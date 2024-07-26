Чудесный подарок своему физическому и духовному здоровью: помимо впечатлений от яркого путешествия по Алтаю с вами останется благотворный эффект от пантовых ванн. Вы буквально окунётесь в Алтай!
Программа тура по дням
Барнаул - Сростки
Встреча в г. Барнаул: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию).
Выезд из города Барнаула в 09:00 (местное время).
В случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, индивидуальный трансфер Горно-Алтайск – Сростки (65 км, за доп. плату).
Встреча с гидом и группой в с. Сростки с 11:30 до 13:00.
Трансфер Барнаул – Сростки (210 км) – тихая деревенька на Чуйском тракте, родина В. М. Шукшина.
Персонажей произведений писателя, актера, режиссера вы встретите в его родной деревеньке.
Экскурсия во Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина.
Вы посетите одну из экспозиций: «Дом, в котором провел детские годы В. М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В. М. Шукшин», «Усадьба, купленная В. М. Шукшиным для матери».
Пешеходная прогулка к памятнику знаменитому земляку на гору Пикет, где проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае» и откуда открывается панорама на самое режиссерское село Алтая.
Задумчиво сидящая фигура писателя будто фантазирует о новых чудиках.
Трансфер Сростки – Манжерок (105 км).
Что такое Манжерок? Воспетое Эдитой Пьехой местечко с французским оттенком Манжерок – это не только название села и фешенебельного горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим, причудливой формы, напоминающей чёртика.
Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату).
Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.
Трансфер Манжерок – Бирюзовая Катунь (15 км).
Экскурсия на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства.
Впечатление дня – оздоровительный релаксирующий сон на ульях.
Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного.
Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» или подобное в районе Нижней Катуни.
Ужин.
Ритуал Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем, какие ожидания или трансформации ждут нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормления Огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».
Размещение: этно-глэмпинг «Алтайское кочевье» в районе Бирюзовой Катуни. Пешком – 3 км, авто – 330 км.
Чемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш или деревня мастеров Аскат
Завтрак.
Версия «СОЛНЦЕ»: Совершим поездку по Чемальскому тракту в урочище Че-Чкыш (90 км), где в древности алтайцы молились своим богам, просили о помощи, излечении от недугов и рождении детей.
Скальный каньон с водопадом и петроглифами – место с сильнейшей энергетикой.
В ходе экскурсии вы осмотрите ручей здоровья и водопад, найдете петроглифы на скалах и поднимитесь на обзорную площадку, откуда открывается фантастический вид на долину и красавицу Катунь.
Продолжим экскурсию к острову Патмос (30 км) – красивейшему месту Горного Алтая.
Единственный путь на остров – это подвесной мост, соединяющий скалы острова с берегом Катуни.
На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария Алтайского, за которой находится скала с ликом Божьей Матери.
Обязательно пройдите по извилистой «козьей тропке», которая приведет на слияние рек и Чемальскую мини-ГЭС.
Головокружительные виды на воду и горы вдохновляют на фотосессии.
Трансфер Чемал – Барангол (50 км).
Фотостоп на левобережье Катуни «Зубы Дракона».
Версия «ДОЖДЬ»: Совершим экскурсию в музей-галерею Г. И. Чорос-Гуркина (50 км) в с. Анос (входной билет, за доп. плату).
Дом, в котором находилась мастерская знаменитого алтайского живописца и этнографа, выпускника императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, ученика Шишкина. Чорос-Гуркин является автором таких знаменитых картин, как «Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Корона Катуни», с репродукциями которых Вы сможете познакомиться в музее-галереи.
Поездка в с. Аскат (10 км) – «деревню мастеров», имеющую репутацию самого богемного и атмосферного места на Алтае.
Поселившиеся в селе с 90-х годов маги, йоги, кришнаиты, буддисты, художники и ремесленники изготавливают на продажу шаманские бубны, глиняные окарины и волшебные палочки.
Достопримечательностью Аската уже много лет являются талантливый художник Таракай и семья самобытных творцов Головань.
