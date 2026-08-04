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вы причислили себя к «городским сумасшедшим», а ведь именно это делает вас уникальным и классным рассказчиком, самобытным гидом, интересным человеком. И ваша искренняя любовь и тёплое и бережное отношение к истории родных мест. Слушать вас было увлекательно, потому что ваша манера рассказчика очень кинематографична: мы будто увидели исторические события далёких времён воочию. И несомненно великий князь Андрей Боголюбский стал для нас одним из интереснейших исторических личностей во многом благодаря вашему рассказу, что захотелось узнать больше и глубже о его жизни и деятельности. Не скрою, что вы довели меня до слёз буквально, рассказывая историю предательства и гибели князя Андрея Боголюбского на места его гибели. Рекомендую вас с удовольствием. Мы обязательно вернёмся вновь. Спасибо ещё раз!