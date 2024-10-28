1 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Тур начинается из аэропорта г. Горно-Алтайска в 10:00 (точное время скажем после набора группы и анонсируем в информационном чате тура).

Тур начнется с путешествия по Чуйскому тракту – одной из самых живописных дорог России.

Мы проедем через величественные горные перевалы: Семинский и Чике-Таман, где каждый поворот будет открывать перед вами необыкновенные пейзажи и панорамы.

Остановки на сувенирных ярмарках позволят насладиться творчеством местных мастеров и приобрести уникальные подарки.

На смотровых площадках вы сможете сделать замечательные фотографии на фоне горных вершин и бескрайних просторов.

К вечеру мы уедем в село Акташ, где вас ждет комфортный отель, готовый предложить отдых после насыщенного дня.

Здесь вы сможете расслабиться и обсудить впечатления с новыми знакомыми, предвкушая новые приключения.

В этот день проедем по Чуйскому тракту практически до Монголии.

Питание: обед, ужин – включены в стоимость.