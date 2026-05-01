Полная версия 700-километровой Южноуральской тропы проходит по горным частям Республики Башкортостан и Челябинской области.
Мы посетим часть тропы, в которой Вас ожидают
Программа тура по дням
Встреча в Уфе. Начало пешего трека
Самостоятельно прибытие в Уфу.
Рекомендуем прибыть накануне тура. Доп. ночь в отеле – по запросу.
07:00 Встреча на жд-вокзале г. Уфы, посадка на электричку до ст. Айгир.
10:45 Прибытие на станцию, начало пешего трека (1,5 км по шпалам, далее 700 м вверх).
13:00 Фотосессия на вершине (на свою технику).
14:00 Спуск.
15:30 Прибытие в горный приют Айгир, заселение.
Обед.
Свободное время.
По желанию – прогулка до Борисовских печей, на пик Уфа.
Вечером за доплату – ужин, баня, чан.
Посещение заповедника Шульган-Таш
Завтрак в приюте.
10:00 Выселение, посадка на электричку до ст. Инзер.
11:15 Прибытие на станцию, посадка в автобус, переезд до заповедника «Шульган-Таш».
13:30 Прибытие, обед в кафе музея (за свой счет).
14:30 Посещение пещеры.
16:00 Посещение современного музея Каповой пещеры.
17:00 Посадка в автобус, переезд до гостиницы.
18:30 Заселение, отдых.
Ужин (за свой счет).
День сплава: Старосубхангулово - Шульган-Таш
Завтрак в гостинице.
09:00 Заброска, однодневный сплав.
Обед на воде.
18:00 Завершение маршрута.
Возвращение в гостиницу, отдых.
Ужин (за свой счет).
Пеший маршрут. Старосубхангулово - Инзерские зубчатки
Завтрак в гостинице.
06:00 Выезд в пос. Тирлян.
09:00 Прибытие, перекус (за свой счет), пересадка на заброску.
11:30 Старт пешего трека (около 2 км по лесу с пологим подъемом).
12:30 Выход на цирковую площадку, посещение.
14:00 Выход назад.
15:30 Пересадка на заброску.
17:30 Возвращение, обед на турбазе.
18:30 Выезд на турбазу в с. Николаевка.
20:00 Прибытие, заселение.
Ужин (за свой счет).
День отдыха
Свободное время на турбазе.
Питание самостоятельное, либо за доп. плату.
Пеший маршрут. Николаевка - Иремель
Завтрак на турбазе.
08:30 Старт заброски до КПП природного парка.
09:30 Начало пешего трека (около 8 км в одну сторону, подъем 900 метров по курумнику).
На вершине – перекус (за свой счет).
18:00 Возвращение на базу, отдых.
По желанию и за доплату – баня.
Обзорная экскурсия по Белорецку. Отъезд
Завтрак на турбазе.
12:00 Освобождение номеров.
Выезд в Белорецк.
14:00 Обзорная экскурсия по городу: водонапорная башня, набережная, парк «Шагни за горизонт», за доплату – парк «Северные олени Белорецка» (входной билет 300 руб, катание 500 руб).
16:00 Завершение программы, трансфер в аэропорт г. Магнитогорска.
17:30 Прибытие в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах и гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-мест.
|1-мест.
Горный приют Айгир,
гостиница «Юлбарс»,
гостевой «Дом 61»,
|83 200
|101 900
|Доп. ночь в Экоотель Санрайз 4*
|5 600
|5 100
|Доп. ночь в Уфе гостиница Иремель 3*
|5 850
|5 100
|Доп. ночь в Уфе гостиница Азимут 4*
|7 500
|9 000
|Доп. ночь в Магнитогорске, гостиница “Корона 3*”
|5 000
|5 600
|Доп. ночь в Магнитогорске гостиница Форум 4*
|5 350
|4 400
Цены динамические, указаны «от» за номер. Перед бронированием можно уточнить стоимость у менеджеров.
Варианты проживания
Горный приют Айгир
Горный приют «Айгир» находится в одноименном поселке Белорецкого района, в Республике Башкортостан.
Для размещения гостям предлагаются 6-и и 8-и местные комнаты в кирпичных и деревянных домах со всеми удобствами. В комплексе возможно проживание в своих палатках. К услугам отдыхающих баня, рассчитанная на 10 человек, и чан с горячей водой на улице.
К услугам отдыхающих баня, рассчитанная на 10 человек, и чан с горячей водой на улице. На территории есть беседки и мангальные зоны для приготовления барбекю или ароматного шашлыка.
На турбазе работает столовая, где желающие заказывают комплексное питание. Для самостоятельного приготовления пищи имеется оборудованная кухня общего пользования.
