще раз поздравляю Вас, огромное спасибо за Ваш рассказ о Вашем замечательном, красивом и комфортном городе! Я был в Белгороде первый раз и всего один день, но обязательно вернусь, в значительной степени благодаря Вам, потому что Вы так интересно и и тепло представили Ваш любимый город. До новых встреч - у меня еще Белгородский театр остался неохваченным…)

  • А
    Андрей
    18 августа 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Недолгая экскурсия, легко и просто с экскурсоводом, маршрут ёмкий но очень насыщенный. Было очень приятно и познавательно.
  • Е
    Екатерина
    10 июля 2023
    Белгород - история и легенды
    Каждый город удивительно прекрасен,

    И в любом из них есть множество красот,

    О которых говорит в своём в рассказе

    Интересный Алексей - экскурсовод.

    Знаний
    читать дальше

    больше, чем в томах энциклопедий,

    Ну, а юмор снял усталость, как рукой,

    Улыбались все – и взрослые и дети,

    Вы ведь к каждому с душевной теплотой.



    Вот бы все экскурсоводы с тем же пылом

    И задором всех вели по городам,

    Сколько счастья на планете сразу было б

    И экскурсий по красивейшим местам.



    Мы желаем Вам здоровья и клиентов

    Благодарных, как и мы, со всей Земли

    И таких же бесконечных комплиментов,

    Потому что Вы нас восхитить смогли!

    Каждый город удивительно прекрасен
  • А
    Алексей
    19 мая 2023
    Белгород - история и легенды
    Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию по Белгороду!
    Алексей погружает в атмосферу города, на который начинаешь смотреть по-другому, еще с большим
    читать дальше

    интересом.
    Алексей любит свой город и проводит экскурсию легко, с настроением и очень увлекательно и познавательно. Будем рекомендовать ее своим друзьям и сами еще с удовольствием посетим другие маршруты!

    После экскурсии у нас осталось ощущение, что мы прикоснулись к чему то сакральному, до селе нам неизведанному!

    Спасибо

  • В
    Виктор
    16 мая 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Мне и маршрут понравился, и подача материала, а минус в том, что парковки (особенно в районе Народного бульвара) забиты и проблема припарковаться даже на минуту. Это прежде всего "усложняет жизнь" экскурсоводу, затрудняя показ важных достопримечательностей
  • И
    Инна
    21 марта 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Добрый день! Экскурсию брали для родственников, впервые в Белгороде. Понравилась экскурсовод Светлана - позитивный человек и увлечённый специалист своего дела.
    читать дальше

    Основные акценты: история края средние века, исторические особенности 18-19 век, немного про церковную историю Белгородчины. Немного проехали по центру и завершили на Соборной. 3 часа.
    Как вариант можно поменять структуру обзорной экскурсии для гостей города:
    1. Проехать по основным артериям - Богданка от аэропорта до Ситимолла, обратно по Ватутина в центр, и по центру. Дать больше информации о современном развитии города и области, достижениях, вопросах социального развития и перспективах.
    Экскурсия - это очень хороший повод популяризации нашей малой Родины. Спасибо вам за работу. И - удачи!:)

  • А
    Алена
    24 февраля 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Алексею благодарность за индивидуальный подход в построении экскурсии, прекрасный рассказ об истории города и не только, за доброту и гостеприимство!
  • А
    Александра
    31 января 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Отлично погуляли).
  • А
    Александр
    11 сентября 2022
    Белгород - история и легенды
    Не умею писать отзывы, но вернулся после экскурсии с приятным ощущением. Спасибо Алексею.
  • В
    Владимир
    7 июля 2022
    Белгород - история и легенды
    Алексей - молодец!
    Всё было очень интересно!
    Поговорили на разные, в том числе острые, темы.
    Прекрасный собеседник.
  • Н
    Наталья
    19 июня 2022
    Белгород - история и легенды
    Добрый день!
    Алексей, огромное спасибо за интересную экскурсию! Получили удовольствие и от путешествия, и от общения с вами.

    Узнали много интересной информации,
    читать дальше

    в том числе подтверждённой фотографиями. Отдельное спасибо за памятные сувениры!
    Нас было 4 человека. Понравилось и детям (9 и 12 лет), и взрослым. Рекомендуем 👍

    Добрый день!Добрый день!
  • О
    Ольга
    17 июня 2022
    Теплая встреча с Белгородом
    Экскурсия по Белгороду вместе со Светланой очень понравилась. Нам казалось, что смотреть нечего и рассказывать не о чем, да и
    читать дальше

    чем она нас сможет удивить… В итоге и показала и рассказала и удивила! Экскурсия пролетела быстро. Остались довольными и полными положительных эмоций и желаний еще посетить, еще увидеть, еще приехать…

