Экспресс-тур по Горному Алтаю

Вы знали, что на Алтае есть свой Марс? Так называют разноцветные горы в урочище Кызыл Чин. Увидеть это чудо природы можно в экспресс-туре по центральным, южным и восточным местам Алтая.
читать дальше

Вы побываете во всех климатических зонах и увидите панораму Северо-Чуйского хребта. Познакомитесь с археологическими памятниками в урочищах Калбак-Таш и Пазырык. Успеете попробовать Алтай на вкус и цвет, погрузиться в его пещеры и истории.

Тур для путешественников, желающих «зачекиниться» в популярных локациях высокогорного Алтая и посетить два субъекта Российской Федерации — Алтайский край и Республику Алтай.

5
3 отзыва
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Ближайшие даты:
29
апр6
мая13
мая20
мая27
мая3
июн10
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Барнаул - Белокуриха - Солоновка - Топольное

Встреча в Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал (по согласованию).

Выезд из города 09:00 (местное время).

В случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, индивидуальный трансфер Горно-Алтайск — Белокуриха (120 км, за доп. плату). Встреча с гидом и группой в отеле Благодать с 11:30 до 12:30

Трансфер Барнаул — Белокуриха (240 км).

Трансфер Белокуриха – Солоновка (40 км) — село, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней.

Обед в кержацких традициях «Кухня староверов».

Трансфер СолоновкаСолонешное (65 км).

Экскурсия в Солонешенский краеведческий музей (входной билет, доп. плата), где представлена развёрнутая история археологического объекта «Денисова пещера».

Также в экспозиции музея Вам расскажут об особых русских — сибиряках-старообрядцах, их культуре и истории переселения на Алтай, укладе жизни, традиционное одежде и блюдах.

Трансфер Солонешное — Топольное (25 км). Размещение в маральнике.

Ужин.

  • Алтайский марал — пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых.
  • Панты — неокостеневшие рога марала — созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой.

Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны — это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала.

Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергию, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма.

Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны (стоимость приема ванны — от 1500 руб. /чел.).

Размещение: маральник «Лесная сказка», «Искра» (удобства на этаже) в Солонешенском районе.

Пешком — 3 км, авто — 365 км.

Барнаул - Белокуриха - Солоновка - ТопольноеБарнаул - Белокуриха - Солоновка - ТопольноеБарнаул - Белокуриха - Солоновка - ТопольноеБарнаул - Белокуриха - Солоновка - ТопольноеБарнаул - Белокуриха - Солоновка - ТопольноеБарнаул - Белокуриха - Солоновка - Топольное
2 день

Денисова пещера, Каракол

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер Топольное — Денисова пещера (35 км).

Экскурсия в Денисову пещеру — археологический памятник мирового значения.

Здесь была найдена окаменелая фаланга пальца, принадлежащая виду людей, которые представляют особую ветвь в эволюции (денисовец) и отличаются от неандертальцев и современных людей.

Вы сможете не только увидеть пещеру изнутри, но также понаблюдать за работой археологов, которые проводят раскопки летом.

Удивитесь кропотливому труду исследователей, и как землю, извлеченную из раскопа, спускают по канатной дороге вниз.

Трансфер Денисова пещера — Каракол (150 км) через перевал Келейский (1313 м), Ябоганский (1492 м) вдоль Бащелакского хребта через Усть-Канскую котловину до знаменитого Чуйского тракта.

Размещение в каракольском природном парка «Уч-Энмек» — особо охраняемая территория в окрестностях священной горы Уч-Энмек, где сочные, зеленые луга долины Каракола плавно переходят в мохнатый горный лес.

Прогулка к символичному памятнику суслику, где Вы узнаете, почему именно это животное так почитается здесь. Фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор».

Ужин.

Размещение: гостиница «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе

Пешком — 5 км, авто — 190 км.

Денисова пещера, КараколДенисова пещера, КараколДенисова пещера, КараколДенисова пещера, КараколДенисова пещера, КараколДенисова пещера, Каракол
3 день

Кызыл-Чин и Гейзеровое озеро

Завтрак.

Трансфер Каракол — Чаган-Узун (250 км).

Экскурсия по Чуйскому тракту вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи.

Именно эта дорога была ответвлением Великого шелкового пути.

В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м) — живописный с серпантинной дорогой, он известен с X века.

Поднимаясь наверх, Вы насладитесь впечатляющими изгибами серпантина, а на плоской и протяжной вершине Вам откроется великолепная панорама долин и гор.

