Два Алтая. Тур выходного дня

Самые популярные места Алтая в непродолжительном и насыщенном туре выходного дня.

Вас ждут комфортабельный транспорт, интересные встречи и знакомства, потрясающие виды и яркая осенняя палитра гор.

Всего за три дня Вы проедете
читать дальше

по живописным горным перевалам Чуйского тракта, увидите Марс на Земле, насладитесь творчеством местных мастеров и приобретете необычные сувениры, получите гастрономическое удовольствие, а также подниметесь по серпантину курорта Белокуриха и познакомитесь с историей купеческого города Бийска.

5
3 отзыва
Два Алтая. Тур выходного дня
Два Алтая. Тур выходного дня
Два Алтая. Тур выходного дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Тур начинается из аэропорта г. Горно-Алтайска в 10:00 (точное время скажем после набора группы и анонсируем в информационном чате тура).

Тур начнется с путешествия по Чуйскому тракту – одной из самых живописных дорог России.

Мы проедем через величественные горные перевалы: Семинский и Чике-Таман, где каждый поворот будет открывать перед вами необыкновенные пейзажи и панорамы.

Остановки на сувенирных ярмарках позволят насладиться творчеством местных мастеров и приобрести уникальные подарки.

На смотровых площадках вы сможете сделать замечательные фотографии на фоне горных вершин и бескрайних просторов.

К вечеру мы уедем в село Акташ, где вас ждет комфортный отель, готовый предложить отдых после насыщенного дня.

Здесь вы сможете расслабиться и обсудить впечатления с новыми знакомыми, предвкушая новые приключения.

В этот день проедем по Чуйскому тракту практически до Монголии.

Питание: обед, ужин – включены в стоимость.

Путешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому тракту
2 день

Алтайский марс

Завтракаем и отправляемся к удивительным алтайским горам, которые наши гости прозвали Марсианскими.

Эти места действительно напоминают инопланетные пейзажи, где фантастическая природа переплетается с яркими цветами и необычными формами.

Алтайский Марс – это терракотовые горы с радужными переходами, поражающие воображение.

Они представляют собой одну из самых впечатляющих природных достопримечательностей региона.

Уникальный цвет гор здесь обусловлен химическим составом почвы.

Красный цвет доминирует, но его красивым дополнением служат желтые, розовые и фиолетовые оттенки.

Горное образование Чаган-Узун, благодаря розовому марганцу, красному гематиту и желтому хрому выглядит словно искусное полотно.

В его составе также встречаются титан, олово, кварц и халцедон, которые придают еще большее разнообразие.

Далее переезд по уже знакомому Чуйскому тракту, но уже с немного другими пейзажами.

Обед в кафе на Семинском перевале, а ужин предложим необычный – целое гастрономическое шоу!

Таких блюд Вы еще точно не пробовали, а интересное сопровождение удивит Вас и очень приятно впечатлит.

Размещение на курорте Белокуриха в номерах с удобствами.

Питание: завтрак, обед и гастроужин в стоимость включены.

Дополнительно: входы на Марсианские горы – 400 руб. /чел., Гейзерное озеро – 150 руб. /чел.

Алтайский марсАлтайский марсАлтайский марсАлтайский марс
3 день

Белокуриха

Завтракаем и отправляемся знакомиться с курортом Белокуриха.

В автобусы уже нужно спуститься с чемоданами, так как в этот день тур заканчивается.

Экскурсия по городу-курорту Белокуриха познакомит с историей и уникальностью курорта.

Посетим музей курорта, прогуляемся по терренкуру, поднимемся на новый курорт Белокуриха Горная по серпантину.

Сделаем остановки на смотровых площадках – получаются красивые видовые фотографии.

Посещение музейного комплекса Андреевская Слобода позволит познакомить с бытом русского крестьянина, который жил в нашем предгорье.

Обед в ресторане Олимп.

Далее переезжаем до г. Бийска, где познакомим вас с купеческой частью старинного города, который был освоен по Указу Петра Первого.

Ужин в ресторане Калина Красная.

Далее по необходимости дополнительной брони размещаем в отели г. Горно-Алтайска и утром вылет.

Если же прилетели в Барнаул, то поможем организовать трансфер до аэропорта Барнаул.

БелокурихаБелокурихаБелокурихаБелокурихаБелокуриха

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Горного Алтая и в отеле курорта Белокуриха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместноеДоп. место
38 30046 70034 200

Варианты проживания

Отель в Горном Алтае

1 ночь

Комфортный отель в селе Акташ, удобства в номерах.

