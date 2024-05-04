Авторские туры в Белокурихе

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Выходные в инопланетном Алтае: Чуйский тракт, «Марс» и Гейзерное озеро
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные в инопланетном Алтае: Чуйский тракт, «Марс» и Гейзерное озеро
Увидеть космические пейзажи, пройти по дну бывшего моря и перезагрузиться за 2 дня
Курорт Белокуриха, 07:00
4 мая
18 мая
25 мая
8 июня
19 800 за человека

Что посмотреть в Белокурихе на экскурсиях?

Белокуриха интересна как место для активного туризма и общения с природой. Зимой сюда едут любители катания на лыжах и сноубордах, ведь благодаря рельефу в окрестностях города работают горнолыжные комплексы. Среди других активностей туристам предлагаются пешие походы, катание на канатных дорогах и конные походы. Прогулку верхом на лошадях можно заказать на нашем сайте

Местные экскурсоводы

Чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей, можно заранее составить список интересных мест для посещения. Также можно познакомиться с курортом на экскурсиях в Белокурихе и ее окрестностях. Гиды, которые хорошо знакомы с городом, проведут вас к популярным достопримечательностям и познакомят с нетуристической Белокурихой, открывая курорт с другой, неизведанной стороны
Курорт Белокуриха уютно расположился среди гор в юго-восточной части Алтайского края. Город примечателен своей чистой природой, минеральными источниками и горнолыжными трассами. Чистые родники, причудливые скалы и горы – все эти богатства природы есть в Белокурихе. Для осмотра достопримечательностей можно купить туры от проверенных гидов. Со списком доступных предложений вы можете ознакомиться ниже. В каталоге указана актуальная стоимость на 2024 год и собраны реальные отзывы отдыхающих
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