Фотостоп на фоне Чуйских Альп — ледниковых массивов Северо-Чуйского хребта.

Экскурсия в Кызыл-Чин, известного как «Алтайский Марс» — это крутые каньоны, цвет которых по всей долине варьируется от бледно-желтого до насыщенно бордового.

Именно здесь у Вас получатся самые яркие алтайские фото.

Трансфер Кызыл-Чин — Гейзеровое озеро (80 км).

Экскурсия на Гейзеровое озеро — красивое, чистое и незамерзающее даже зимой озеро.

В воде можно заметить разводы округлой формы, которые являются лишь отражением процессов, происходящих на дне озера.

Возвращение в туркомплекс (180 км).

На обратном пути посетим урочище Калбак-Таш, где вы не только увидите, но и соприкоснетесь с самой историей, с древнейшими петроглифами.

Около 500 композиций с более чем 5 тысячами рисунков от неолита до тюркской эпохи расположились на берегу реки Чуи.

Фотостоп в месте слияния Чуи и Катуни – Чуй-Оозы: кремовые воды Чуи и бирюзовые Катуни прежде чем смешаться «идут» рука об руку вместе.

В очертаньях горы, высящейся над слиянием рек, можно увидеть голову богатыря и его лошади.

Ужин.

Размещение: гостиница «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе

Пешком — 5 км, авто — 500 км.

Кызыл-Чин и Гейзеровое озероКызыл-Чин и Гейзеровое озероКызыл-Чин и Гейзеровое озероКызыл-Чин и Гейзеровое озероКызыл-Чин и Гейзеровое озероКызыл-Чин и Гейзеровое озеро
4 день

Каракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя Катунь

Завтрак.

Освобождение номеров.

Экскурсия (40 км) в каракольский природный парк «Уч-Энмек».

Вы увидите многочисленные петроглифы, древние курганы и комплексы мегалитов.

Местный экскурсовод расскажет о мистических явлениях, которые здесь наблюдали даже геофизики и о том, какие уникальные находки здесь обнаружили и продолжают находить археологи со всей России.

Экскурсия по долине погрузит Вас в алтайскую культуру и её космогонию.

Находки Башадарского сакрального комплекса хранятся в Государственном Эрмитаже и Государственном историческом музее.

Трансфер Каракол — Нижняя Катунь (170 км).

Остановка на Семинском перевале (1717 м) — один из перевалов Чуйского тракта, покрытый многовековыми «бородатыми» кедрами.

Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» — это место, где Вы сможете погрузиться в подлинную атмосферу кочевой культуры и аутентичности, сохранив при этом современный стиль жизни и комфорт.

Вы познакомитесь с духом кочевников, исследуете опыт предков — бережное отношение к природе, осознанное потребление, сохранение традиций.

По желанию: освежающий моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада — двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м.

Моторафтинг, как и любой рафтинг позволяет посмотреть на берега реки и горы с необычного ракурса, получить эмоциональный заряд катунских брызг.

Ужин

Вечер в стиле гастро-тревел-пати «Традиции алтайских кочевников» с дегустацией местных блюд (курут – в переводе с тюркского «сухой» – соленый сыр, боорсаки – традиционный десерт кочевников-скотоводов), костюмированием, игрой в альчики и этно-квизом.

Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» или подобные в районе Нижней Катуни.

Пешком — 3 км, авто — 210 км.

Каракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя КатуньКаракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя КатуньКаракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя КатуньКаракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя КатуньКаракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя КатуньКаракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя КатуньКаракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя КатуньКаракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя Катунь
5 день

«Чертов палец» и фольклорная программа

Завтрак.

Пешая прогулка к скале «Чертов палец», которая получила свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец.

Поднимаясь по тропе, с каждой обзорной точки открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озера Ая.

Это заключительная точка тура, где стоит сказать Алтаю: «До скорой встречи!».

По желанию:

  • пляжный отдых на озере Бирюзовая Катунь (за доп. плату);
  • баня на Алтае как традиция: посещение банного комплекса, рассказ о церемонии приема оздоровительных процедур, банные ритуалы, сеанс парения (за доп. плату);
  • посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот (за доп. плату);
  • прогулка на пасеку, где Вы сможете не толькопродегустировать, но и приобрестизнаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства.

Впечатление дня — восстанавливающий сон на ульях.

Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного;

  • медитативный релакс на пруду,
  • прогулка с собакой по «алтайским джунглям», где тишина и щебетание птиц, запах луговой травы и бесконечное созерцание горных пейзажей, впечатляющие виды на Катунь и долину речки Талдушка.

