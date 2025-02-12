Чуйский тракт – туры в Белокурихе

Найдено 3 тура в категории «Чуйский тракт» в Белокурихе, цены от 31 500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Экспедиция на Алтайский Марс
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
«Вас ждет поездка по Чуйскому тракту, посещение Алтайского Марса и Гейзерного озера»
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
31 500 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
«Приглашаем в увлекательное путешествие по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту»
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 60 900 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
«Проедем по Чуйскому тракту, который входит в ТОП 10 красивейших дорог мира»
3 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 60 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    12 февраля 2025
    Экспедиция на Алтайский Марс
    Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
    Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
  • В
    Вера
    12 января 2025
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
    Всё замечательно.
  • К
    Коваленко
    18 сентября 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
    Великолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересного.
    Великолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересного
  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
    Тур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, на Чуйскому тракте - гостиничный
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    комплекс Расул- супер и гостиница в Горно-Алтайске Игман очень хорошая. Организация экскурсий на высоте, отличный транспорт, спасибо нашему водителю Игорю, такой чистой машины я ни разу не видела на экскурсиях. Отдельное спасибо нашему Гиду Ирине, сразу видно, что человек живёт своим делом, рассказывает очень интересно, отвечает на любые вопросы, всегда в хорошем настроении, с улыбкой. Приятные люди, делали дополнительные остановки на Чуйском тракте, чтобы мы сделали лишние фото. Всё очень понравилось, хотим на Алтай ещё раз.

    Тур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, на
  • П
    Пётр
    3 сентября 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
    Все очень понравилось.
  • И
    Илья
    28 февраля 2024
    Экспедиция на Алтайский Марс
    Всё прошло отлично
    Всё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отлично
  • А
    Анна
    7 мая 2023
    Экспедиция на Алтайский Марс
    Отличный тур если хотите посмотреть много за короткое время. Каждая локация по своему особенная. Природа Алтая удивительна, в этом туре
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    а каждому удаётся окунуться в атмосферу быта Алтая. Каждое место можно описывать очень долго, каждое из них уникально. Это именно тот тур который я могу посоветовать каждому. Спасибо огромное команде: туроператору, гиду, водителю. Благодаря стараниям этих людей, тур вышел максимально комфортный. Ещё вернусь на Алтай!

    Отличный тур если хотите посмотреть много за короткое время. Каждая локация по своему особенная. Природа АлтаяОтличный тур если хотите посмотреть много за короткое время. Каждая локация по своему особенная. Природа АлтаяОтличный тур если хотите посмотреть много за короткое время. Каждая локация по своему особенная. Природа Алтая
  • О
    Ольга
    19 декабря 2022
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
    Если сомневаетесь, лететь на Алтай зимой или нет, одевайтесь теплее и вперед!!! Это незабываемо! До мурашек! Смотришь на всю эту
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    красоту, и всё равно не веришь, что это реально! Есть и много плюсов: мало туристов (нет очередей на локации), красивые рельефные(от снега) горы, водопады, и, конечно же, лебеди, которые тут зимуют! Организация на высшем уровне: ОТ И ДО!!! И конечно же гиды, после общения с ними вы полюбите Алтай навсегда! Большущее спасибо Александру❤️ и Артему❤️!!! - это, прям, профессионалы, профессионалы, с ними Алтай просто оживает в легендах, в истории… …. Уже скучаю, по этому МЕСТУ СИЛЫ! До свидания!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Чуйский тракт»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспедиция на Алтайский Марс
  2. Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
  3. Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Чуйский тракт
  2. Марсианские горы
  3. Гейзерное озеро
Сколько стоит тур в Белокурихе в феврале 2025
Сейчас в Белокурихе в категории "Чуйский тракт" можно забронировать 3 тура от 31 500 до 60 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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