2 день

Курорт Белокуриха-2

В этот день спланирована ознакомительная экскурсия по курорту, чтобы Вы легче ориентировались, мы покажем и посоветуем где прогуляться и что посмотреть.

На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).

Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки).

Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.

На него будем подниматься по серпантину.

На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.

Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.

Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.

Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем “Андреевская слобода” (вход оплачивается отдельно).

В этот день у Вас будет свободное время для своих пожеланий – прогуляться, сходить на процедуры.

Включено в программу: вход в музей «Андреевская слобода».

Продолжительность экскурсии: 3 часа