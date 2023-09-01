Этот сплав отлично подойдет для семейного отдыха, позволит стать ближе к природе и хорошенько отдохнуть от городской суеты!
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Переезд до Телецкого озера
Встреча в Бийске участников сплава в 8:00 и в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00.
Загрузка в транспорт, переезд до озера Телецкое (переезд около 270 км от Бийска), по дороге обедаем в придорожных кафе.
Доезжаем до окрестностей села Артыбаш, ставим палаточный лагерь на территории кэмпинга, сборка судов и ужин.
Сплав по реке Бия. От Телецкого озера до устья реки Сарыкокша
Сегодня первый день сплава, завтракаем, проходим инструктаж по технике безопасности и выдвигаемся на сплав.
В этот день проходим основной порожистый участок реки Бия от озера Телецкое до устья реки Сарыкокша, обед запланирован на устье р. Пыжа.
Вечерняя рыбалка, ночевка на слиянии рек Бия и Сарыкокша.
В реках водятся такие рыбы как таймень, хариус, щука, окунь, чебак и др.
По воде 26 км, 4-5 часов.
День отдыха
Спокойный отдых на берегу реки.
Рыбалка и походная баня.
Наслаждение природой!
Сплав от устья реки Сарыкокша до реки Тондошка
Продолжаем сплав, старт в 10:00.
В этот день проходим участок реки от устья реки Сарыкокша до устья реки Тондошка, местами будут небольшие пороги, постановка палаточного лагеря.
Сегодня запланирована рыбалка и баня, паримся, ныряем в ручей.
По воде 32 км, 4-5 часов.
Заключительный день сплава
Сегодня заключительный день водного похода.
Выходим на воду ориентировочно в 10:00.
Нас ждёт непродолжительный сплав от устья реки Тондошка до села Турочак.
По прибытию в Турочак разборка судов.
Трансфер до Горно-Алтайска и Бийска.
По дороге делаем остановку на сувенирном рынке.
По воде 12 км, 1-2 часа.
Авто (до Бийска): 270 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 5-6 часов.
Улететь возможно только на следующий день после окончания тура из аэропорта города Горно-Алтайска или уехать с ж/д вокзала города Бийска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках по пути следования.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферт от Бийска или Горно-Алтайска до п. Артыбаш и обратно из села Турочак
- Групповое снаряжение: спасжилет, каска, весло, рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты, палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка
- Услуги гида-инструктора
- Трехразовое питание во время активной части тура с ужина в первый день по обед в последний день
- Походная баня, в третий день тура
- Оплата стоянок
- Регистрация группы в МЧС
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Бийска или Горно-Алтайска и обратно
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера
- Личное снаряжение (коврик и спальник) и одежда
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обувь для сплава (неопреновые боинки или неопреновые носки + обувь на шнурках (старые
- кроссовки, кеды и т. д)
- Вторая обувь для лагеря (кроссовки, сандали)
- Обувь резиновая (если необходимо)
- Небольшой рюкзак
- Не менее двух комплектов одежды
- Куртка походная
- Куртка тёплая для лагеря
- Дождевик
- Одежда для сплава (Штаны, футболка, которые после сплава будут мокрые)
- Спальный мешок
- Паспорт, страховой медицинский полис,
- Коврик пенополиуретановый
- Подзадник (хоба). Культурное название - сиденье туристическое
- Головной убор
- Солнцезащитные очки
- Налобный фонарик
- Зажигалка, спички
- Кружка, ложка, миска, нож
- Туалетная бумага
- Умывальные принадлежности
- Крем от загара
- Личные лекарства
Точное время и место встречи?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Ксения просто самый отзывчивый, самый терпеливый Гид. Я очень благодарна за наш поход! Если бы не Ксения -думаю я бы не дошла)Всегда поможет, всегда подержит и все расскажет. Человек с большой буквы. Очень надеюсь, что компания отблагодарит Ксению за такую невероятную работу! Нам очень повезло! Все просто супер!