Индивидуальные экскурсии в Белгороде с личным гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Белгороде, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Белгород - история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Белгород - история и легенды
Обзорная экскурсия по главной улице «города первого салюта»
Начало: На улице Вокзальная, 1
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
2 500 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Белгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Знакомьтесь, Белгород
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Самая странная и захватывающая экскурсия из возможных в этом городе
Начало: В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Завтра в 08:00
10 июня в 09:00
3 000 за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Белгородом
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Теплая встреча с Белгородом
Осмотреть знаковые места, услышать истории очаровательного городка и влюбиться в него
Начало: у филармонии
Завтра в 16:00
10 июня в 10:30
3 900 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Белгороду на транспорте туристов
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Белгороду на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
Провести атмосферный и познавательный день в окрестностях города с историком и фотографом
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 12:00
11 500 за всё до 4 чел.
Пройдёмся по старому Белгороду
Индивидуальная
2 часа
Пройдёмся по старому Белгороду
Начало: Ул. Белгородского полка 56а, Белгород
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 700 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тарусина
    30 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Огромная благодарность Светлане за интересную и полезную информацию о городе Белгород
  • О
    Ольга
    12 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Светлана грамотный экскурсовод и отзывчивый человек! Рекомендуем ее всем гостям города Белгорода как гида! Спасибо.
  • Е
    Елена
    5 ноября 2023
    Белгород - история и легенды
    Посетили экскурсию в Белгороде, бесконечно рады, что наш выбор пал на экскурсию Алексея. Алексей очень приятный, эрудированный, знающий и увлечённый,
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    с ним комфортно прогуляться по городу и без особого напряжения получить массу исторической информации, а впрочем и не только разные пласты истории затрагивает Алексей, но и на любые интересующие вопросы ответит. Всем 6 участникам экскурсии понравилась программа, изложение, да и сам гид. Благодарим, очень надеемся посетить 2-ю экскурсию

  • И
    Ирина
    3 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача
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    любви к этому городу. Время прошло легко. Некоторые места из нашего маршрута мы уже посещали ранее, но увидели их иначе. В каких то местах были впервые, и удивлены, что бывая в Белгороде столько раз, даже не подозревали о них. Планирую в следующую поездку в этот город рассмотреть предложения компании, и снова окунуться в удивительный мир и природу Белгорода. Спасибо.

  • С
    Светлана
    14 октября 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.
  • С
    Сергей
    16 июля 2023
    Знакомьтесь, Белгород
    Спасибо, все супер!
  • Е
    Екатерина
    10 июля 2023
    Белгород - история и легенды
    Каждый город удивительно прекрасен, И в любом из них есть множество красот, О которых говорит в своём в рассказе Интересный Алексей - экскурсовод. Знаний
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    больше, чем в томах энциклопедий, Ну, а юмор снял усталость, как рукой, Улыбались все – и взрослые и дети, Вы ведь к каждому с душевной теплотой. Вот бы все экскурсоводы с тем же пылом И задором всех вели по городам, Сколько счастья на планете сразу было б И экскурсий по красивейшим местам. Мы желаем Вам здоровья и клиентов Благодарных, как и мы, со всей Земли И таких же бесконечных комплиментов, Потому что Вы нас восхитить смогли!

    Каждый город удивительно прекрасен
  • А
    Алексей
    19 мая 2023
    Белгород - история и легенды
    Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию по Белгороду! Алексей погружает в атмосферу города, на который начинаешь смотреть по-другому, еще с большим
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    интересом. Алексей любит свой город и проводит экскурсию легко, с настроением и очень увлекательно и познавательно. Будем рекомендовать ее своим друзьям и сами еще с удовольствием посетим другие маршруты! После экскурсии у нас осталось ощущение, что мы прикоснулись к чему то сакральному, до селе нам неизведанному! Спасибо

  • А
    Алена
    24 февраля 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Алексею благодарность за индивидуальный подход в построении экскурсии, прекрасный рассказ об истории города и не только, за доброту и гостеприимство!
  • А
    Александра
    31 января 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Отлично погуляли).

Ответы на вопросы от путешественников по Белгороду в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Белгороду в июне 2024
Сейчас в Белгороде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 000 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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