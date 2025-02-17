6 дней
Горнолыжный Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
47 000₽ за человека
6 дней
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
4 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 36 900₽ за человека
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
31 500₽ за человека
10 дней
Оздоровительный тур по Алтаю
Начало: Г. Барнаул
28 апр в 10:00
30 апр в 10:00
от 87 777₽ за человека
6 дней
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: Г. Барнаул
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 52 222₽ за человека
6 дней
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 36 900₽ за человека
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 60 900₽ за человека
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
31 500₽ за человека
8 дней
Неделя в Белокурихе. Экскурсионный тур на Алтай
Начало: Г. Белокуриха
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 44 400₽ за человека
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Начало: Новосибирск
19 июн в 10:00
3 июл в 10:00
от 48 800₽ за человека
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
3 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 60 900₽ за человека
скидка
14%
6 дней
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
6 окт в 10:00
13 окт в 10:00
от 4300036 900₽ за человека
скидка
16%
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз. Осень-зима
Начало: Новосибирск
9 окт в 10:00
23 окт в 10:00
от 5800048 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнтон17 февраля 2025Организатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах "Манжерок", "Телецкий" и "Белокуриха" прошли на ура. Комфортный автобус "Мерседес" сделал мобильность между курортами простой и удобной. Настоящее удовольствие побывать на Алтае!
- ССветлана12 февраля 2025Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
- ВВера12 января 2025Всё замечательно.
- ССергей11 января 2025Все состыковано, нигде не ждали.
- ТТатьяна11 января 2025Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!
- ААлла11 января 2025Всё на уровне: встреча, сопровождение во время тура. Замечательный гид Ирина.
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «На автобусе»
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