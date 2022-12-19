Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых

Начинаем с отдыха на курорте Белокурихи, а затем путешествуем по глубокому Горному Алтаю. В туре предстоят большие расстояния, но они скрасятся пейзажами. Ведь мы проедем практически до Монголии и увидим настоящий Алтай. Нас ждет насыщенная экскурсионная программа: история, культура, археология, сакральные места.
5
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Ближайшие даты:
3
мар24
мар24
ноя8
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Алтайское холмогорье

День заезда.

В этот день мы встречаем наших гостей, организуем трансфер до курорта Белокуриха тем, кому он необходим (не входит в стоимость).

Размещаемся в отеле в выбранной категории.

Дадим время на отдых.

Примерно в 16:00 отправляемся на первую экскурсию в Алтайское холмогорье.

Вас встретят очень гостеприимно и расскажут о своем благом деле – научное сообщество Томска разработало уникальнейшие способы переработки растений.

А за душевной беседой продегустируем уникальные вкусные и полезные блюда, попробуем наливочки, все из местного!

Вернемся в отель примерно в 20:00.

Включено в программу: гастроужин. Продолжительность экскурсии: 4 часа.

Алтайское холмогорьеАлтайское холмогорьеАлтайское холмогорьеАлтайское холмогорьеАлтайское холмогорье
2 день

Курорт Белокуриха-2

В этот день спланирована ознакомительная экскурсия по курорту, чтобы Вы легче ориентировались, мы покажем и посоветуем где прогуляться и что посмотреть.

На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).

Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки).

Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.

На него будем подниматься по серпантину.

На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.

Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.

Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.

Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем “Андреевская слобода” (вход оплачивается отдельно).

В этот день у Вас будет свободное время для своих пожеланий – прогуляться, сходить на процедуры.

Включено в программу: вход в музей «Андреевская слобода».

Продолжительность экскурсии: 3 часа

Курорт Белокуриха-2Курорт Белокуриха-2Курорт Белокуриха-2Курорт Белокуриха-2
3 день

Знакомство с Горным Алтаем

Этот день очень насыщенный!

Этот день насыщенный и интересный, так как начинается знакомство с Горным Алтаем.

Проедем примерно 360 км.

Познакомим с зимним Камышлинским водопадом.

Пройдем по мосту на другой берег Катунь, далее немного по зимнему лесу и будем удивлены красивым, хоть и замёрзшим водопадом – сквозь ледяное "зеркало" видно мощный поток, шум воды и природная красота удивит.

По прилегающей территории к водопаду прыгают пушистые кролики, обязательно их покормим.

В с. Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос – храм на острове р. Катунь.

К нему пройдем по подвесному мостику.

После посещения храма можно прогуляться и полюбоваться долиной реки Катунь, которая частично замерзает зимой и видно ее бирюзовую воду.

Обедать будем на маршруте в кафе, где прекрасно готовят (не входит в стоимость).

Если позволит погода, то с удовольствием посетим Голубые озера и это будет бонусом для вас.

Дело в том, что доступ к этим озерам не всегда, только в очень морозные деньки.

Но, если попасть в это красивое место, то можно и искупаться в этой волшебной Катунской воде.

Озера эти не замерзают и считается, что если окунуться в воду, то можно набраться энергией и здоровья.

Включено в программу: вход на мост через реку Катунь.

Продолжительность экскурсии: с 9:00-21:00.

Знакомство с Горным АлтаемЗнакомство с Горным АлтаемЗнакомство с Горным Алтаем
4 день

Лебединое озеро

На озере Светлом, недалеко от курорта Белокуриха, находится государственный природный комплекс заказник «Лебединый».

Он создан с целью сохранения единственной на Алтае зимовки лебедей-кликунов.

А Вы знали, что в России всего два заказника, где зимуют лебеди?

Да, и мы с гордостью отмечаем, что один находится у нас, на Алтае, а второй в Анадырском районе Чукотского автономного округа Вода в озере чистая и светлая, не замерзает из-за обилия ключей, поэтому и название – Светлое.

Температура воды не опускается +5-6 С.

