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Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду

Индивидуальная обзорная экскурсия по Белгороду: путешествие в историю
5
4 оценки
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду

Описание экскурсии

Начнем экскурсию с главной площади города, Соборной. Осмотрим здание правительства, монументальное здание агропромышленного комплекса Белгородской области. Полюбуемся на государственный академический драматический театр имени Щепкина. Сделаем фото возле памятника актеру Щепкину. Пройдем к мемориальному комплексу «Слава героям». Остановимся у великолепного образца классической архитектуры, гостиницы «Белгород». Осмотрим стелу «Город воинской славы». Памятный медальон, нулевой километр белгородских дорог. Продолжим экскурсию прогулкой по Свято-Троицкому бульвару к часовне Иосафа Белгородского. Посмотрим часовню, пещерку, закрытую стеклянным куполом со статуей ангела, держащего крест. Полюбуемся Свято-Троицким храмом Белгородско-Старооскольской Митрополии. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Соборная площадь
  • Здание правительства
  • Здание агропромышленного комплекса Белгородской области
  • Государственный академический драматический театр имени Щепкина
  • Мемориальный комплекс «Слава героям»
  • Гостиница «Белгород»
  • Часовня Иосафа Белгородского
  • Свято-Троицкий храм Белгородско-Старооскольской Митрополии
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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