здание агропромышленного комплекса Белгородской области
государственный академический драматический театр имени Щепкина
мемориальный комплекс «Слава героям»
гостиница «Белгород»
часовня Иосафа Белгородского
Свято-Троицкий храм Белгородско-Старооскольской Митрополии.
Начнем экскурсию ⛳ с главной площади города, Соборной. Осмотрим здание правительства, монументальное здание агропромышленного комплекса Белгородской области. Полюбуемся на государственный академический драматический театр имени Щепкина. Сделаем фото возле памятника актеру Щепкину. Пройдем к мемориальному комплексу «Слава героям».
Остановимся у великолепного образца классической архитектуры, гостиницы «Белгород». Осмотрим стелу «Город воинской славы». Памятный медальон, нулевой километр белгородских дорог. Продолжим экскурсию прогулкой по Свято-Троицкому бульвару к часовне Иосафа Белгородского. Посмотрим часовню, пещерку, закрытую стеклянным куполом со статуей ангела, держащего крест. Полюбуемся Свято-Троицким храмом Белгородско-Старооскольской Митрополии.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
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