Д Дмитрий Уральский мультитур. Пещеры и горы читать дальше по рекам с видами причудливых природных горных образований. Прогулки на горные склоны с видами на природе ландшафты. В целом впечатления остаются теплые и трепетные. Гиды, проводник, сотрудники душевные знающие своё дело приятные люди с огромным туристическим опытом. Тур прекрасный, виды завораживающие, горы, леса и поля. Конно-верховые прогулки (… и тропинка и лесок в поле каждый колосок…). Сплавы

В Вера Уральский мультитур. Пещеры и горы Много впечатлений. Очень насыщенный тур!

А Анна Уральский мультитур. Пещеры и горы Здравствуйте Ирина, большое спасибо за организацию тура, нам очень понравилось. Принимающая компания и турбаза оставили самые приятные воспоминания. С удовольствием поедем ещё через "Большую Cтрану".

И Ирина Сплав и рыбалка на реках Кольского Горнолыжный тур "ХИБИНЫ SKI "произвёл на нас большое впечатление. Проживание в гостинице- санатории Извела добавил бонус к оздоровлению после катания на горных лыжах.

И Ирина Сплав и рыбалка на реках Кольского Встреча организаторов прошла на высшем уровне. Встреча в аэропорту, приём в санатории. Отдельное спасибо нашему гиду инструктору Ивану Дмитриеву. Очень отзывчивый и удивительный человек. А также всё работники санатория. Благодарим за радушный приём.

Д Дмитрий Сплав и рыбалка на реках Кольского Отличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в первую очередь благодаря организаторам Ивану и Максиму.

Д Дмитрий Елутин Умба и Белое море. Сплав Все ок!

И Ирина Шатохин Умба и Белое море. Сплав Благодарю за организацию тура. Ответы на все вопросы по туру и профессиональную поддержку.