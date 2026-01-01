-
9%
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха. Алтай
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
25 июн в 10:00
5 июл в 10:00
98 000 ₽
108 000 ₽ за человека
-
15%
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 52 500 ₽
62 000 ₽ за человека
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: Г. Барнаул
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
от 45 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Горящие туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Белокурихе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Белокурихе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Белокурихе в январе 2026
Сейчас в Белокурихе в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 98 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Белокурихе на 2026 год по теме «Горящие туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 45000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март