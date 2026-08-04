Индивидуальная
до 10 чел.
Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
Погрузитесь в историю Боголюбова, посетив княжеский дворец и знаменитый храм Покрова на Нерли. Узнайте о великих деяниях Андрея Боголюбского
Начало: В посёлке Боголюбово
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово, храм Покрова на Нерли и его создатель
Проникнуться красотой заповедных мест недалеко от Владимира
Начало: Боголюбово ул. Ленина 47 у ворот при входе Боголюб...
12 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 6900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большие истории малого города
Погрузитесь в историю Боголюбова, резиденции князя Андрея Боголюбского. Узнайте о древних храмах, первозданной природе и легендах XII века
Начало: На Соборной площади
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от 6900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Хотите узнать о Владимире и Боголюбово больше, чем просто факты? Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и погрузитесь в мир древних преданий и легенд
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Завтра в 18:30
10 авг в 14:30
от 11 900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово
Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
Начало: Уточняется
17 авг в 10:30
19 авг в 10:30
от 5700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в «Город камен именем Боголюбый»
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Боголюбово: Андрей Боголюбский и храм Покрова на Нерли
Начало: Пос. Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монаст...
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
7800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
Начало: Боголюбский женский монастырь
Расписание: ежедневно с 9:00
9200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
Начало: Боголюбский женский монастырь
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Путешествие в сердце древней Руси: Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово и храм Покрова на Нерли. История и архитектура в одном маршруте
Начало: Пос. Боголюбово, ул. Ленина, 47
Расписание: По будням и выходным с 8-00 до 23-00
7500 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Царская дорога на Владимирской земле (на вашем авто)
Gо следам Романовых, князей и древних святынь - из Боголюбово
Начало: У входа на территорию монастыря
21 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от 13 500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Мы были в Боголюбово впервые, и благодаря Елене просто влюбились в это место. С первых минут мы перенеслись в далекое
+3
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Л
Очень интересная и познавательная экскурсия с отличным гидом. Спасибо Елене!
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Т
Елена очень душевный человек и компетентный рассказчик. Неспешно, интересно, с загадками и отгадками. Дала несколько рекомендаций по нашему дальнейшему маршруту. Очень познавательная и интересная экскурсия. Рекомендую для всех возрастных категорий.
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М
Елена прекрасный экскурсовод!
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Павел, спасибо вам большое за нашу экскурсию и прогулку от Боголюбского женского монастыря до храма Покрова на Нерли. В разговоре
+1
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К
Мы путешествовали семьёй по Золотому кольцу. Посещение Боголюбово было финальным аккордом в нашей поездке. Выбор экскурсовода был сделан по отзывам
+1
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А
Прошлись вместе с Еленой по древнему Боголюбову, прослушали выверенный с исторической точки зрения рассказ об этом знаковом месте и князе
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Удивительное место, где сплетаются богатая история и красивейшая природа. За время экскурсии узнали много интересных фактов, все рассказано понятно, спокойно
+1
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Павел - потрясающий гид и интересный рассказчик. Внешний вид - выше всяких похвал. Интеллигентный, добрый, внимательный. Общение оказалось очень приятным.
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П
Потрясающие памятники архитектуры XII века мы смогли рассмотреть вместе с Еленой! Прогулка от станции к Церкви Покрова на Нерли занимает
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Всего 242 отзыва в Боголюбово
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Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово
Самые популярные экскурсии в Боголюбово
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Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в августе 2026
Сейчас в Боголюбово можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 5700 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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