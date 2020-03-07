8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по главной улице «города первого салюта»

Алексей
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Алексей – ваш гид
Вы пройдете от железнодорожного вокзала до Соборной площади, раскроете секрет названия «белого города», услышите местные легенды и подтвержденные документами факты.

Узнаете, как на белгородский герб попал лев и что общего у драматического театра и женского монастыря.
1260 ₽
945 за экскурсию
скидка25%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Вокзальная, 1
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Белгород — история и легенды
Белгород — история и легенды

Что вас ожидает

Все секреты Белгорода
Я расскажу самые интересные факты о Гражданском проспекте, видевшем и российских императоров, и баррикады Великой Отечественной войны. Вы узнаете о подвалах НКВД, ушедшей под землю церкви, бакинских комиссарах и казино в стенах строительного техникума. А еще поймете, всегда ли слепа Фемида и почему на Соборной площади никогда не было собора.

Белгород изнутри
Вы услышите, кто такие Клыков и Вейнбаум, Боткины, Щепкин и Апанасенко. Как в городе появились первые кинотеатры и спортзал, чем старый сквер отличается от нового и почему убрали памятник Ленину. Кроме того, я покажу по пути лучший кофе в городе и объясню «моду» на него у белгородцев.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые ценят не академический, а «живой» формат. Мой подход заключается в смешении фактов и легенд, юмора и строгости к именам и датам в истории Белгорода. Вас ждет не просто экскурсия, а познавательный и веселый диалог.

Белгород — история и легенды
Белгород — история и легенды
Белгород — история и легенды
Белгород — история и легенды
Белгород — история и легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Вокзальная, 1.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я журналист, выпустивший несколько поэтических сборников, увлеченный игрок в коммерческие игры, «самый честный антикварный спекулянт Белгорода» (как я сам себя определяю), коллекционер, краевед и да, чуть не забыл, — профессиональный железнодорожник.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Пошли с мужем на экскурсию в качестве праздничного похода к 8 Марта. Очень понравилось обоим. Благодарна мужу за интеллектуальный подарок. Экскурсия хорошая, информативная, увлекательная. Алексею респект.
2 марта 2020
Алексей прекрасный рассказчик. Очень увлекающийся человек. Узнали много интересных фактов о родном городе. Хотелось бы расширить маршрут, чтобы успеть посмотреть побольше . Спасибо, Алексей.
1 марта 2020
Благодарим Алексея за интересную и необременительную экскурсию! Гид - увлечённый и влюблённый в историю своего края рассказчик! Интересный формат подачи! Рекомендуем!
23 февраля 2020
Сверх ожиданий! Гид- профи! Колоссальны его познания, а бесконечный интерес и любовь Алексея к предмету, грамотная речь и человеческое обаяние сделали нашу познавательную прогулку незабываемой.
Наша благодарность и, безусловно, рекомендации всем, кто интересуется историей Белгорода.
19 января 2020
Спасибо Алексею за проведенную экскурсию по Белгороду (быть точнее - только по его центру) в несколько необычном формате. Были в Белгороде всего двое суток, и 1,5 часа экскурсии Алексея дали некоторый образ города, как истории, что всегда отличается от того, если просто самому по этому городу гулять. Не пожалели, что обратились к Алексею, было очень интересно послушать его точку зрения о Белгороде.
13 января 2020
Были в Белгороде в январе 2020 года. Хотели посмотреть город и отдохнуть. Заказали индивидуальную экскурсию «Белгород — история и легенды» (гид - Алексей). Очень всем рекомендую начинать знакомство с городом с таких экскурсий. Они проходят в более комфортном формате, т.к. присутствуют только мотивированные посетители, в процессе диалога с гидом узнаешь много интересного. Экскурсия нам понравилась. Спасибо, Алексей!
8 января 2020
Здравствуйте! В пределах времени нашей экскурсии было все рассказано достаточно доходчиво. Единственное что хочется сказать, это то, что рассказу о генерале Апанасенко уделено было очень, очень много времени. Да еще оказалось, что к истории Белгорода он не имеет исторического отношения, разве что погиб там. Лучше бы в это время, а рассказ про него был долгим, мы услышали что то еще о городе. Это не мое личное мнение, а мнение всей нашей группы. А в остальном за такое короткое время экскурсии лучше и не пожелаешь!
5 декабря 2019
Спасибо за интересную экскурсию! Нас очень понравилось. Узнали много интересных фактов о Белгороде, о которых даже не думали. Обязательно еще обратимся.

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