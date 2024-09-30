Программа тура по дням
Заезд
Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время, то нужно проконсультироваться у менеджера про удобную доставку до курорта.
Те, кто прилетает в аэропорт Горно-Алтайска утренними рейсами до 10:00 мы можем организовать групповой трансфер (за дополнительную плату, нужно уточнить у менеджера, который Вам оформляет путевку).
Первый день специально отведен для отдыха после дороги.
Размещаемся в выбранном отеле, отдых.
Расчетный час отеля 14:00, если номер свободен, то заселение сразу, в ином случае нужно подождать если приехали раньше.
Посоветуем куда сходить – СПА, кафе, бассейны.
Знакомство с курортом Белокуриха, Горная Белокуриха
В этот день знакомство с курортом Белокуриха.
На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).
Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылки).
Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.
На него будем подниматься по серпантину.
Всего то проедем город, примерно 15 мин, и окажемся у подножья удивительной дороги.
На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.
Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.
Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.
Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода" (вход оплачивается отдельно).
После этого отправимся на гастрономический вкусный обед.
Экскурсия займет примерно 5 часов. Начало отправления зависит от погодных и иных условиях, но чаще всего программа начинается в 10:00. Дополнительно: вход в музей - 150 руб. /чел.
Места силы Белокурихи
Активная экскурсия в горы – Места Силы Белокурихи (3 часа).
Знакомство с сакральными, наполненными силой местами.
И это правда, наши гости все отмечают это.
Зона повышенной вибрации и невероятные пейзажи.
Предлагаем посетить это место и не только тем, кто чувствует энергию, но и любой человек под впечатлением от этих красивых мест.
Сначала мы поднимаемся на проходимой технике в горы.
Останавливаемся на Солнечной поляне, здесь открывается прекрасные виды на предгорье, далее доезжаем до скал Четыре брата.
Это скалы в Тайге высотой 10 м. и с очень интересными легендами.
Эти природные объекты считаются местами силы, но чтобы получить от них энергетическую подпитку, очень важен правильный настрой.
Обзорная экскурсия по Горному Алтаю
Этот день будет очень насыщенным и полным впечатлений.
После завтрака вы отправитесь на обзорную экскурсию по Горному Алтаю.
Эта экскурсия рассчитана на целый день и будет включать в себя множество интересных мест.
Вы проедете около 380 километров и увидите много красивых мест.
Сначала вы прокатитесь на моторафтах через реку Катунь до другого берега, где находится Камышлинский водопад.
Рядом с водопадом есть кроличья ферма, где можно покормить пушистых кроликов.
Прогулка на моторафте станет отличным развлечением и подарит массу положительных эмоций.
Затем в селе Чемал вы посетите уникальный остров Патмос.
Это храм, расположенный на острове посреди реки Катунь.
Чтобы добраться до него, вам придется пройти по подвесному мосту.
Уже на мосту вы сможете увидеть лик Божьей матери с ребенком, который высечен прямо в скале.
Этот образ был явлен настоятельнице местного женского скита, и было решено воссоздать его на том же месте.
Затем вы пройдете вдоль берега Катуни по так называемой “козьей тропе”, откуда открываются великолепные виды на окружающие пейзажи.
Продолжительность экскурсии – на весь день.
Доп. расходы: моторафты – 1000руб/чел, вход в Тавдинские пещеры –500руб. /чел., обед, ужин.
Село Сростки. Исторический г. Бийск
После завтрака выезжаем на экскурсию.
Первое, что посетим в этот день, это родина В. М. Шукшина.
Примерно до которого 100 км. по хорошей дороге.
Село Сростки - это не только одно из старейших сел Алтайского края, это родина Василия Шукшина.
Он там родился, провел детство и юность.
Кинорежиссер, актер, сценарист, писатель, обладатель многочисленных премий и наград.
Дополнительно вход в музей – 200 руб.
Не менее интересный и второй объект – историческое место г. Бийск, который начинается с миниатюрного Бикатунского острога, построенного в 1709 г. по велению Петра Великого.
Бийск – современный город, которому присвоен статус Наукоград.
Познакомим с архитектурой купеческого города и кульминация экскурсии – Музей истории Алтайской духовной миссии, который является одним из излюбленных культурных пространств.
Архиерейское подворье – точка притяжения гостей нашего края.
Дополнительно вход – 300 руб.
Обед в г. Бийске в ресторане – входит в стоимость программы.
Длительность экскурсии примерно 8 часов.
Точное время будет отражено в организационной программе.
Завершение программы
Завтрак и самостоятельный выезд из отеля.
Многие желают продлить отдых и мы заранее сделаем дополнительную бронь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле на курорте Белокуриха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Варианты размещения
|Гостиницы "Нео", “Орион”, “Гарант”
|Отели “Беловодье 4*”, “Россия”
|Место в двухместном номере
|36 900
|57 900
|Одноместное размещение
|50 300
|92 400
|Дополнительное место
|32 700
|38 800
В отеле Беловодье на курорте Белокуриха есть аквапарк.
Варианты проживания
Отель «Нео»
Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.
Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.
Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.
Курортный СПА-Отель Беловодье
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.
В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .
Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле на курорте Белокуриха (5 ночей)
- Питание: завтраки в отеле с 2-го дня, гастрообед (2 день), обед в г. Бийске (5 день)
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер до курорта Белокуриха и обратно
- Групповой трансфер из Барнаула 3500 рублей с человека по запросу
- Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
- Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. /сутки (оплата наличными на ресепшн отеля)
- Питание, не указанное в программе
- Оплата за экскурсионные объекты (в сумме примерно 1 950 рублей)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)
2. Документы.
Туристический ваучер, паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли развлечения вне программы?
Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани
Как организован трансфер до места начала тура?
Трансфер до Белокурихи в стоимость не входит.
Расписание группового трансфера за дополнительную оплату:
- Горно-Алтайск (аэропорт) - Белокуриха в 9.30 ч. по местному времени
- Белокуриха- Горно-Алтайск (аэропорт) в 5.30 ч. по местному времени
Возможно заказать индивидуальный трансфер.
Групповой трансфер из Барнаула 3500 рублей с человека по запросу;
Сколько человек в экскурсионной группе?
Максимальное количество может быть 35 человек, но в среднем группа набирается 18 человек.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.
Какие организационные особенности тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
Старт программы тура на курорте Белокуриха. Расчетный час в отеле в 14:00. До курорта гости добираются самостоятельно, от аэропорта г. Горно-Алтайска организуем сборный трансфер за дополнительную плату.
За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере WhatsApp, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение WhatsApp заблаговременно.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Трансфер от принимающей стороны также оказался неожиданно приятным бонусом: он стоил в два раза дешевле, чем предлагал организатор тура, что приятно удивило.