Уральский мультитур. Пещеры и горы
Начало: Республика Башкортостан, Уфа, Белорецк
1 мая в 10:00
4 мая в 10:00
95 000 ₽ за человека
Уральский мультитур в Башкирию на 6 дней
Начало: Республика Башкортостан, Уфа, Белорецк
1 мая в 10:00
6 мая в 10:00
75 000 ₽ за человека
Умба и Белое море. Сплав
Акция «Раннее бронирование» до 31.03. 2023 скидка 10% (скидка не распространяется на туры в мае и до середины июня)
Начало: г. Апатиты
от 20 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий18 сентября 2024Тур прекрасный, виды завораживающие, горы, леса и поля. Конно-верховые прогулки (… и тропинка и лесок в поле каждый колосок…). Сплавы
- ВВера13 августа 2024Много впечатлений. Очень насыщенный тур!
- ААнна20 сентября 2023Здравствуйте Ирина, большое спасибо за организацию тура, нам очень понравилось. Принимающая компания и турбаза оставили самые приятные воспоминания. С удовольствием поедем ещё через "Большую Cтрану".
- ИИрина14 марта 2023Сплав и рыбалка на реках КольскогоГорнолыжный тур "ХИБИНЫ SKI "произвёл на нас большое впечатление. Проживание в гостинице- санатории Извела добавил бонус к оздоровлению после катания на горных лыжах.
- ИИрина14 марта 2023Сплав и рыбалка на реках КольскогоВстреча организаторов прошла на высшем уровне. Встреча в аэропорту, приём в санатории. Отдельное спасибо нашему гиду инструктору Ивану Дмитриеву. Очень отзывчивый и удивительный человек. А также всё работники санатория. Благодарим за радушный приём.
- ДДмитрий5 февраля 2023Сплав и рыбалка на реках КольскогоОтличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в первую очередь благодаря организаторам Ивану и Максиму.
- ДДмитрий Елутин23 августа 2022Умба и Белое море. СплавВсе ок!
- ИИрина Шатохин10 августа 2022Умба и Белое море. СплавБлагодарю за организацию тура. Ответы на все вопросы по туру и профессиональную поддержку.
- ААлександра29 июля 2022Умба и Белое море. СплавХороший маршрут и ребята замечательные
Ответы на вопросы от путешественников по Белорецку в категории «Сплавы и рафтинг»
Самые популярные туры этой рубрики в Белорецке
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Белорецке в апреле 2025
Сейчас в Белорецке в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 тура от 20 500 до 95 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Белорецке на 2025 год по теме «Сплавы и рафтинг», 9 ⭐ отзывов, цены от 20500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь