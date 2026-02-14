8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всеми аспектами экскурсии без лишней суеты. В октябре и апреле погода также благоприятна, но может быть прохладнее. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но лучше подготовиться к холодной погоде.

Эта индивидуальная экскурсия проведет от железнодорожного вокзала до Соборной площади, раскрывая секреты названия «белого города».Легенды и документальные факты откроют вам, как лев попал на герб Белгорода и что связывает драматический

театр с женским монастырем. Путешествие по Гражданскому проспекту расскажет о российских императорах и баррикадах войны, а также о подвалах НКВД и ушедшей под землю церкви. Это познавательный и увлекательный диалог, подходящий для всех, кто ценит живую историю

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Все секреты Белгорода

Я расскажу самые интересные факты о Гражданском проспекте, видевшем и российских императоров, и баррикады Великой Отечественной войны. Вы узнаете о подвалах НКВД, ушедшей под землю церкви, бакинских комиссарах и казино в стенах строительного техникума. А еще поймете, всегда ли слепа Фемида и почему на Соборной площади никогда не было собора.

Белгород изнутри

Вы услышите, кто такие Клыков и Вейнбаум, Боткины, Щепкин и Апанасенко. Как в городе появились первые кинотеатры и спортзал, чем старый сквер отличается от нового и почему убрали памятник Ленину. Кроме того, я покажу по пути лучший кофе в городе и объясню «моду» на него у белгородцев.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые ценят не академический, а «живой» формат. Мой подход заключается в смешении фактов и легенд, юмора и строгости к именам и датам в истории Белгорода. Вас ждет не просто экскурсия, а познавательный и веселый диалог.