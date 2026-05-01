По Южноуральской тропе. Путешествие в Башкирию

По Южноуральской тропе
Это приключение по Южному Уралу похоже на настоящую маленькую экспедицию.

Полная версия 700-километровой Южноуральской тропы проходит по горным частям Республики Башкортостан и Челябинской области.

Мы посетим часть тропы, в которой Вас ожидают
живописные хребты и Инзерские зубчатки, вершина Иремеля и таинственная Капова пещера.

Тур сочетает активные треки, сплав и комфортные ночевки в приютах и гостиницах, позволяя насладиться природой без лишнего снаряжения.

Будем открывать новые пейзажи каждый день и увезем с собой желание вернуться за полной версией тропы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Уфе. Начало пешего трека

Самостоятельно прибытие в Уфу.

Рекомендуем прибыть накануне тура. Доп. ночь в отеле – по запросу.

07:00 Встреча на жд-вокзале г. Уфы, посадка на электричку до ст. Айгир.

10:45 Прибытие на станцию, начало пешего трека (1,5 км по шпалам, далее 700 м вверх).

13:00 Фотосессия на вершине (на свою технику).

14:00 Спуск.

15:30 Прибытие в горный приют Айгир, заселение.

Обед.

Свободное время.

По желанию – прогулка до Борисовских печей, на пик Уфа.

Вечером за доплату – ужин, баня, чан.

2 день

Посещение заповедника Шульган-Таш

Завтрак в приюте.

10:00 Выселение, посадка на электричку до ст. Инзер.

11:15 Прибытие на станцию, посадка в автобус, переезд до заповедника «Шульган-Таш».

13:30 Прибытие, обед в кафе музея (за свой счет).

14:30 Посещение пещеры.

16:00 Посещение современного музея Каповой пещеры.

17:00 Посадка в автобус, переезд до гостиницы.

18:30 Заселение, отдых.

Ужин (за свой счет).

3 день

День сплава: Старосубхангулово - Шульган-Таш

Завтрак в гостинице.

09:00 Заброска, однодневный сплав.

Обед на воде.

18:00 Завершение маршрута.

Возвращение в гостиницу, отдых.

Ужин (за свой счет).

4 день

Пеший маршрут. Старосубхангулово - Инзерские зубчатки

Завтрак в гостинице.

06:00 Выезд в пос. Тирлян.

09:00 Прибытие, перекус (за свой счет), пересадка на заброску.

11:30 Старт пешего трека (около 2 км по лесу с пологим подъемом).

12:30 Выход на цирковую площадку, посещение.

14:00 Выход назад.

15:30 Пересадка на заброску.

17:30 Возвращение, обед на турбазе.

18:30 Выезд на турбазу в с. Николаевка.

20:00 Прибытие, заселение.

Ужин (за свой счет).

5 день

День отдыха

Свободное время на турбазе.

Питание самостоятельное, либо за доп. плату.

6 день

Пеший маршрут. Николаевка - Иремель

Завтрак на турбазе.

08:30 Старт заброски до КПП природного парка.

09:30 Начало пешего трека (около 8 км в одну сторону, подъем 900 метров по курумнику).

На вершине – перекус (за свой счет).

18:00 Возвращение на базу, отдых.

По желанию и за доплату – баня.

7 день

Обзорная экскурсия по Белорецку. Отъезд

Завтрак на турбазе.

12:00 Освобождение номеров.

Выезд в Белорецк.

14:00 Обзорная экскурсия по городу: водонапорная башня, набережная, парк «Шагни за горизонт», за доплату – парк «Северные олени Белорецка» (входной билет 300 руб, катание 500 руб).

16:00 Завершение программы, трансфер в аэропорт г. Магнитогорска.

17:30 Прибытие в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах и гостиницах по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-мест. 1-мест.

Горный приют Айгир,

гостиница «Юлбарс»,

гостевой «Дом 61»,

83 200101 900
Доп. ночь в Экоотель Санрайз 4*5 6005 100
Доп. ночь в Уфе гостиница Иремель 3*5 8505 100
Доп. ночь в Уфе гостиница Азимут 4*7 5009 000
Доп. ночь в Магнитогорске, гостиница “Корона 3*”5 0005 600
Доп. ночь в Магнитогорске гостиница Форум 4*5 3504 400

Цены динамические, указаны «от» за номер. Перед бронированием можно уточнить стоимость у менеджеров.

Варианты проживания

Горный приют Айгир

1 ночь

Горный приют «Айгир» находится в одноименном поселке Белорецкого района, в Республике Башкортостан.

Для размещения гостям предлагаются 6-и и 8-и местные комнаты в кирпичных и деревянных домах со всеми удобствами. В комплексе возможно проживание в своих палатках. К услугам отдыхающих баня, рассчитанная на 10 человек, и чан с горячей водой на улице.

К услугам отдыхающих баня, рассчитанная на 10 человек, и чан с горячей водой на улице. На территории есть беседки и мангальные зоны для приготовления барбекю или ароматного шашлыка.

