Семейные развлекательные туры Бийска

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Бийске, цены от 29 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Два Алтая. Тур выходного дня на январские праздники
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Два Алтая. Тур выходного дня на январские праздники
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
3 янв в 10:00
41 400 за человека
Два Алтая. Тур выходного дня
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Два Алтая. Тур выходного дня
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
19 окт в 10:00
31 окт в 10:00
38 300 за человека
Сплав по реке Бия
3 отзыва
5 дней
Сплав по реке Бия
Начало: Алтайский край, Бийск
1 июн в 10:00
10 июн в 10:00
29 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Тамара
    30 сентября 2024
    Два Алтая. Тур выходного дня
    В организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группы.
    В организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группы
  • А
    Андрей
    29 сентября 2024
    Два Алтая. Тур выходного дня
    Очень понравился тур, большое спасибо гиду Артему. Гид очень доброжелательный. Доверюсь этой фирме ещё раз
  • К
    Коваленко
    18 сентября 2024
    Два Алтая. Тур выходного дня
    Замечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстро.
    Замечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстро
  • Д
    Данияр
    15 августа 2024
    Сплав по реке Бия
    В целом все хорошо, была небольшая задержка при обратном трансфере, но это не критично.
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Сплав по реке Бия
    Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!
    Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!
  • Р
    Радик
    1 сентября 2023
    Сплав по реке Бия
    Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!

Ответы на вопросы от путешественников по Бийску в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Бийске в октябре 2024
Сейчас в Бийске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 29 900 до 41 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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