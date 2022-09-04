Во время обзорной экскурсии по Белгороду вы откроете для себя основные достопримечательности и знаковые места города.
Описание экскурсииИсторический центр Среди них — здание филармонии, ставшее лучшей концертной площадкой России в 2014 году, памятник основателю города, Священный сквер, Смоленский собор и Аллея Дружбы, пещерка Иосафа и другие. Непременно побываем на Гражданском проспекте, посмотрим на подсветку диорамы и скульптуру бабушки, вяжущей носок. Новая часть города Также отправимся в новую часть Белгорода. Посетим Харьковскую гору, уделим внимание памятнику князю Владимиру и смотровой площадке, деревянной церкви Веры, Надежды, Любви и их матери Софии, а также памятнику одной из самых титулованных волейбольных команд России — «Белогорью». Плюс — красивейшая набережная университета и спортивного комплекса, женский монастырь и многое другое. Вы узнаете интересные факты об областном центре, познакомитесь с местными легендами. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание филармонии
- Памятник основателю города
- Священный сквер
- Смоленский собор
- Аллея Дружбы
- Пещерка Иосафа
- Гражданский проспект
- Харьковская гора
- Памятник князю Владимиру
- Деревянные церкви Веры, Надежды, Любви и их матери Софии
- Набережная университета
- Женский монастырь и многое другое
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туриста.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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