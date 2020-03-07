8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все секреты Белгорода

Я расскажу самые интересные факты о Гражданском проспекте, видевшем и российских императоров, и баррикады Великой Отечественной войны. Вы узнаете о подвалах НКВД, ушедшей под землю церкви, бакинских комиссарах и казино в стенах строительного техникума. А еще поймете, всегда ли слепа Фемида и почему на Соборной площади никогда не было собора.

Белгород изнутри

Вы услышите, кто такие Клыков и Вейнбаум, Боткины, Щепкин и Апанасенко. Как в городе появились первые кинотеатры и спортзал, чем старый сквер отличается от нового и почему убрали памятник Ленину. Кроме того, я покажу по пути лучший кофе в городе и объясню «моду» на него у белгородцев.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые ценят не академический, а «живой» формат. Мой подход заключается в смешении фактов и легенд, юмора и строгости к именам и датам в истории Белгорода. Вас ждет не просто экскурсия, а познавательный и веселый диалог.