Каждый год в декабре в лебединый заказник прилетает белоснежная стая и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.

Первые лебеди появились в этих местах в 1967 году – тогда было всего 15 птиц, сейчас же около 650 лебедей и с каждым годом их становится все больше.

В марте лебеди улетают на гнездование в полярные районы, а как только северные озера окончательно покроются льдом, вновь возвращаются на озеро уже с молодым потомством.

Для того, чтобы лучше рассмотреть этих птиц, сделаны помосты и разрешают кормить кормом (его специально продают перед входом).

Включено в программу: вход на озеро Светлое.

Продолжительность экскурсии: 5 часов.

Лебединое озероЛебединое озероЛебединое озеро
5 день

Чуйский тракт

В этот день мы с вами после завтрака (в 9:00) отправляемся в очень интересное путешествие.

Проедем по Чуйскому тракту, который входит в ТОП 10 красивейших дорог мира.

Вы просто будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (тут фотоаппарат нужно не выпускать из рук).

Чуйский тракт – древнейший путь из Сибири в Азию.

По мнению некоторых историков Чуйский тракт проходит по северному ответвлению Великого Шелкового пути.

В российских источниках сведения о тракте прослеживаются во второй половины XVIII века.

В наше время начинаясь от Новосибирска, заканчивается на границе с Монголией, протягивается на расстояние в 968 километров.

Мы проедем примерно 400 км.

В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых красивых автодорог мира.

Проедем два горных перевала Семинский и Чике-таманский.

Будем выходить на этих красивых перевалах, останавливаться на местных рынках и в кафе на перекус (не входит в стоимость).

Удивительная природа восхитит каждого гостя и доставит удовольствие этот путь до туркомплекса.

Слияние горных рек понаблюдаем со смотровой площадки, которая считается священным местом у алтайцев.

Доезжаем до нашей комфортной гостиницы и отдыхаем.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
6 день

Марсианские горы. Гейзеровое озеро

Этот день внесет яркость!

Именно яркость, т. к. поедем на цветные горы под названием Марс.

Завтракаем и в путь.

Продолжая путешествие по удивительному Чуйскому тракту удивимся белкам Северо-Чуйского хребта.

Это очень красиво!

Далее еще одно удивление – Марсианские горы – замечательно место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красот.

Эти необыкновенные по красоте холмы, будто кем-то разрисованы разными цветами.

Это уникальное место в с. Кызыл-Чин, что с тюркского переводится как “красное ущелье”.

Каждый слой формировался в определенный период.

От времени зависит какой цвет приобрела порода.

Как говорят ученые, красно-коричневой слои сформировались более чем 300 млн. лет назад, то есть, когда-то на Алтае была тёплое солёное море!

Вам экскурсовод расскажет интересные факты, легенды.

Вы увидите все местные достопримечательности Чуйского тракта и сделаете незабываемые снимки.

По пути заедем на Гейзеровое озеро – пульсирующее озеро, которое является уникальным водоемом и не имеет аналогов на территории России.

Вода в озере не замерзает круглый год, но и летом для купания оно не предназначено.

Спуски к воде отсутствуют, а дно покрывают глинистый ил и водоросли.

Температура воды в Гейзеровом озере не поднимается выше +10 градусов даже в самую жаркую погоду.

Озеро притягивает любителей фотографий, получаются отличные кадры.

Когда мы любуемся, то можно рассмотреть разные рисунки (говорят озеро предсказывает, если правильно прочить то, что оно нарисовало).

Включено в программу: вход на Марсианские горы, вход на Гейзерное озеро.

Марсианские горы. Гейзеровое озероМарсианские горы. Гейзеровое озероМарсианские горы. Гейзеровое озеро
7 день

Красные ворота. Возвращение

После завтрака познакомимся с Красными воротами – скалы поднимаются в небо на десятки метров, а дорога как будто прорезает их узкой лентой. .

Эти горные врата всегда притягивают к себе гостей Алтая.

Фотографируемся и отправляемся опять через перевалы в обратный путь.

Чтобы разнообразить обратный путь мы остановимся в пейзажных местах.