На турбазе работает столовая, где желающие заказывают комплексное питание. Для самостоятельного приготовления пищи имеется оборудованная кухня общего пользования.

В доступной близости от базы протекает речка, где летом можно вдоволь наплаваться и позагорать на берегу. Сюда приезжают, чтобы насладиться девственной красотой Башкирии и отдохнуть от шумных мегаполисов.

Гостиница «Юлбарс»

2 ночи

Гостиница «Юлбарс» находится на берегу реки Белой в с. Старосубхангулово, Бурзянского района РБ. Это край прекрасных гор, таинственных пещер, красавицы Агидели, в краю древних легенд и преданий.

В 30 км от гостиницы располагается знаменитая пещера Шульган Таш (Капова).

Гостиничный комплекс вмещает до 96 человек, имеются номера разных ценовых категорий.

Дом 61

3 ночи

«Дом 61» – новый гостевой комплекс, расположенный на Южном Урале у подножия горы Иремель, он обеспечивает комфортное проживание и при этом единение с природой.

В каждом доме есть две комнаты с двуспальными кроватями, две антресоли на два и одно спальных места, и одно дополнительное место. Постельное бельё предоставляется. Внутри есть душ и туалет, полностью оборудованная кухня: посуда, холодильник, чайник, микроволновая печь, мультиварка, индукционная плита.

Банные полотенца, одноразовые тапочки, индивидуальный гигиенический набор предоставляются за дополнительную плату.

Есть вай-фай. Мобильный интернет и связь Теле2.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение гида
  • Проживание на турбазах
  • Питание, указанное в программе (5 завтраков, 3 обеда)
  • Услуги заброски на спецтранспорте
  • Экскурсии по программе
  • Организация сплава, в том числе аренда сплавного снаряжения
  • Входные билеты
  • Страховка на период тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и из Магнитогорска
  • Трансферы из аэропорта и обратно
  • Экскурсия по Магнитогорску/Уфе - 3000 руб/чел
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату: в кафе и на турбазах (средний чек: завтраки - 400-750 руб., обеды/ужины - 650-1300 руб.)
  • Организация перекусов на маршрутах (550 руб/бокс)
  • Посещение парка «Северные олени Белорецка» (входной билет - 300 руб, катание - 500 руб)
  • Дополнительные сервисы в гостиницах и на турбазах
  • Баня, чан, веники, сопутствующие услуги
  • Аренда треккинговых палок (100 руб/сутки), штурмового рюкзака (200 руб/сутки)
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную нескользящую и непромокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
  • рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
  • головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
  • ветровка;
  • удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
  • чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
  • перекус (обязательно!) каждый себе берет сам, если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
  • аптечку индивидуальную;
  • х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
  • скандинавские палки (по желанию);
  • фотоаппарат, переносное зарядное устройство, шнур для зарядки телефона;
  • репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
  • фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
  • дождевик (в горах погода непредсказуемая);
  • купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
  • главное – удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.

Рекомендации по подбору одежды:

  1. Одевайтесь многослойно, чтобы легко надеть/снять слой, например: футболка, кофта (флиска), куртка. Берите сменную футболку, так как вспотеете на подъемах и наверху будет холодно.
  2. Шортам предпочтите штаны - это дополнительная защита от клещей, веток, высокой травы, которая поцарапает кожу и потом ноги будет щипать.
  3. Носки берите высокие, с надежной резинкой, чтобы в них заправить штаны.
  4. Рекомендуем вам надевать светлую одежду, так как на ней видно клещей.
  5. Желательна именно трекинговая обувь. Если таковой не имеется, то кроссовки с толстой подошвой (но не платформой) и фиксацией голеностопа. Предгорные тропы полны корней деревьев и камней, встречаются курумники, тропа может стать мокрой от росы или внезапного дождя, а еще на некоторых маршрутах есть броды. И в такой обуви будет комфортно и безопасно. Как вариант подойдут армейские берцы.
  6. Рекомендуем также взять пару сменной обуви, которую можно будет оставить в автобусе на время восхождения и потом переобуться.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер за дополнительную плату?

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Возможны ли изменения в программе?

Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.

Есть ли возрастные ограничения?

Детям тур рекомендуется с 10 лет, но можем рассмотреть и младше, если ребенок активный и справится с дорогой и переездами. Обычно смотрим в процессе тура и предлагаем облегчение — дополнительную заброску, день отдыха или замену локаций.

Верхней границы по возрасту не ставим, но нужно иметь ввиду, что весь маршрут в горном районе, а в нем не рекомендуется долго находиться людям с заболеваниями сердца, давления (таких много после 55 лет).

Также вершина Иремель достаточно спортивная, может быть сложна для тех, у кого проблемы со спиной, коленями, ногами. Если таковые имеются у туриста, рекомендуем не идти по маршруту, а остаться на турбазе.

В целом маршрут составлен так, чтобы быть доступным любому возрасту, если нет проблем со здоровьем.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