Художники и мастера по глине, дереву, металлу выставляют свои работы на поляне мастеров, в галереи «Стрела Сартакпая», сувенирной лавке «Бай Терек», где можно купить необычные изделия народного искусства, диковинные музыкальные инструменты (бубны, флейты, трещотки, «поющие» чаши, глюкофоны), послушать рассказы о традициях и ремеслах.
Трансфер Аскат – Барангол (25 км).
По желанию: освежающий моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада – двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м.
Моторафтинг, как и любой рафтинг позволяет посмотреть на берега реки и горы с необычного ракурса, получить эмоциональный заряд катунских брызг.
Трансфер Барангол – Бирюзовая Катунь (30 км).
Ужин.
Вечер нео-кочевников в этно-стиле с фольклорной программой.
С помощью мелодий кайчи (уникального горлового пения) Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, сможете ближе познакомиться с национальными эпосами и балладами, узнаете, как же играют на национальных музыкальных инструментах (комус, топшуур) как этнические, так и популярные мелодии, станете слушателем, а, возможно, и участником импровизированного алтайского оркестра.
Размещение: этно-глэмпинг «Алтайское кочевье» или подобное в районе Нижней Катуни. Пешком – 5 км, авто – 200 км.
Бирюзовая Катунь, Тавдинские пещеры, Национальный музей
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь.
Посещение Тавдинских пещер (входной билет, доп. плата).
Тавдинские пещеры, своды, гроты, арки – несколько десятков пещер соединяются друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему, в которой легко заблудиться. В разные времена они служили жильем для человека.
При раскопках в них были обнаружены предметы гончарного производства и другие археологические находки железного и бронзового веков.
Мы пройдемся по тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: смешанные леса, луговые участки и скалистая местность.
Вы также увидите уникальные краснокнижные растения, вдохнете целебный воздух гор и соснового бора.
Прогулка до смотровой площадки к величественному памятнику Н. К. Рериха и древнему гроту Ихтиандра.
Фотостоп с видом на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами.
Трансфер Бирюзовая Катунь – Горно-Алтайск (55 км).
Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина (входной билет, за доп. плату).
Музей хранит в себе богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, особое место отведено культуре, быту и таким атрибутам шаманов, как бубны, сделанные вручную.
Вы узнаете об основных праздниках алтайцев и о том, почему шаманы так редко отдают свои атрибуты в музеи.
Самым уникальным экспонатом на экскурсии станет мумия Принцессы Укока, которая лишь недавно вернулась домой.
Посещение этноаила, рассказ об обычаях и традициях алтайцев, дегустация локальной кухни (по желанию, за доп. плату), где вы сможете попробовать: чегень – кисломолочный напиток из коровьего молока на сычужной закваске, алтайский сыр курут – копченый сыр из чегеня, боорсок (алтайские пончики) с мёдом – традиционный десерт кочевников-скотоводов, национальный спиртной напиток – алтай аракы (молочное вино), копчёная маралятина, традиционный чай с молоком, солью, талканом (ячменная мука) и топленным маслом, алтайские конфеты из талкана – чок-чок.
Пешеходная прогулка по столице Республики Алтай «Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск: преображение». Ужин. Трансфер в пос. Катунь (30 км).
Размещение.
Размещение: гостиница «Солнечная» в районе Нижней Катуни.
Пешком – 4 км, авто – 90 км.
Телецкое озеро, Алтайский государственный биосферный заповедник и водопад Корбу
Завтрак – ланч-бокс.
Ранний трансфер Нижняя Катунь – Телецкое озеро (200 км) – самое большое озеро Алтая и одно из крупнейших озер России.
Максимальная глубина – около 330 метров, длина 78,6 км, а средняя ширина составляет 2,89 км.
В озеро впадает множество рек и ручьев, а вытекает только Бия.
Удивительное явление здесь – театр облаков.
Частая и эффектная смена туч, тумана, дождливой пелены, солнечных лучиков среди облаков обусловлена микроклиматом. Атмосферные явления и облачность над озером динамичны и скоротечны, как и действия в спектакле.
