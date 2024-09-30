Т Тамара Два Алтая. Тур выходного дня В организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группы.

А Андрей Два Алтая. Тур выходного дня Очень понравился тур, большое спасибо гиду Артему. Гид очень доброжелательный. Доверюсь этой фирме ещё раз

К Коваленко Два Алтая. Тур выходного дня Замечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстро.

Д Данияр Сплав по реке Бия В целом все хорошо, была небольшая задержка при обратном трансфере, но это не критично.

О Ольга Сплав по реке Бия Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!