Гостиница на курорте Белокуриха

1 ночь

Размещение на курорте Белокуриха в номерах с удобствами.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трехразовое питание по программе
  • Размещение в комфортном отеле в Горном Алтае (1 ночь) и на курорте Белокуриха (1 ночь)
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Дополнительное питание
  • Билеты за вход на экскурсионные объекты: Марсианские горы - 400 руб. /чел. Гейзерное озеро - 150 руб. /чел. музей Андреевская Слобода - 200 руб. /чел
  • Марсианские горы - 400 руб. /чел
  • Гейзерное озеро - 150 руб. /чел
  • Музей Андреевская Слобода - 200 руб. /чел
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, медицинский полис;
  • средства личной гигиены;
  • зарядные устройства;
  • удобная одежда, несколько комплектов;
  • удобная обувь;
  • сменная обувь;
  • головной убор;
  • купальные принадлежности (для бани или бассейна по желанию);
  • небольшой рюкзачок для необходимых мелочей на экскурсиях;
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли сотовая связь?

Мобильные операторы: МТС, Билайн, Мегафон. Местами связи не будет, предупредите своих близких.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 36 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
28 окт 2024
Тур получится "лайт", довольно интересный. Каждый день был непохож на предыдущий. Сначала раскрывались, например, культурные аспекты (экскурсия в Бийск и Сростки), затем исследовали горные просторы Алтая. Очень порадовал именно свободный
читать дальше

график, когда в 17-18 часов вы уже свободны и можете спокойно самостоятельно гулять по Белокурихе. Особенно порадовала последняя экскурсия в плане завершения, подведения итогов и "эмоциональной подпитки" (экскурсия на Солнечную поляну с гидом Вячеславом!). Приятно, когда экскурсоводы так вовлечены в свою работу!
Единственное, чего слегка не хватило, — это неких активностей, как, например, планировалось в день, когда можно было покататься на лошадях, но там погода подвела, поэтому всё понятно!
Всё очень понравилось! Также и гостиница "Нео" порадовала, вроде бы такая простенькая, но чистая, уютная, теплая!!

А
11 окт 2024
Мы побывали на осеннем туре " Волшебные краски Алтая". Это замечательное путешествие оставило много положительных эмоций от увиденной красоты гор, рек, водопадов, долин и много другого красочного этих замечательных мест. Обязательно посетим этот край в летние месяцы года.
Мы побывали на осеннем туре &quot; Волшебные краски Алтая&quot;. Это замечательное путешествие оставило много положительных эмоцийМы побывали на осеннем туре &quot; Волшебные краски Алтая&quot;. Это замечательное путешествие оставило много положительных эмоцийМы побывали на осеннем туре &quot; Волшебные краски Алтая&quot;. Это замечательное путешествие оставило много положительных эмоцийМы побывали на осеннем туре &quot; Волшебные краски Алтая&quot;. Это замечательное путешествие оставило много положительных эмоцийМы побывали на осеннем туре &quot; Волшебные краски Алтая&quot;. Это замечательное путешествие оставило много положительных эмоцийМы побывали на осеннем туре &quot; Волшебные краски Алтая&quot;. Это замечательное путешествие оставило много положительных эмоций
Т
30 сен 2024
Мы специально выбрали тур влюбись в Алтай в сентябре, и не пожалели не на минуту. Чудесная погода, яркие краски, замечательные экскурсии каждый день сделали путешествие незабываемым. 5 дней пролетели как один. . Группа подобралась небольшая и мы быстро сдружились. Хочется обязательно вернуться в этот изумительный край!
Мы специально выбрали тур влюбись в Алтай в сентябре, и не пожалели не на минуту. ЧудеснаяМы специально выбрали тур влюбись в Алтай в сентябре, и не пожалели не на минуту. ЧудеснаяМы специально выбрали тур влюбись в Алтай в сентябре, и не пожалели не на минуту. ЧудеснаяМы специально выбрали тур влюбись в Алтай в сентябре, и не пожалели не на минуту. ЧудеснаяМы специально выбрали тур влюбись в Алтай в сентябре, и не пожалели не на минуту. ЧудеснаяМы специально выбрали тур влюбись в Алтай в сентябре, и не пожалели не на минуту. ЧудеснаяМы специально выбрали тур влюбись в Алтай в сентябре, и не пожалели не на минуту. ЧудеснаяМы специально выбрали тур влюбись в Алтай в сентябре, и не пожалели не на минуту. ЧудеснаяМы специально выбрали тур влюбись в Алтай в сентябре, и не пожалели не на минуту. ЧудеснаяМы специально выбрали тур влюбись в Алтай в сентябре, и не пожалели не на минуту. Чудесная

Похожие туры из Бийска

Два Алтая. Тур выходного дня на январские праздники
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Два Алтая. Тур выходного дня на январские праздники
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
3 янв в 10:00
41 400 за человека
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Пешая
Конные прогулки
3 отзыва
9 дней
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Начало: Алтайский край, Бийск
24 июн в 10:00
4 июл в 10:00
58 000 за человека
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Пешая
3 отзыва
13 дней
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Начало: Алтайский край, Бийск
25 июн в 10:00
15 июл в 10:00
85 000 за человека
ХорошоТам