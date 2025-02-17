Туры на автобусе в Белокурихе

Найдено 13 туров в категории «На автобусе» в Белокурихе, цены от 31 500 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Горнолыжный Алтай
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Горнолыжный Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
47 000 за человека
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
4 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 36 900 за человека
Экспедиция на Алтайский Марс
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
31 500 за человека
Оздоровительный тур по Алтаю
На автобусе
3 отзыва
10 дней
Оздоровительный тур по Алтаю
Начало: Г. Барнаул
28 апр в 10:00
30 апр в 10:00
от 87 777 за человека
Экспресс-тур по Горному Алтаю
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: Г. Барнаул
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 52 222 за человека
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 36 900 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 60 900 за человека
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
31 500 за человека
Неделя в Белокурихе. Экскурсионный тур на Алтай
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Неделя в Белокурихе. Экскурсионный тур на Алтай
Начало: Г. Белокуриха
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 44 400 за человека
Два Алтая. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
3 отзыва
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Начало: Новосибирск
19 июн в 10:00
3 июл в 10:00
от 48 800 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
3 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 60 900 за человека
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
На автобусе
скидка
14%
3 отзыва
6 дней
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
6 окт в 10:00
13 окт в 10:00
от 4300036 900 за человека
Два Алтая. Железнодорожный круиз. Осень-зима
На автобусе
На поезде
скидка
16%
3 отзыва
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз. Осень-зима
Начало: Новосибирск
9 окт в 10:00
23 окт в 10:00
от 5800048 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Антон
    17 февраля 2025
    Горнолыжный Алтай
    Организатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах "Манжерок", "Телецкий" и "Белокуриха" прошли на ура. Комфортный автобус "Мерседес" сделал мобильность между курортами простой и удобной. Настоящее удовольствие побывать на Алтае!
    Организатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошли
  • С
    Светлана
    12 февраля 2025
    Два Алтая. Железнодорожный круиз
    Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
    Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
  • В
    Вера
    12 января 2025
    Два Алтая. Железнодорожный круиз
    Всё замечательно.
  • С
    Сергей
    11 января 2025
    Горнолыжный Алтай
    Все состыковано, нигде не ждали.
  • Т
    Татьяна
    11 января 2025
    Горнолыжный Алтай
    Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!
    Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!
  • А
    Алла
    11 января 2025
    Два Алтая. Железнодорожный круиз
    Всё на уровне: встреча, сопровождение во время тура. Замечательный гид Ирина.

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «На автобусе»

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Сколько стоит тур в Белокурихе в феврале 2025
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