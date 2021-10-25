Все экскурсии в Боголюбово
Доступно 5 экскурсий 🚌 в Боголюбово на 2021 год, 34 ⭐ отзыва, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
5 500₽
за 1-5 чел.
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
Приглашаю вас в Боголюбов град - это место, где когда-то размещался Грандиозный замок Андрея...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
5ч
3 600₽
за 1-10 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 700₽
за 1-5 чел.
Тайны древнего Боголюбово
Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-4 чел.
Большие истории малого города
Увидеть памятники Боголюбово и насладиться нерукотворной красотой природы, знакомясь с прошлым
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города
Последние отзывы «Экскурсии Боголюбово»
- ММарина25 октября 2021Потрясающая и очень насыщенная экскурсия! Очень знающий гид Николай, который интересно рассказал и показал достопримечательности города Владимира и Боголюбово. Удачи Вам Николай! С благодарностью и уважением! Марина.
- ААлла2 октября 2021Замечательный гид, оригинальная подача материала, нетривиально, отличные знания, с Николаем было весело и интересно. Спасибо большое, запомнится надолго!
- ММарина20 сентября 2021Гид отличный. Немного нестандартная подача материала, но, когда привыкаешь, очень нравится.
- ГГалина20 сентября 2021Спасибо огромное Елене за наши культурные выходные! Приехали во Владимир отметить день рождения и на 18 и 19 сентября запланировали две экскурсии Владимир и Боголюбово. Елена замечательно провела нам экскурсии! Очень спокойный и приятный человек, нашла общий язык с детьми! Мы довольны, это много значит, мы комфортно провели выходные! Возможно маленький член нашей команды немного капризничал и отвлекал Елену, за что мы извиняемся, но Елена тактично и деликатно продолжала экскурсию для взрослых. Спасибо! Удачи вам в работе и в жизни! Во Владимир вернёмся снова, город прекрасный! Дети влюбились в луга, по которым мы шли к храму Покрова на Нерли.
- ККирилл29 августа 2021Экскурсия с Евгением понравилась. Хорошо знает основной материал. Постоянно дополняет интересными нюансами. Правильная эмоциональная подача. У нас была большая компания. Было нелегко выстроить «логистику» и управление группой. В целом, все получилось. Рекомендуем.
- ООльга19 августа 2021Замечательно провели время. Елена хороший экскурсовод и приятный человек. Всем рекомендуем.
- ППолина16 августа 2021Экскурсия очень понравилась! Необыкновенная красота места в сочетании с обстоятельным рассказом Елены произвела сильное впечатление. Елена организовала нам путешествие на моторной лодке к стрелке Клязьмы и Нерли! Семилетняя дочка в восторге! Фотографии, которые мы сделали с помощью Елены, просто чудо! Рекомендуем всем: взрослым точно, детям лет с 7-8!
- ААлександра11 августа 2021Замечательный гид. Интересно, доброжелательно, с юмором рассказала нам об очень давних событиях. 3, 5 часа пролетели незаметно. Впечатлений - масса, с удовольствием встретились бы с Еленой ещё
- ЭЭльвира8 августа 2021Экскурсия очень понравилась! Елена рассказывала интересные исторические факты о жизни князя Андрея. Полюбовались прекрасными живописными пейзажами, сходили к источнику, попили водицы. С маленькими детьми было тяжеловато в жару, но Елена подстраивалась под наш ритм. Спасибо большое за чудесную прогулку и интересную экскурсию! В этих местах силы нужно обязательно побывать хотя бы один раз!
- ММарина7 августа 2021очень понравилась экскурсия. Все увидели, все услышали, очень приятная насыщенная прогулска! Искренне рекомендуем всем!