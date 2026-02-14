8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Белгород - история и легенды

Погрузитесь в историю Белгорода, раскрывая его секреты и легенды. Узнайте, как герб города связан с львом и что скрывает Соборная площадь
Эта индивидуальная экскурсия проведет от железнодорожного вокзала до Соборной площади, раскрывая секреты названия «белого города».

Легенды и документальные факты откроют вам, как лев попал на герб Белгорода и что связывает драматический
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театр с женским монастырем.

Путешествие по Гражданскому проспекту расскажет о российских императорах и баррикадах войны, а также о подвалах НКВД и ушедшей под землю церкви. Это познавательный и увлекательный диалог, подходящий для всех, кто ценит живую историю

4.9
58 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальные исторические факты
  • 🦁 Тайны герба Белгорода
  • 🎭 Легенды драматического театра
  • 🏛️ Прогулка по знаковым местам
  • ☕ Лучший кофе на маршруте

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всеми аспектами экскурсии без лишней суеты. В октябре и апреле погода также благоприятна, но может быть прохладнее. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но лучше подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Белгород - история и легенды
Белгород - история и легенды
Белгород - история и легенды

Что можно увидеть

  • Железнодорожный вокзал
  • Соборная площадь
  • Гражданский проспект

Описание экскурсии

Все секреты Белгорода

Я расскажу самые интересные факты о Гражданском проспекте, видевшем и российских императоров, и баррикады Великой Отечественной войны. Вы узнаете о подвалах НКВД, ушедшей под землю церкви, бакинских комиссарах и казино в стенах строительного техникума. А еще поймете, всегда ли слепа Фемида и почему на Соборной площади никогда не было собора.

Белгород изнутри

Вы услышите, кто такие Клыков и Вейнбаум, Боткины, Щепкин и Апанасенко. Как в городе появились первые кинотеатры и спортзал, чем старый сквер отличается от нового и почему убрали памятник Ленину. Кроме того, я покажу по пути лучший кофе в городе и объясню «моду» на него у белгородцев.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые ценят не академический, а «живой» формат. Мой подход заключается в смешении фактов и легенд, юмора и строгости к именам и датам в истории Белгорода. Вас ждет не просто экскурсия, а познавательный и веселый диалог.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Вокзальная, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Белгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 798 туристов
Меня зовут Алексей. Я журналист, выпустивший несколько поэтических сборников, увлеченный игрок в коммерческие игры, «самый честный антикварный спекулянт Белгорода» (как я сам себя определяю), коллекционер, краевед и да, чуть не забыл, — профессиональный железнодорожник.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
были в Белгороде впервые, очень хотелось узнать историю города не шаблонную, такую какая она есть на самом деле, так, будто бы нам о нем рассказывает местный что все и всех
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знает! так и вышло, было много личных историй, баек, фактов и спорных моментов что очень погрузило в историю города. маршрут тоже впечатлил, помимо того что можно увидеть воочию, экскурсовод показал то как каждое здание выглядело раньше, до мельчайших деталей. помимо истории города, мы узнали и интересные факты, из разряда того куда сходить и где в городе вкусный кофе, какие музеи и выставки о чем, почитали и подержали в руках старинные документы и в целом хорошо провели время.

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Екатерина
Каждый город удивительно прекрасен,

И в любом из них есть множество красот,

О которых говорит в своём в рассказе

Интересный Алексей - экскурсовод.

Знаний больше, чем в томах энциклопедий,

Ну, а юмор снял усталость, как
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рукой,

Улыбались все – и взрослые и дети,

Вы ведь к каждому с душевной теплотой.

Вот бы все экскурсоводы с тем же пылом

И задором всех вели по городам,

Сколько счастья на планете сразу было б

И экскурсий по красивейшим местам.

Мы желаем Вам здоровья и клиентов

Благодарных, как и мы, со всей Земли

И таких же бесконечных комплиментов,

Потому что Вы нас восхитить смогли!

Каждый город удивительно прекрасен,
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Наталья
Добрый день!
Алексей, огромное спасибо за интересную экскурсию! Получили удовольствие и от путешествия, и от общения с вами.

Узнали много интересной информации, в том числе подтверждённой фотографиями. Отдельное спасибо за памятные сувениры!
Нас было 4 человека. Понравилось и детям (9 и 12 лет), и взрослым. Рекомендуем 👍
Добрый день!
Добрый день!
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С
Подобной экскурсией пользовалась впервые, поэтому только приблизительно представляла чего можно ожидать. Маршрут начинался от здания железнодорожного вокзала, по Гражданскому проспекту до Соборной площади. Рассказ был именно об этих объектах, были
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показаны фотографии как выглядели некоторые дома, улица, сам вокзал в период немецкой оккупации. Была рассказана история празднования 400-летия и 1000-летия со дня основания, прошедшие с интервалом в пару лет)). Был рассказ о памятниках, возведенных на маршруте, небольшие истории про большевистское время. В общем, оказалось очень интересно и время пролетело быстро. Уверена, что у рассказчика еще много информации и при следующих визитах обязательно обращусь еще!

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Е
Посетили экскурсию в Белгороде, бесконечно рады, что наш выбор пал на экскурсию Алексея. Алексей очень приятный, эрудированный, знающий и увлечённый, с ним комфортно прогуляться по городу и без особого напряжения
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получить массу исторической информации, а впрочем и не только разные пласты истории затрагивает Алексей, но и на любые интересующие вопросы ответит. Всем 6 участникам экскурсии понравилась программа, изложение, да и сам гид. Благодарим, очень надеемся посетить 2-ю экскурсию

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А
Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию по Белгороду!
Алексей погружает в атмосферу города, на который начинаешь смотреть по-другому, еще с большим интересом.
Алексей любит свой город и проводит экскурсию легко, с настроением
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и очень увлекательно и познавательно. Будем рекомендовать ее своим друзьям и сами еще с удовольствием посетим другие маршруты!

После экскурсии у нас осталось ощущение, что мы прикоснулись к чему то сакральному, до селе нам неизведанному!

Спасибо

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