Описание экскурсииНачнем экскурсию с главной площади города, Соборной. Осмотрим здание правительства, монументальное здание агропромышленного комплекса Белгородской области. Полюбуемся на государственный академический драматический театр имени Щепкина. Сделаем фото возле памятника актеру Щепкину. Пройдем к мемориальному комплексу «Слава героям». Остановимся у великолепного образца классической архитектуры, гостиницы «Белгород». Осмотрим стелу «Город воинской славы». Памятный медальон, нулевой километр белгородских дорог. Продолжим экскурсию прогулкой по Свято-Троицкому бульвару к часовне Иосафа Белгородского. Посмотрим часовню, пещерку, закрытую стеклянным куполом со статуей ангела, держащего крест. Полюбуемся Свято-Троицким храмом Белгородско-Старооскольской Митрополии. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Здание правительства
- Здание агропромышленного комплекса Белгородской области
- Государственный академический драматический театр имени Щепкина
- Мемориальный комплекс «Слава героям»
- Гостиница «Белгород»
- Часовня Иосафа Белгородского
- Свято-Троицкий храм Белгородско-Старооскольской Митрополии
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
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