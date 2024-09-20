1 день

Барнаул - Белокуриха - Солоновка - Топольное

Встреча в Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал (по согласованию).

Выезд из города 09:00 (местное время).

В случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, индивидуальный трансфер Горно-Алтайск — Белокуриха (120 км, за доп. плату). Встреча с гидом и группой в отеле Благодать с 11:30 до 12:30

Трансфер Барнаул — Белокуриха (240 км).

Трансфер Белокуриха – Солоновка (40 км) — село, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней.

Обед в кержацких традициях «Кухня староверов».

Трансфер Солоновка — Солонешное (65 км).

Экскурсия в Солонешенский краеведческий музей (входной билет, доп. плата), где представлена развёрнутая история археологического объекта «Денисова пещера».

Также в экспозиции музея Вам расскажут об особых русских — сибиряках-старообрядцах, их культуре и истории переселения на Алтай, укладе жизни, традиционное одежде и блюдах.

Трансфер Солонешное — Топольное (25 км). Размещение в маральнике.

Ужин.

Алтайский марал — пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых.

Панты — неокостеневшие рога марала — созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой.

Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны — это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала.

Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергию, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма.

Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны (стоимость приема ванны — от 1500 руб. /чел.).

Размещение: маральник «Лесная сказка», «Искра» (удобства на этаже) в Солонешенском районе.

Пешком — 3 км, авто — 365 км.