Ужин.

Вечер нео-кочевников в этно-стиле с фольклорной программой.

С помощью мелодий кайчи (уникального горлового пения) Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, сможете ближе познакомиться с национальными эпосами и балладами, узнаете, как же играют на национальных музыкальных инструментах (комус, топшуур) как этнические, так и популярные мелодии, станете слушателем, а, возможно, и участником импровизированного алтайского оркестра.

Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» или подобные в районе Нижней Катуни.

Пешком — 5 км, авто — 120 км.

Версия «Дождь».

Экскурсия в музей естественной истории «Палеопарк» — это место, где можно познакомиться с коллекциями экспонатов, собранными из разных уголков мира, прогуляться по парку, сделать памятные фотографии с экспонатами. Музей естественной истории "Палеопарк" находится в Чемальском районе (50 км), перед селом Элекмонар.

Здесь вы можете погулять в парке археологических реконструкций и посетить несколько оригинальных экспозиций:"Мамонты и динозавры","Последние неизвестные","Внутренний свет камня", а также побывать в галерее "Галерея Гребневых", где представлены картины Алтайских художников.

Свободное время.

Вечер нео-кочевников в этно-стиле с фольклорной программой.

«Чертов палец» и фольклорная программа«Чертов палец» и фольклорная программа«Чертов палец» и фольклорная программа«Чертов палец» и фольклорная программа«Чертов палец» и фольклорная программа«Чертов палец» и фольклорная программа
6 день

Бийск - Барнаул. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер Нижняя Катунь — Бийск — Барнаул (230 км).

Бийскгород, построенный по указу Петра I.

Сейчас Бийск имеет статус Наукограда, известен прогрессивными изобретениями и купеческим бизнесом XVIII-XIX веков.

Его роль также была ведущей в сфере православия на Алтае.

Здесь Вы увидите Успенский кафедральный собор в традиционном русско-византийском стиле и атмосферную улицу с купеческой архитектурой.

Обзорная экскурсия по городу Барнаулу, на которой Вы узнаете о горном городе, в котором нет гор, о мировых прогрессивных изобретениях, об европейцах, которых Барнаул сделал русскими.

Завершением экскурсии станет посещение музея «Горная Аптека», где Вы узнаете самые эффективные способы лечения травами в XVIII-XXI веках.

Горная Аптека — это также ресторация и магазин сувениров и подарков с Алтая.

Здесь можно найти не только аутентичные вещи ручной работы, сделанные мастерами по дереву, металлу, росписи, но и покупки для здоровья и красоты на основе алтайских трав, эксклюзивные подарочные наборы, чаи, бальзамы, алтайские «вкусности» и «полезности».

Окончание программы в 20:00 часов (местное время).

Пешком — 3 км, авто — 310 км.

Бийск - Барнаул. ОтъездБийск - Барнаул. ОтъездБийск - Барнаул. ОтъездБийск - Барнаул. ОтъездБийск - Барнаул. ОтъездБийск - Барнаул. Отъезд

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает размещение:

  • Маральник «Искра» (удобства на этаже), «Лесная сказка» (удобства на этаже) или аналогичные в Солонешенском районе.
  • Туркомплекс «Уч-Энмек» (удобства на этаже) или аналогичные в Онгудайском районе.
  • Юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье» или аналогичные в районе Нижней Катуни.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

Заезд
Место в
двухместном
3-й на доп. месте
Одноместное
Апрель: 29. Май: 0661 11158 11178 111
Май: 13, 2052 22249 22269 222
Май: 27. Июнь: 0358 88855 88875 888
Июнь: 1064 44461 44481 444
Июнь: 17, 2461 11158 11178 111

Июля: 01, 08, 15, 22, 29

Август: 05, 12, 19

64 44461 44481 444
Август: 26. Сентябрь: 0258 88855 88875 888
Сентябрь: 09, 16, 2361 11158 11178 111

Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию. Подселение не предусматривается. Индивидуальные гигиенические средства на местах размещения не предоставляются.

Детям до 12 лет скидка — 10%

Варианты проживания

Маральник «Лесная Сказка»

1 ночь

Расположен в Алтайском крае, Солонешенском районе, в селе Топольное. На территории находится мараловодческое хозяйство. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел на этаже. Общая зона отдыха, диван, стол, спутниковое ТВ. В номере: 2 односпальных кровати, стол, табуретки, плечики, зеркало.