Прогулка на катере по Телецкому озеру.
Пассажиры стилизованного теплохода «Пионер Алтая» прикоснутся дикой природе Золотого озера – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время водного путешествия по озеру Вы посетите Алтайский государственный биосферный заповедник и знаменитый водопад Корбу, высотой 12,5 метров, а также живописный водопада Чедор с поросшими мхом камнями и обточенными водой скалами.
На обратном пути – просмотр с воды водопада Киште, загадочного мыса Айран.
Все это Вы сможете увидеть, услышать, вдохнуть и прочувствовать во время круиза.
Версия «СНЕГ»
Прогулка по канатно-кресельной дороге на гору Кокуя, откуда открывается отличная панорама на окружающие горы и Телецкое озеро.
Трансфер Телецкое озеро – Нижняя Катунь (200 км).
Ужин.
Фотостоп и «пограничный контроль» на подвесном Айском пешеходном мосту, где дух захватывает не только от великолепного вида на бурлящую реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой.
Размещение: гостиница «Солнечная» в районе Нижней Катуни.
Пешком – 4 км, авто – 400 км, катер – 80 км.
Дендропарк «Алтайское Холмогорье», гастро-фито-ужин
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер Нижняя Катунь – с. Алтайское (50 км).
Фотостоп на Бирюксинском перевале – невысокий перевал, с которого открывается живописная панорама Алтайской Тосканы.
С восточной части Вы увидите смешанные леса, а с западной перевал утопает в сочной сибирской зелени.
Верхняя точка перевала по местным поверьям считается «местом силы».
Посещение дендропарк «Алтайское Холмогорье» (входной билет, доп. плата).
Дендропарк с богатейшей коллекцией экзотических трав, лиственных и хвойных кустарников, лекарственных растений, используемых для изготовления косметических средств и БАДов. Ботаники, ландшафтные дизайнеры и садоводы, фотохудожники и просто эстеты найдут для себя любимый уголок.
Гастро-ботаник-обед «Новая Алтайская кухня» или гастро-ботаника по-алтайски – это современное популярное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства.
Салаты, супы, бальзамы, чай и мясо с алтайскими травами – это уже известные бренды, но вот суп из лопуха, зеленые вареники с крапивой или шампанское на березовом соке – эту экзотику Вы сможете попробовать только на Алтае.
Применение алтайских трав в самых неожиданных сочетаниях добавят гастрономических удовольствий и восторга.
В меню вашего гастро-фито-ужина – суп-тайга, кундюбки, чага-десерт – это открытие новых граней вкуса.
Трансфер Алтайское – Белокуриха (60 км).
Целебный воздух и термальная вода – главное достояние города-курорта, а еще терренкуры, родники и источники.
Размещение.
Свободное время, посещение сувенирных лавок.
Ужин (за доп. плату).
Размещение: «Благодать», «Олимп Парк» или подобные в районе курорта Белокуриха.
Пешком – 4 км, авто – 110 км.
Экскурсия по городу-курорту Белокуриха, посещение оздоровительного центра по желанию
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу-курорту Белокуриха с посещением «Горной Белокурихи» (40 км) – это соседний развивающийся курорт с извилистой современной дорогой: 12 серпантинных колец на протяжении 8 км.
Необычные арт-объекты, возведенные скульптором и ювелиром Владимиром Войчишиным: телега с карандашами, межзвездный корабль Пепелац, Плюкмобиль и Трицикл эцилопа из фильма Данелия «Кин-дза-дза», прищепка желаний, байкерский топор и целебная ступа Медицины, музей шоколада.
Усадьба-музей Андреевская слобода – образец крестьянского подворья XIX века, а трактир «Гоголь» - ресторан в стиле купеческой усадьбы, где представлены сюжеты из произведений Н. В. Гоголя.
