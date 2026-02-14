8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Легенды и документальные факты откроют вам, как лев попал на герб Белгорода и что связывает драматический
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальные исторические факты
- 🦁 Тайны герба Белгорода
- 🎭 Легенды драматического театра
- 🏛️ Прогулка по знаковым местам
- ☕ Лучший кофе на маршруте
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Железнодорожный вокзал
- Соборная площадь
- Гражданский проспект
Описание экскурсии
Все секреты Белгорода
Я расскажу самые интересные факты о Гражданском проспекте, видевшем и российских императоров, и баррикады Великой Отечественной войны. Вы узнаете о подвалах НКВД, ушедшей под землю церкви, бакинских комиссарах и казино в стенах строительного техникума. А еще поймете, всегда ли слепа Фемида и почему на Соборной площади никогда не было собора.
Белгород изнутри
Вы услышите, кто такие Клыков и Вейнбаум, Боткины, Щепкин и Апанасенко. Как в городе появились первые кинотеатры и спортзал, чем старый сквер отличается от нового и почему убрали памятник Ленину. Кроме того, я покажу по пути лучший кофе в городе и объясню «моду» на него у белгородцев.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые ценят не академический, а «живой» формат. Мой подход заключается в смешении фактов и легенд, юмора и строгости к именам и датам в истории Белгорода. Вас ждет не просто экскурсия, а познавательный и веселый диалог.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
И в любом из них есть множество красот,
О которых говорит в своём в рассказе
Интересный Алексей - экскурсовод.
Знаний больше, чем в томах энциклопедий,
Ну, а юмор снял усталость, как
Алексей, огромное спасибо за интересную экскурсию! Получили удовольствие и от путешествия, и от общения с вами.
Узнали много интересной информации, в том числе подтверждённой фотографиями. Отдельное спасибо за памятные сувениры!
Нас было 4 человека. Понравилось и детям (9 и 12 лет), и взрослым. Рекомендуем 👍
Алексей погружает в атмосферу города, на который начинаешь смотреть по-другому, еще с большим интересом.
Алексей любит свой город и проводит экскурсию легко, с настроением