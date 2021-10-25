Отзыв на: Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества М Марина 5 Потрясающая и очень насыщенная экскурсия! Очень знающий гид Николай, который интересно рассказал и показал достопримечательности города Владимира и Боголюбово. Удачи Вам Николай! С благодарностью и уважением! Марина.

Отзыв на: Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества А Алла 5 Замечательный гид, оригинальная подача материала, нетривиально, отличные знания, с Николаем было весело и интересно. Спасибо большое, запомнится надолго!

Отзыв на: Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества М Марина 5 Гид отличный. Немного нестандартная подача материала, но, когда привыкаешь, очень нравится.

Отзыв на: Тайны древнего Боголюбово Г Галина 5 Спасибо огромное Елене за наши культурные выходные! Приехали во Владимир отметить день рождения и на 18 и 19 сентября запланировали две экскурсии Владимир и Боголюбово. Елена замечательно провела нам экскурсии! Очень спокойный и приятный человек, нашла общий язык с детьми! Мы довольны, это много значит, мы комфортно провели выходные! Возможно маленький член нашей команды немного капризничал и отвлекал Елену, за что мы извиняемся, но Елена тактично и деликатно продолжала экскурсию для взрослых. Спасибо! Удачи вам в работе и в жизни! Во Владимир вернёмся снова, город прекрасный! Дети влюбились в луга, по которым мы шли к храму Покрова на Нерли.

Отзыв на: Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах К Кирилл 5 Экскурсия с Евгением понравилась. Хорошо знает основной материал. Постоянно дополняет интересными нюансами. Правильная эмоциональная подача. У нас была большая компания. Было нелегко выстроить «логистику» и управление группой. В целом, все получилось. Рекомендуем.

Отзыв на: Большие истории малого города О Ольга 5 Замечательно провели время. Елена хороший экскурсовод и приятный человек. Всем рекомендуем.

Отзыв на: Тайны древнего Боголюбово П Полина 5 Экскурсия очень понравилась! Необыкновенная красота места в сочетании с обстоятельным рассказом Елены произвела сильное впечатление. Елена организовала нам путешествие на моторной лодке к стрелке Клязьмы и Нерли! Семилетняя дочка в восторге! Фотографии, которые мы сделали с помощью Елены, просто чудо! Рекомендуем всем: взрослым точно, детям лет с 7-8!

Отзыв на: Большие истории малого города А Александра 5 Замечательный гид. Интересно, доброжелательно, с юмором рассказала нам об очень давних событиях. 3, 5 часа пролетели незаметно. Впечатлений - масса, с удовольствием встретились бы с Еленой ещё

Отзыв на: Большие истории малого города Э Эльвира 5 Экскурсия очень понравилась! Елена рассказывала интересные исторические факты о жизни князя Андрея. Полюбовались прекрасными живописными пейзажами, сходили к источнику, попили водицы. С маленькими детьми было тяжеловато в жару, но Елена подстраивалась под наш ритм. Спасибо большое за чудесную прогулку и интересную экскурсию! В этих местах силы нужно обязательно побывать хотя бы один раз!