Маральник «Искра»

1 ночь

Расположен в Алтайском крае, Солонешенском районе, в селе Искра, у подножья скалы на берегу реки Ануй. Имеет кафе-бар, баню, открытую спортивную площадку, тренажерный зал, беседки, площадки для пикника с мангалом, детскую площадку. Wi-Fi: отсутствует. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел на этаже. Общая зона отдыха, диван, стол, спутниковое ТВ. В номере: 2 односпальных кровати, стол, табуретки, плечики, зеркало.

Туркомплекс «Уч-Энмек»

2 ночи

Расположен в Республике Алтай, Онгудайском районе, на территории Каракольского природного парка. Имеет летнее кафе, конференц-залы, ТВ – нет, Wi-Fi на территории гостиницы, сотовая связь - неустойчиво (рекомендуется МТС). Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем на этаже В номере: 2 односпальные кровати, стол, стулья, шкаф для одежды.

Юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»

2 ночи

Расположен в Алтайском районе Алтайское края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Размещение в юртах, в номере две односпальные кровати, санузел и душ. Wi-Fi доступен в кафе. Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в памяти и оставляют сильные впечатления.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе
  • 2-х местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC), в высокогорье - удобства на этаже
  • Питание: завтрак и ужин
  • Экскурсии и мероприятия согласно программе
  • Страхование
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Барнаула и обратно
  • Входные билеты в музеи - 150-400 руб. /чел
  • Рекреационный сбор - 150 руб. /чел
  • Посещение бани - от 1 000 руб. /час
  • Дополнительное питание - обеды
  • Прием ванны - от 1 500 руб. /чел
  • Дополнительные экскурсии - от 500 руб. /чел
  • Личные расходы
  • Транспорт аэропорт Горно-Алтайска - Белокуриха (от 5 000 руб. /автомобиль)
Место начала и завершения?
Г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • непромокаемая куртка;
  • ветровка или плащ-дождевик;
  • двое брюк – плотные и легкие;
  • кофта из толстого флиса или теплый шерстяной свитер;
  • легкий свитер или кофта;
  • шорты;
  • футболки х/б;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • термобелье;
  • обувь для пеших экскурсий — туристические ботинки или кроссовки из плотного материала;
  • легкая обувь — кроссовки, кеды или сандалии;
  • носки;
  • плавки или купальник;
  • тапочки для бани и дома;
  • индивидуальные средства для гигиены и аптечка;
  • документы (не забудьте пенсионные удостоверения и другие документы, подтверждающие ваши льготы).
Есть ли в туре клещи?

Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи.

Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов для женщин?

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 10%.

Какие есть особенности тура в зависимости от даты заезда?

Апрель: 29

Конец апреля – начало мая – праздник «Цветение маральника». Маральник – горная роза, или багульник, или алтайская сакура, Рододендрон Ледебура – символ наступления весны. Весной на Алтае склоны гор покрываются сиреневым ковром горного рододендрона. Фотостопы запланированы именно в тех местах, где этого чуда природы больше всего, у любителей фотосъемки будет отличная возможность сделать уникальные кадры цветущих гор.

Май: 06, 13, 20, 27, Июнь: 03, 10, 17, 24, Июль: 01, 08,15, 22, 29, Август: 05, 12, 19, 26, Сентябрь: 02, 09, 16, 23

Бирюзовая Катунь в сентябре-октябре – именно осенью вода горной реки Катунь становится необыкновенно бирюзового цвета на фоне золотых гор. Белый известняк и песчаник зеленоватого оттенка, преломление солнечного света сквозь чистейшую воду без примесей и взвесей, преимущественно родниковое питание осенью обуславливает это уникальное явление.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
З
20 сен 2024
Всё было замечательно организовано! (Как всегда)
Сопровождение, питание, транспорт, программа на хорошем уровне.
Алтай-КРАСАВЕЦ!!!
М
18 сен 2024
Огромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 Все было четко по маршруту, мы успевали на все локации, несмотря на длительные переезды. Тур был насыщенным и интересным, был баланс между групповыми активностями и свободным временем. Очень порадовала последняя локация для проживания «Алтайское кочевье» - великолепное место! Благодарю❤️
Огромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 Все
Е
14 авг 2024
Замечательный тур! Насыщенный, хорошо организованный, профессиональный подход!

Похожие туры из Белокурихи

Горнолыжный Алтай
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Горнолыжный Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
47 000 за человека
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
4 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 36 900 за человека
Экспедиция на Алтайский Марс
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
Сегодня в 10:00
7 мар в 10:00
31 500 за человека