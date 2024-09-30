1 день

Заезд

Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время, то нужно проконсультироваться у менеджера про удобную доставку до курорта.

Те, кто прилетает в аэропорт Горно-Алтайска утренними рейсами до 10:00 мы можем организовать групповой трансфер (за дополнительную плату, нужно уточнить у менеджера, который Вам оформляет путевку).

Первый день специально отведен для отдыха после дороги.

Размещаемся в выбранном отеле, отдых.

Расчетный час отеля 14:00, если номер свободен, то заселение сразу, в ином случае нужно подождать если приехали раньше.

Посоветуем куда сходить – СПА, кафе, бассейны.