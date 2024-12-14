Автобусная экскурсия в Суздаль и Боголюбово

Путешествие в прошлое: автобусная экскурсия в Суздаль и Боголюбово. Откройте для себя уникальные памятники XII века и погрузитесь в атмосферу древней Руси
Сказочные моменты прошлого ждут вас на автобусной экскурсии в Суздаль и Боголюбово.

Величественные памятники XII века, включенные в список ЮНЕСКО, позволят ощутить уникальную атмосферу древне-русской архитектуры. В Боголюбово вы увидите знаменитый собор Рождества Богородицы и церковь Покрова-на-Нерли.

В Суздале вас ждут тайны монастырей, прогулки по живописным улицам и дегустация суздальской медовухи. Эта поездка оставит незабываемые впечатления и подарит множество ярких эмоций

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Памятники XII века
  • 🌍 Объекты ЮНЕСКО
  • 🕍 Историческая архитектура
  • 🎭 Культурное погружение
  • 🍯 Дегустация медовухи
Автобусная экскурсия в Суздаль и Боголюбово
Автобусная экскурсия в Суздаль и Боголюбово
Автобусная экскурсия в Суздаль и Боголюбово
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Собор Рождества Богородицы
  • Церковь Покрова-на-Нерли
  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Суздальский Кремль
  • Музей деревянного зодчества

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по древним местам

Погрузитесь в атмосферу истории, культуры и духовности, отправляясь в захватывающее путешествие по древним местам. Эти уникальные локации не только подарят вам незабываемые впечатления, но и позволят лучше понять богатое наследие нашей страны.

Боголюбовский монастырь

Начните свое путешествие с посещения величественного Боголюбовского монастыря. Этот монастырь славится своей уникальной архитектурой и атмосферой спокойствия. Прогуливаясь по его территории, вы сможете насладиться красотой природы и задуматься о духовных ценностях.

Суздаль

После посещения монастыря направляйтесь в Суздаль, один из самых живописных городов России. Здесь вас ждут:

  • Исследование Суздальского кремля, который является символом города и важной исторической достопримечательностью.
  • Посещение Спасо-Евфимиев монастыря, известного своей архитектурной красотой и исторической значимостью.

Каждое из этих мест наполнено духом старины и предлагает уникальные возможности для познания. Не упустите шанс прикоснуться к истории и насладиться атмосферой, которая окружает эти древние сооружения.

Цена может меняться в зависимости от даты и времени начала тура.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание с аккредитованным гидом
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты в Суздальский кремль с экскурсией
  • Входные билеты в Спасо-Евфимиев монастырь с экскурсией
Что не входит в цену
  • Доплата за индивидуальную экскурсии 4000 руб/группа до 4-х человек.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Россия, Соборная Площадь
Завершение: Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Цена может меняться в зависимости от даты и времени начала тура.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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