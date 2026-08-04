Мои заказы

Экскурсии в Боголюбово

Найдено 11 экскурсий в Боголюбово, цены от 5700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
Погрузитесь в историю Боголюбова, посетив княжеский дворец и знаменитый храм Покрова на Нерли. Узнайте о великих деяниях Андрея Боголюбского
Начало: В посёлке Боголюбово
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7800 ₽ за всё до 10 чел.
Боголюбово, храм Покрова на Нерли и его создатель
Пешая
2 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово, храм Покрова на Нерли и его создатель
Проникнуться красотой заповедных мест недалеко от Владимира
Начало: Боголюбово ул. Ленина 47 у ворот при входе Боголюб...
12 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 6900 ₽ за всё до 6 чел.
Большие истории малого города
Пешая
2.5 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большие истории малого города
Погрузитесь в историю Боголюбова, резиденции князя Андрея Боголюбского. Узнайте о древних храмах, первозданной природе и легендах XII века
Начало: На Соборной площади
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от 6900 ₽ за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Пешая
3.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Хотите узнать о Владимире и Боголюбово больше, чем просто факты? Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и погрузитесь в мир древних преданий и легенд
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Завтра в 18:30
10 авг в 14:30
от 11 900 ₽ за всё до 5 чел.
Тайны древнего Боголюбово
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово
Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
Начало: Уточняется
17 авг в 10:30
19 авг в 10:30
от 5700 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в «Город камен именем Боголюбый»
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в «Город камен именем Боголюбый»
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Путешествие в Боголюбово: Андрей Боголюбский и храм Покрова на Нерли
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Боголюбово: Андрей Боголюбский и храм Покрова на Нерли
Начало: Пос. Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монаст...
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
7800 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
Начало: Боголюбский женский монастырь
Расписание: ежедневно с 9:00
9200 ₽ за всё до 10 чел.
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
Начало: Боголюбский женский монастырь
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в сердце древней Руси: Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Путешествие в сердце древней Руси: Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово и храм Покрова на Нерли. История и архитектура в одном маршруте
Начало: Пос. Боголюбово, ул. Ленина, 47
Расписание: По будням и выходным с 8-00 до 23-00
7500 ₽ за всё до 20 чел.
Царская дорога на Владимирской земле (на вашем авто)
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Царская дорога на Владимирской земле (на вашем авто)
Gо следам Романовых, князей и древних святынь - из Боголюбово
Начало: У входа на территорию монастыря
21 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от 13 500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
Мы были в Боголюбово впервые, и благодаря Елене просто влюбились в это место. С первых минут мы перенеслись в далекое
читать дальшеуменьшить

прошлое, во времена Андрея Боголюбского — настолько живо, объемно и с разных сторон Елена воссоздала перед нами ту эпоху. Она — потрясающий рассказчик и настоящий мастер своего дела. Сразу чувствуется, как сильно Елена любит этот край и дорожит его наследием. В её повествовании местная история тесно переплетается с судьбой всей России, превращая обычную экскурсию в грандиозное путешествие во времени

Мы были в Боголюбово впервые, и благодаря Елене просто влюбились в это место. С первых минут
Мы были в Боголюбово впервые, и благодаря Елене просто влюбились в это место. С первых минут
Мы были в Боголюбово впервые, и благодаря Елене просто влюбились в это место. С первых минут
Мы были в Боголюбово впервые, и благодаря Елене просто влюбились в это место. С первых минут+3
Мы были в Боголюбово впервые, и благодаря Елене просто влюбились в это место. С первых минут
Мы были в Боголюбово впервые, и благодаря Елене просто влюбились в это место. С первых минут
Мы были в Боголюбово впервые, и благодаря Елене просто влюбились в это место. С первых минут
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
Очень интересная и познавательная экскурсия с отличным гидом. Спасибо Елене!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Тайны древнего Боголюбово
Елена очень душевный человек и компетентный рассказчик. Неспешно, интересно, с загадками и отгадками. Дала несколько рекомендаций по нашему дальнейшему маршруту. Очень познавательная и интересная экскурсия. Рекомендую для всех возрастных категорий.
Елена очень душевный человек и компетентный рассказчик. Неспешно, интересно, с загадками и отгадками. Дала несколько рекомендаций
Елена очень душевный человек и компетентный рассказчик. Неспешно, интересно, с загадками и отгадками. Дала несколько рекомендаций
Елена очень душевный человек и компетентный рассказчик. Неспешно, интересно, с загадками и отгадками. Дала несколько рекомендаций
Елена очень душевный человек и компетентный рассказчик. Неспешно, интересно, с загадками и отгадками. Дала несколько рекомендаций
Вам был полезен этот отзыв?
М
Путешествие в Боголюбово: Андрей Боголюбский и храм Покрова на Нерли
Елена прекрасный экскурсовод!
Вам был полезен этот отзыв?
Алёна
Боголюбово, храм Покрова на Нерли и его создатель
Павел, спасибо вам большое за нашу экскурсию и прогулку от Боголюбского женского монастыря до храма Покрова на Нерли. В разговоре
читать дальшеуменьшить

вы причислили себя к «городским сумасшедшим», а ведь именно это делает вас уникальным и классным рассказчиком, самобытным гидом, интересным человеком. И ваша искренняя любовь и тёплое и бережное отношение к истории родных мест. Слушать вас было увлекательно, потому что ваша манера рассказчика очень кинематографична: мы будто увидели исторические события далёких времён воочию. И несомненно великий князь Андрей Боголюбский стал для нас одним из интереснейших исторических личностей во многом благодаря вашему рассказу, что захотелось узнать больше и глубже о его жизни и деятельности. Не скрою, что вы довели меня до слёз буквально, рассказывая историю предательства и гибели князя Андрея Боголюбского на места его гибели. Рекомендую вас с удовольствием. Мы обязательно вернёмся вновь. Спасибо ещё раз!

Павел, спасибо вам большое за нашу экскурсию и прогулку от Боголюбского женского монастыря до храма Покрова
Павел, спасибо вам большое за нашу экскурсию и прогулку от Боголюбского женского монастыря до храма Покрова
Павел, спасибо вам большое за нашу экскурсию и прогулку от Боголюбского женского монастыря до храма Покрова
Павел, спасибо вам большое за нашу экскурсию и прогулку от Боголюбского женского монастыря до храма Покрова+1
Павел, спасибо вам большое за нашу экскурсию и прогулку от Боголюбского женского монастыря до храма Покрова
Вам был полезен этот отзыв?
К
Большие истории малого города
Мы путешествовали семьёй по Золотому кольцу. Посещение Боголюбово было финальным аккордом в нашей поездке. Выбор экскурсовода был сделан по отзывам
читать дальшеуменьшить

на сайте. Экскурсия прошла великолепно! Елена смогла не только заинтересовать нас и преподнести запланированное, но и структурировать всю информацию, полученную нами от других (предыдущих) экскурсоводов! Спасибо большое Елене за то, что смогла вызвать в нас такие эмоции и оставить в наших сердцах прекрасные воспоминания о таком уютном, тихом, намоленном местечке нашей Родины!

Мы путешествовали семьёй по Золотому кольцу. Посещение Боголюбово было финальным аккордом в нашей поездке. Выбор экскурсовода
Мы путешествовали семьёй по Золотому кольцу. Посещение Боголюбово было финальным аккордом в нашей поездке. Выбор экскурсовода
Мы путешествовали семьёй по Золотому кольцу. Посещение Боголюбово было финальным аккордом в нашей поездке. Выбор экскурсовода
Мы путешествовали семьёй по Золотому кольцу. Посещение Боголюбово было финальным аккордом в нашей поездке. Выбор экскурсовода+1
Мы путешествовали семьёй по Золотому кольцу. Посещение Боголюбово было финальным аккордом в нашей поездке. Выбор экскурсовода
Вам был полезен этот отзыв?
А
Тайны древнего Боголюбово
Прошлись вместе с Еленой по древнему Боголюбову, прослушали выверенный с исторической точки зрения рассказ об этом знаковом месте и князе
читать дальшеуменьшить

Андрее Боголюбском (для меня это было важно, днем ранее другой экскурсовод во Владимире так трактовал исторические факты, что слушать не хотелось), затем нам дали время на самостоятельный осмотр храма и территории монастыря. Все понравилось - и рассказ, и отношение экскурсовода, и манера общения. Затем переехали ближе к храму Покрова на Нерли и пешком отправились к этому памятнику архитектуры попутно слушая рассказ об истории его строительства и современном содержании окружающей его местности. В завершении Елена помогла нам сделать качественные фото, которые без ее помощи у нас не получились бы. Большое спасибо за отличную экскурсию!

Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Боголюбово, храм Покрова на Нерли и его создатель
Удивительное место, где сплетаются богатая история и красивейшая природа. За время экскурсии узнали много интересных фактов, все рассказано понятно, спокойно
читать дальшеуменьшить

и очень увлекательно.
Павел произвел очень хорошее впечатление: материал был подан с интересом и очень доступным языком.
Время пролетело незаметно! Спасибо за экскурсию!

Удивительное место, где сплетаются богатая история и красивейшая природа. За время экскурсии узнали много интересных фактов,
Удивительное место, где сплетаются богатая история и красивейшая природа. За время экскурсии узнали много интересных фактов,
Удивительное место, где сплетаются богатая история и красивейшая природа. За время экскурсии узнали много интересных фактов,
Удивительное место, где сплетаются богатая история и красивейшая природа. За время экскурсии узнали много интересных фактов,+1
Удивительное место, где сплетаются богатая история и красивейшая природа. За время экскурсии узнали много интересных фактов,
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Боголюбово, храм Покрова на Нерли и его создатель
Павел - потрясающий гид и интересный рассказчик. Внешний вид - выше всяких похвал. Интеллигентный, добрый, внимательный. Общение оказалось очень приятным.
читать дальшеуменьшить

Экскурсия длилась дольше заявленного времени, Павел не торопился закончить и шаг за шагом погружал нас в историю Андрея Боголюбского. Рассказанное им потрясло до глубины души. Я и наша группа в восторге от экскурсии и самого гида. Спасибо огромное. Однозначно рекомендую.

Павел - потрясающий гид и интересный рассказчик. Внешний вид - выше всяких похвал. Интеллигентный, добрый, внимательный.
Павел - потрясающий гид и интересный рассказчик. Внешний вид - выше всяких похвал. Интеллигентный, добрый, внимательный.
Павел - потрясающий гид и интересный рассказчик. Внешний вид - выше всяких похвал. Интеллигентный, добрый, внимательный.
Павел - потрясающий гид и интересный рассказчик. Внешний вид - выше всяких похвал. Интеллигентный, добрый, внимательный.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
Потрясающие памятники архитектуры XII века мы смогли рассмотреть вместе с Еленой! Прогулка от станции к Церкви Покрова на Нерли занимает
читать дальшеуменьшить

около 15–20 минут и это время пролетает незаметно. Сам храм очень лаконичен внутри, а снаружи поражает детализированной белокаменной резьбой. Елена интересно рассказала о жизни и смерти выдающегося политика, архитектора Андрея Боголюбского. Нашему школьнику стал близок и понятен образ князя благодаря живому рассказу.

Потрясающие памятники архитектуры XII века мы смогли рассмотреть вместе с Еленой! Прогулка от станции к Церкви
Потрясающие памятники архитектуры XII века мы смогли рассмотреть вместе с Еленой! Прогулка от станции к Церкви
Потрясающие памятники архитектуры XII века мы смогли рассмотреть вместе с Еленой! Прогулка от станции к Церкви
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 242 отзыва в Боголюбово

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово

Самые популярные экскурсии в Боголюбово
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
  1. Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли;
  2. Боголюбово, храм Покрова на Нерли и его создатель;
  3. Большие истории малого города;
  4. Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах;
  5. Тайны древнего Боголюбово.
Что посмотреть в Боголюбово
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Церковь Покрова на Нерли;
  2. Палаты Андрея Боголюбского;
  3. Успенский Собор;
  4. Свято-Боголюбский монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в августе 2026
Сейчас в Боголюбово можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 5700 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Откройте для себя Боголюбово с нашими индивидуальными экскурсиями по ценам от 5700₽. Познакомьтесь с историей и культурой города и насладитесь всеми его достопримечательностями