Кстати, рецептуры подаваемых здесь блюд также собраны по мотивам произведений русского писателя, который, как известно, был хорошим кулинаром: расстегайчики и вареники, соленое сало и зеленые щи, сбитень и ягодный морс.
Прогулка до «Амбарчиков» – это скальные гранитные комплексы, уникальные геологические объекты с отличной панорамой для фотосессий.
Возвращение в Белокуриху (40 км).
Свободное время, посещение сувенирных лавок, прогулки по терренкурам.
Ужин.
По желанию: посещение оздоровительного центра или бассейна с термальным комплексом – плавательный бассейн с водными аттракционами (гидромассажи, аэромассажное плато, каскадный душ, гейзеры, противотоки, зоны быстрой и медленной реки), детская территория, аквааэробика, SPA, хаммам, финская сауна, римские термы, русская баня (за доп. плату – от 1000 руб. /чел).
Размещение: «Благодать», «Олимп Парк» или подобные в районе курорта Белокуриха. Пешком – 7 км, авто – 80 км.
Пантолечение по желанию
Завтрак.
Выселение из номеров.
Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Церковка (по желанию, за доп. плату).
Место соприкосновения великой равнины и могучих гор – фас Алтая – здесь можно наслаждаться бескрайней панорамой Западной Сибири и осмыслить путешествие, которое почти завершилось.
По желанию: пантолечение (за доп. плату).
Пантолечение по желанию
Завтрак.
По желанию: пантолечение (за доп. плату).
Пантолечение по желанию
Завтрак.
По желанию: пантолечение (за доп. плату).
Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Окончание программы в 12:00 в Белокурихе.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает размещение:
- Этно-глэмпинг “Алтайское Кочевье” или подобное в районе Нижней Катуни;
- отель “Благодать”, гостиница "Олимп-парк", курортный отель “Беловодье” или подобные на курорте Белокуриха.
Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Заезд
|Двухместное
3-й на доп. месте
|Одноместное
|Апрель: 28, 30. Май: 05, 07
|144 444
|141 444
|196 944
Май: 12, 14, 19, 21, 26, 28
Июнь: 02, 04, 09
|121 111
|118 111
|173 611
|Июнь: 11
|144 444
|141 444
|196 944
|Июнь: 16, 18, 23, 25
|121 111
|118 111
|173 611
|Июнь: 30
|144 444
|141 444
|196 944
|Июль: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30
|144 444
|141 444
|196 944
|Август: 04, 06, 11, 13, 18, 20
|144 444
|141 444
|196 944
|Август: 25, 27
|96 666
|93 666
|149 166
|Сентябрь: 01, 03, 08, 10, 15, 17
|121 111
|118 111
|173 611
|Сентябрь: 22, 24, 29
|96 666
|93 666
|149 166
|Октябрь: 01, 06
|96 666
|93 666
|149 166
|Октябрь: 08
|87 777
|84 777
|140 277
Скидка для детей до 12 лет 10 %.
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» или аналогичные
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» расположен в Алтайском районе Алтайское края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Размещение в юртах, в номере две односпальные кровати, санузел и душ. Wi-Fi доступен в кафе. Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в памяти и оставляют сильные впечатления.
Гостиница «Солнечная» расположена в Алтайском крае, в п. Катунь, в 1 км от озера Ая, в 3 км от старого Айского моста. Имеет ресторан, бар, удобный конференц- зал, уютные беседки на территории, баню, бильярд, игровая комната, прокат настольных игр. Wi-Fi: доступен у ресепшен. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стул, платяной шкаф, телевизор, внутренняя телефонная связь, мини-бар.
Курортный отель «Беловодье»
Курортный отель «Беловодье» расположен на территории города-курорта Белокуриха. Имеет ресторан русской и традиционной кухни «Тридевятое Царство», зал обслуживания «Шведская линия», бар, термический комплекс (русская баня, финская сауна, турецкий хамам, пещера холода со снегом, мини-бассейны, ванна джакузи), солярий, аквапарк, центр медицины и реабилитации, конференц-зал. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона (в некоторых номерах имеется балкон), санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватный столик, кресло, шкаф, зеркало, бра, тумбочка, рабочая зона (письменный стол, стул), телевизор, холодильник, электрический чайник.
