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Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду

5
2 отзыва
Гиды В.
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Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду
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Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду

Что вы увидите

  • Соборная площадь
  • здание правительства
  • здание агропромышленного комплекса Белгородской области
  • государственный академический драматический театр имени Щепкина
  • мемориальный комплекс «Слава героям»
  • гостиница «Белгород»
  • часовня Иосафа Белгородского
  • Свято-Троицкий храм Белгородско-Старооскольской Митрополии.
Начнем экскурсию ⛳ с главной площади города, Соборной. Осмотрим здание правительства, монументальное здание агропромышленного комплекса Белгородской области. Полюбуемся на государственный академический драматический театр имени Щепкина. Сделаем фото возле памятника актеру Щепкину. Пройдем к мемориальному комплексу «Слава героям».
Остановимся у великолепного образца классической архитектуры, гостиницы «Белгород». Осмотрим стелу «Город воинской славы». Памятный медальон, нулевой километр белгородских дорог. Продолжим экскурсию прогулкой по Свято-Троицкому бульвару к часовне Иосафа Белгородского. Посмотрим часовню, пещерку, закрытую стеклянным куполом со статуей ангела, держащего крест. Полюбуемся Свято-Троицким храмом Белгородско-Старооскольской Митрополии.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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