В доступной близости от базы протекает речка, где летом можно вдоволь наплаваться и позагорать на берегу. Сюда приезжают, чтобы насладиться девственной красотой Башкирии и отдохнуть от шумных мегаполисов.
Гостиница «Юлбарс»
Гостиница «Юлбарс» находится на берегу реки Белой в с. Старосубхангулово, Бурзянского района РБ. Это край прекрасных гор, таинственных пещер, красавицы Агидели, в краю древних легенд и преданий.
В 30 км от гостиницы располагается знаменитая пещера Шульган Таш (Капова).
Гостиничный комплекс вмещает до 96 человек, имеются номера разных ценовых категорий.
Дом 61
«Дом 61» – новый гостевой комплекс, расположенный на Южном Урале у подножия горы Иремель, он обеспечивает комфортное проживание и при этом единение с природой.
В каждом доме есть две комнаты с двуспальными кроватями, две антресоли на два и одно спальных места, и одно дополнительное место. Постельное бельё предоставляется. Внутри есть душ и туалет, полностью оборудованная кухня: посуда, холодильник, чайник, микроволновая печь, мультиварка, индукционная плита.
Банные полотенца, одноразовые тапочки, индивидуальный гигиенический набор предоставляются за дополнительную плату.
Есть вай-фай. Мобильный интернет и связь Теле2.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Сопровождение гида
- Проживание на турбазах
- Питание, указанное в программе (5 завтраков, 3 обеда)
- Услуги заброски на спецтранспорте
- Экскурсии по программе
- Организация сплава, в том числе аренда сплавного снаряжения
- Входные билеты
- Страховка на период тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и из Магнитогорска
- Трансферы из аэропорта и обратно
- Экскурсия по Магнитогорску/Уфе - 3000 руб/чел
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату: в кафе и на турбазах (средний чек: завтраки - 400-750 руб., обеды/ужины - 650-1300 руб.)
- Организация перекусов на маршрутах (550 руб/бокс)
- Посещение парка «Северные олени Белорецка» (входной билет - 300 руб, катание - 500 руб)
- Дополнительные сервисы в гостиницах и на турбазах
- Баня, чан, веники, сопутствующие услуги
- Аренда треккинговых палок (100 руб/сутки), штурмового рюкзака (200 руб/сутки)
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную нескользящую и непромокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
- рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
- головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
- ветровка;
- удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
- чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
- перекус (обязательно!) каждый себе берет сам, если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
- аптечку индивидуальную;
- х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
- скандинавские палки (по желанию);
- фотоаппарат, переносное зарядное устройство, шнур для зарядки телефона;
- репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
- фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
- дождевик (в горах погода непредсказуемая);
- купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
- главное – удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Рекомендации по подбору одежды:
- Одевайтесь многослойно, чтобы легко надеть/снять слой, например: футболка, кофта (флиска), куртка. Берите сменную футболку, так как вспотеете на подъемах и наверху будет холодно.
- Шортам предпочтите штаны - это дополнительная защита от клещей, веток, высокой травы, которая поцарапает кожу и потом ноги будет щипать.
- Носки берите высокие, с надежной резинкой, чтобы в них заправить штаны.
- Рекомендуем вам надевать светлую одежду, так как на ней видно клещей.
- Желательна именно трекинговая обувь. Если таковой не имеется, то кроссовки с толстой подошвой (но не платформой) и фиксацией голеностопа. Предгорные тропы полны корней деревьев и камней, встречаются курумники, тропа может стать мокрой от росы или внезапного дождя, а еще на некоторых маршрутах есть броды. И в такой обуви будет комфортно и безопасно. Как вариант подойдут армейские берцы.
- Рекомендуем также взять пару сменной обуви, которую можно будет оставить в автобусе на время восхождения и потом переобуться.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер за дополнительную плату?
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
Есть ли возрастные ограничения?
Детям тур рекомендуется с 10 лет, но можем рассмотреть и младше, если ребенок активный и справится с дорогой и переездами. Обычно смотрим в процессе тура и предлагаем облегчение — дополнительную заброску, день отдыха или замену локаций.
Верхней границы по возрасту не ставим, но нужно иметь ввиду, что весь маршрут в горном районе, а в нем не рекомендуется долго находиться людям с заболеваниями сердца, давления (таких много после 55 лет).
Также вершина Иремель достаточно спортивная, может быть сложна для тех, у кого проблемы со спиной, коленями, ногами. Если таковые имеются у туриста, рекомендуем не идти по маршруту, а остаться на турбазе.
В целом маршрут составлен так, чтобы быть доступным любому возрасту, если нет проблем со здоровьем.