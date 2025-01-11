Всего за три дня Вы проедете по живописным горным перевалам Чуйского тракта, увидите Марс на Земле, насладитесь творчеством местных мастеров и приобретете необычные сувениры, получите гастрономическое удовольствие, а также подниметесь по серпантину курорта Белокуриха и познакомитесь с историей купеческого города Бийска.
янв
Программа тура по дням
Путешествие по Чуйскому тракту
Тур начинается из аэропорта г. Горно-Алтайска в 10:00 (точное время скажем после набора группы и анонсируем в информационном чате тура).
Тур начнется с путешествия по Чуйскому тракту – одной из самых живописных дорог России.
Мы проедем через величественные горные перевалы: Семинский и Чике-Таман, где каждый поворот будет открывать перед вами необыкновенные пейзажи и панорамы.
Остановки на сувенирных ярмарках позволят насладиться творчеством местных мастеров и приобрести уникальные подарки.
На смотровых площадках вы сможете сделать замечательные фотографии на фоне горных вершин и бескрайних просторов.
К вечеру мы уедем в село Акташ, где вас ждет комфортный отель, готовый предложить отдых после насыщенного дня.
Здесь вы сможете расслабиться и обсудить впечатления с новыми знакомыми, предвкушая новые приключения.
В этот день проедем по Чуйскому тракту практически до Монголии.
Питание: завтрак, обед, ужин – включены в стоимость.
Алтайский марс
Завтракаем и отправляемся к удивительным алтайским горам, которые наши гости прозвали Марсианскими.
Эти места действительно напоминают инопланетные пейзажи, где фантастическая природа переплетается с яркими цветами и необычными формами.
Алтайский Марс – это терракотовые горы с радужными переходами, поражающие воображение.
Они представляют собой одну из самых впечатляющих природных достопримечательностей региона.
Уникальный цвет гор здесь обусловлен химическим составом почвы.
Красный цвет доминирует, но его красивым дополнением служат желтые, розовые и фиолетовые оттенки.
Горное образование Чаган-Узун, благодаря розовому марганцу, красному гематиту и желтому хрому выглядит словно искусное полотно.
В его составе также встречаются титан, олово, кварц и халцедон, которые придают еще большее разнообразие.
Далее переезд по уже знакомому Чуйскому тракту, но уже с немного другими пейзажами.
Обед в кафе на Семинском перевале, а ужин предложим необычный – целое гастрономическое шоу!
Таких блюд Вы еще точно не пробовали, а интересное сопровождение удивит Вас и очень приятно впечатлит.
Размещение на курорте Белокуриха в номерах с удобствами.
Питание: завтрак, обед и гастроужин в стоимость включены.
Дополнительно: входы на Марсианские горы – 400 руб. /чел., Гейзерное озеро – 150 руб. /чел.
Белокуриха
Завтракаем и отправляемся знакомиться с курортом Белокуриха.
В автобусы уже нужно спуститься с чемоданами, так как в этот день тур заканчивается.
Экскурсия по городу-курорту Белокуриха познакомит с историей и уникальностью курорта.
Посетим музей курорта, прогуляемся по терренкуру, поднимемся на новый курорт Белокуриха Горная по серпантину.
Сделаем остановки на смотровых площадках – получаются красивые видовые фотографии.
После обеда отправимся на Лебединое озеро – заказник, который любят наши гости.
В этом заказнике зимуют лебеди кликуны, за которыми на наших незамерзающих озерах внимательно ухаживают.
Есть помост, по которому можно прогуляться, покормить лебедей овсом, пофотографировать.
Далее переезжаем до г. Бийска, где познакомим вас с купеческой частью старинного города, который был освоен по Указу Петра Первого.
Ужин в кафе г. Бийск.
Питание: завтрак, обед и ужин включены в стоимость.
Далее по необходимости дополнительной брони размещаем в отели г. Горно-Алтайск и утром вылет. Если же прилетели в Барнаул, то поможем организовать трансфер до аэропорта Барнаул.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Горного Алтая и в отеле курорта Белокуриха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место
|41 400
|52 200
|35 400
Варианты проживания
Отель в Горном Алтае
Комфортный отель в селе Акташ, удобства в номерах.
Гостиница на курорте Белокуриха
Размещение на курорте Белокуриха в номерах с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание по программе
- Размещение в комфортном отеле в Горном Алтае (1 ночь) и на курорте Белокуриха (1 ночь)
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Дополнительное питание
- Билеты за вход на экскурсионные объекты: Марсианские горы - 400 руб. /чел. Гейзерное озеро - 150 руб. /чел. музей Андреевская Слобода - 200 руб. /чел
- Марсианские горы - 400 руб. /чел
- Гейзерное озеро - 150 руб. /чел
- Музей Андреевская Слобода - 200 руб. /чел
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, медицинский полис;
- средства личной гигиены;
- зарядные устройства;
- удобная одежда, несколько комплектов;
- удобная обувь;
- сменная обувь;
- головной убор;
- купальные принадлежности (для бани или бассейна по желанию);
- небольшой рюкзачок для необходимых мелочей на экскурсиях;
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли сотовая связь?
Мобильные операторы: МТС, Билайн, Мегафон. Местами связи не будет, предупредите своих близких.