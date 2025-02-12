3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
«Вас ждет поездка по Чуйскому тракту, посещение Алтайского Марса и Гейзерного озера»
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
31 500₽ за человека
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
«Приглашаем в увлекательное путешествие по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту»
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 60 900₽ за человека
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
«Проедем по Чуйскому тракту, который входит в ТОП 10 красивейших дорог мира»
3 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 60 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана12 февраля 2025Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
- ВВера12 января 2025Всё замечательно.
- ККоваленко18 сентября 2024Великолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересного.
- ООльга10 сентября 2024Тур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, на Чуйскому тракте - гостиничный
- ППётр3 сентября 2024Все очень понравилось.
- ИИлья28 февраля 2024Всё прошло отлично
- ААнна7 мая 2023Отличный тур если хотите посмотреть много за короткое время. Каждая локация по своему особенная. Природа Алтая удивительна, в этом туре
- ООльга19 декабря 2022Если сомневаетесь, лететь на Алтай зимой или нет, одевайтесь теплее и вперед!!! Это незабываемо! До мурашек! Смотришь на всю эту
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Чуйский тракт»
Самые популярные туры этой рубрики в Белокурихе
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Белокурихе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Белокурихе в феврале 2025
Сейчас в Белокурихе в категории "Чуйский тракт" можно забронировать 3 тура от 31 500 до 60 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Белокурихе на 2025 год по теме «Чуйский тракт», 9 ⭐ отзывов, цены от 31500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель