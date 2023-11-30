1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Белгород - история и легенды
Обзорная экскурсия по главной улице «города первого салюта»
Начало: На улице Вокзальная, 1
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Белгород
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Самая странная и захватывающая экскурсия из возможных в этом городе
Начало: В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Завтра в 08:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Теплая встреча с Белгородом
Осмотреть знаковые места, услышать истории очаровательного городка и влюбиться в него
Начало: у филармонии
Завтра в 16:00
10 июня в 10:30
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Белгороду на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
Провести атмосферный и познавательный день в окрестностях города с историком и фотографом
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 12:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пройдёмся по старому Белгороду
Начало: Ул. Белгородского полка 56а, Белгород
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 700₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТарусина30 ноября 2023Огромная благодарность Светлане за интересную и полезную информацию о городе Белгород
- ООльга12 ноября 2023Светлана грамотный экскурсовод и отзывчивый человек! Рекомендуем ее всем гостям города Белгорода как гида! Спасибо.
- ЕЕлена5 ноября 2023Посетили экскурсию в Белгороде, бесконечно рады, что наш выбор пал на экскурсию Алексея. Алексей очень приятный, эрудированный, знающий и увлечённый,
- ИИрина3 ноября 2023Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача
- ССветлана14 октября 2023При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.
- ССергей16 июля 2023Спасибо, все супер!
- ЕЕкатерина10 июля 2023Каждый город удивительно прекрасен, И в любом из них есть множество красот, О которых говорит в своём в рассказе Интересный Алексей - экскурсовод. Знаний
- ААлексей19 мая 2023Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию по Белгороду! Алексей погружает в атмосферу города, на который начинаешь смотреть по-другому, еще с большим
- ААлена24 февраля 2023Алексею благодарность за индивидуальный подход в построении экскурсии, прекрасный рассказ об истории города и не только, за доброту и гостеприимство!
- ААлександра31 января 2023Отлично погуляли).
Ответы на вопросы от путешественников по Белгороду в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Белгороду в июне 2024
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