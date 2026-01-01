Мои заказы

Горящие туры – туры в Белокурихе

Найдено 3 тура в категории «Горящие туры» в Белокурихе, цены от 45 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха. Алтай
Конные прогулки
9 дней
-
9%
3 отзыва
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
25 июн в 10:00
5 июл в 10:00
98 000 ₽108 000 ₽ за человека
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
На автобусе
6 дней
-
15%
3 отзыва
Начало: Г. Белокуриха
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 52 500 ₽62 000 ₽ за человека
Экспресс-тур по Горному Алтаю
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Начало: Г. Барнаул
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
от 45 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Горящие туры»

Какие места ещё посмотреть в Белокурихе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Гейзерное озеро;
  2. Чуйский тракт.
Сколько стоит тур в Белокурихе в январе 2026
Сейчас в Белокурихе в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 98 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
