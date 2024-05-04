Белокуриха интересна как место для активного туризма и общения с природой. Зимой сюда едут любители катания на лыжах и сноубордах, ведь благодаря рельефу в окрестностях города работают горнолыжные комплексы. Среди других активностей туристам предлагаются пешие походы, катание на канатных дорогах и конные походы. Прогулку верхом на лошадях можно заказать на нашем сайте

Местные экскурсоводы

Чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей, можно заранее составить список интересных мест для посещения. Также можно познакомиться с курортом на экскурсиях в Белокурихе и ее окрестностях. Гиды, которые хорошо знакомы с городом, проведут вас к популярным достопримечательностям и познакомят с нетуристической Белокурихой, открывая курорт с другой, неизведанной стороны