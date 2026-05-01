Горный приют «Айгир» находится в одноименном поселке Белорецкого района, в Республике Башкортостан.

Для размещения гостям предлагаются 6-и и 8-и местные комнаты в кирпичных и деревянных домах со всеми удобствами. В комплексе возможно проживание в своих палатках. К услугам отдыхающих баня, рассчитанная на 10 человек, и чан с горячей водой на улице.

На территории есть беседки и мангальные зоны для приготовления барбекю или ароматного шашлыка.

На турбазе работает столовая, где желающие заказывают комплексное питание. Для самостоятельного приготовления пищи имеется оборудованная кухня общего пользования.

В доступной близости от базы протекает речка, где летом можно вдоволь наплаваться и позагорать на берегу. Сюда приезжают, чтобы насладиться девственной красотой Башкирии и отдохнуть от шумных мегаполисов.