Отель «Благодать»
Отель «Благодать» расположен в Алтайском крае, курортной зоне города Белокурихи, вблизи бугельных подъемников, рядом с речкой Белокуриха. Имеет ресторан, конференц-зал, финскую сауну, кедровую мини-сауну, камеру хранения для снаряжения, пункт проката. Wi-Fi на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, санузел с ванной. В номере: одна двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, тумбочка, полка-зеркало, пуфик, ТВ, чайник, набор посуды, фен, телефон (внутренняя связь).
Гостиница «Олимп-парк»
Гостиница «Олимп-парк» - действующий комплекс на территории «Белокуриха Горная». К услугам гостей ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi на всей территории. В каждом номере отеля есть шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Гостиница Олимп-парк предлагает некоторые номера с балконом, и все номера оснащены чайником.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Барнаула на комфортабельном автобусе
- 2-3-х местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC)
- Питание - завтрак и ужин в 1-6 день, завтрак - в 7-10 день
- Экскурсии согласно программе
- Страхование
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаул и обратно
- Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. в сутки
- Входные билеты в музеи - 150-400 руб. /чел
- Рекреационный сбор - 150 руб. /чел
- Подъем по канатно-кресельной дороге - от 1200 руб. /чел
- Посещение аквацентра - от 1000 руб. /чел
- Посещение бани - от 1000 руб. /час
- Дополнительное питание (обеды и ужины)
- Дополнительные экскурсии - от 500 руб. /чел
- Пантолечение - от 3600 руб. за процедуру
- Трансфер в аэропорт в последний день Белокуриха - аэропорт Горно-Алтайска в последний день (5000 руб. /авто)
- Трансфер аэропорт Горно-Алтайска - Сростки (3000 руб/авто)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- непромокаемая куртка;
- ветровка или плащ-дождевик;
- двое брюк – плотные и легкие;
- кофта из толстого флиса или теплый шерстяной свитер;
- легкий свитер или кофта;
- шорты;
- футболки х/б;
- головной убор;
- солнцезащитные очки и крем;
- термобелье;
- обувь для пеших экскурсий – туристические ботинки или кроссовки из плотного материала;
- легкая обувь – кроссовки, кеды или сандалии;
- обувь для сплава – легкие кеды или неопреновые тапочки;
- носки;
- плавки или купальник;
- тапочки для бани и дома;
- индивидуальные средства для гигиены и аптечка;
- документы (не забудьте пенсионные удостоверения и другие документы, подтверждающие ваши льготы).
Какие правила посещения монастырей и храмов для женщин?
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.
Есть ли в туре клещи?
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи.
Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В чем польза пантовых ванн?
Мараловодческие хозяйства – одна из визитных карточек Горного Алтая. Алтайский марал – пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых. Панты — неокостеневшие рога марала — созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой. Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны — это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала. Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергетику организма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма. Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны.
Какие особенности тура зависят от даты заезда?
Апрель: 28, 30
Конец апреля – начало мая – праздник «Цветение маральника». Маральник – горная роза, или багульник, или алтайская сакура, Рододендрон Ледебура – символ наступления весны. Весной на Алтае склоны гор покрываются сиреневым ковром горного рододендрона. Фотостопы запланированы именно в тех местах, где этого чуда природы больше всего, у любителей фотосъемки будет отличная возможность сделать уникальные кадры цветущих гор.
Май: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28, Июнь: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30, Июль: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30, Август: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27, Сентябрь: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29
Бирюзовая Катунь в сентябре-октябре – именно осенью вода горной реки Катунь становится необыкновенно бирюзового цвета на фоне золотых гор. Белый известняк и песчаник зеленоватого оттенка, преломление солнечного света сквозь чистейшую воду без примесей и взвесей, преимущественно родниковое питание осенью обуславливает это уникальное явление.
Октябрь: 01, 06, 8