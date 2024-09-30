3 дня
Два Алтая. Тур выходного дня на январские праздники
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
3 янв в 10:00
41 400₽ за человека
3 дня
Два Алтая. Тур выходного дня
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
19 окт в 10:00
31 окт в 10:00
38 300₽ за человека
5 дней
Сплав по реке Бия
Начало: Алтайский край, Бийск
1 июн в 10:00
10 июн в 10:00
29 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТамара30 сентября 2024В организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группы.
- ААндрей29 сентября 2024Очень понравился тур, большое спасибо гиду Артему. Гид очень доброжелательный. Доверюсь этой фирме ещё раз
- ККоваленко18 сентября 2024Замечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстро.
- ДДанияр15 августа 2024В целом все хорошо, была небольшая задержка при обратном трансфере, но это не критично.
- ООльга8 мая 2024Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!
- РРадик1 сентября 2023Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!
Ответы на вопросы от путешественников по Бийску в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Бийске в октябре 2024
Сейчас в Бийске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 29 900 до 41 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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