Обычно прибываем в г. Горно-Алтайск к 18:00.

Если у вас будет забронировано в отеле города, то мы Вас довезем до нужного отеля, если же вы продлеваете отдых на курорте Белокуриха, то микроавтобус после Горно-Алтайска продолжит путь до курорта Белокуриха.

Красные ворота. ВозвращениеКрасные ворота. ВозвращениеКрасные ворота. Возвращение

Проживание

Тур предусматривает размещение в комфортабельных 2-хместных номерах на курорте Белокуриха и в глубоком Горном Алтае.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

с отелем "Нео" или “Гарант” в Белокурихес отелем "Беловодье 4*"
место в двухместном номере60 90077 800
одноместное размещение74 50087 900
доп. место 52 00056 900

В самом Горном Алтае мы будем бронировать туркомплекс для всей группы – с. Акташ.

Варианты проживания

Отель «Нео»

4 ночи

Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.

Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.

Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.

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Курортный СПА-Отель Беловодье

4 ночи

Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.

В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .

Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.

Курортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель Беловодье

Турбаза в Горном Алтае

2 ночи

Размещение на одной из турбаз в глубоком Горном Алтае. Размещение не привязано к определенному отелю, т. к предлагается альтернативные варианты размещения, учитывая технические и погодные условия.

Название отеля уточняйте при бронировании у наших менеджеров.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: завтраки (кроме 1 дня), 2 ужина
  • Экскурсионная программа с трансфером и гидом под ключ
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска/Бийска и обратно
  • Трансфер групповой или индивидуальный до курорта Белокуриха
  • Питание: обеды, ужины
  • Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. /сутки (оплата наличными на ресепшн отеля)
  • Дополнительные экскурсии и виды отдыха, оздоровления
Место начала и завершения?
Г. Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться?

Трансфер в программу не включен.

Время группового трансфера в первый день тура - из аэропорта Горно-Алтайска до города Белокуриха - в 9:30 час по местному времени (с учетом разницы в 4часа с мск).

В последний день тура после возвращения из села Акташ:

  • туристов завозят в аэропорт Горно-Алтайска для вечернего рейса
  • туристов завозят в отель города Горно-Алтайска. Для более позднего прилета или вылета гости могут заказать индивидуальный трансфер.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.

Как организовано питание?

Питание в туре организовано: завтраки со второго дня программы тура. Ужин – в 1 день и в 5 день. Самостоятельно гости тура могут питаться в кафе, в которые завозим на маршруте, также в кафе, ресторанах города Белокуриха, Средний чек обеда/ужина 800-1000 рублей.

На чем будем передвигаться по маршруту?

Автопарк партнеров, автомобили которых мы фрахтуем для сопровождения наших туров, большой и только исходя из количества участников тура и свободного автомобиля, мы можем перед началом каждого тура, сказать, каким транспортом будем катать группу.

Группа до 3х человек – легковой автомобиль, от 3-х до 5чел.

Группа 4-5 человек – Киа Карнивал или другой автомобиль, до7-8 мест.

Группа от 6 до 16 человек - микроавтобус Мерседес.

Свыше 16 человек – большой комфортный автобус до 40 мест.

Переезды по непроходимым маршрутам осуществляются на автомобилях УАЗ.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
19 дек 2022
Если сомневаетесь, лететь на Алтай зимой или нет, одевайтесь теплее и вперед!!! Это незабываемо! До мурашек! Смотришь на всю эту красоту, и всё равно не веришь, что это реально! Есть
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и много плюсов: мало туристов (нет очередей на локации), красивые рельефные(от снега) горы, водопады, и, конечно же, лебеди, которые тут зимуют! Организация на высшем уровне: ОТ И ДО!!! И конечно же гиды, после общения с ними вы полюбите Алтай навсегда! Большущее спасибо Александру❤️ и Артему❤️!!! - это, прям, профессионалы, профессионалы, с ними Алтай просто оживает в легендах, в истории… …. Уже скучаю, по этому МЕСТУ СИЛЫ! До свидания!!!

С
12 фев 2025
Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
В
12 янв 2025
Всё замечательно.

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