Начнем экскурсию ⛳ с главной площади города, Соборной. Осмотрим здание правительства, монументальное здание агропромышленного комплекса Белгородской области. Полюбуемся на государственный академический драматический театр имени Щепкина. Сделаем фото возле памятника актеру Щепкину. Пройдем к мемориальному комплексу «Слава героям».

Остановимся у великолепного образца классической архитектуры, гостиницы «Белгород». Осмотрим стелу «Город воинской славы». Памятный медальон, нулевой километр белгородских дорог. Продолжим экскурсию прогулкой по Свято-Троицкому бульвару к часовне Иосафа Белгородского. Посмотрим часовню, пещерку, закрытую стеклянным куполом со статуей ангела, держащего крест. Полюбуемся Свято-Троицким храмом Белгородско-Старооскольской Митрополии.