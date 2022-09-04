Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Во время обзорной экскурсии по Белгороду вы откроете для себя основные достопримечательности и знаковые места города. 5 2 оценки

Gidy Gorode Ваш гид в Белгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 2 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Исторический центр Среди них — здание филармонии, ставшее лучшей концертной площадкой России в 2014 году, памятник основателю города, Священный сквер, Смоленский собор и Аллея Дружбы, пещерка Иосафа и другие. Непременно побываем на Гражданском проспекте, посмотрим на подсветку диорамы и скульптуру бабушки, вяжущей носок. Новая часть города Также отправимся в новую часть Белгорода. Посетим Харьковскую гору, уделим внимание памятнику князю Владимиру и смотровой площадке, деревянной церкви Веры, Надежды, Любви и их матери Софии, а также памятнику одной из самых титулованных волейбольных команд России — «Белогорью». Плюс — красивейшая набережная университета и спортивного комплекса, женский монастырь и многое другое. Вы узнаете интересные факты об областном центре, познакомитесь с местными легендами. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Здание филармонии

Памятник основателю города

Священный сквер

Смоленский собор

Аллея Дружбы

Пещерка Иосафа

Гражданский проспект

Харьковская гора

Памятник князю Владимиру

Деревянные церкви Веры, Надежды, Любви и их матери Софии

Набережная университета

Женский монастырь и многое другое Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туриста. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.