Удивительная церковь Покрова на Нерли, первозданная природа и невероятные истории - мы перенесемся в 12 век и
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Описание экскурсии
Княжеские палаты
Село Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г. Тогда здесь строился княжеский двор ростово-суздальского князя Андрея, где он позже принимал иностранных послов, подписывал политические и торговые договоры. Мы отыщем фрагмент оригинального княжеского дворца XII столетия и княжеские палаты, где поговорим о жизни Андрея Боголюбского и заговоре бояр Кучковичей. Я расскажу, как было выбрано место для монастыря, а после проведу вас в собор Боголюбской иконы Божьей Матери, где хранится чудодейственная реликвия, положившая начало русской иконописи.
Покрова на Нерли
Где могут мирно соседствовать львы и голуби? На фасаде древней святыни! Андрей Боголюбский решил возвести церковь Покрова на Нерли в память о сыне Изяславе, погибшем в сражении с половцами. Вы попробуете угадать, из какого камня мастера воздвигли святыню и чем примечательны стены храма. Что символизирует лик библейского царя Давида? В чем секрет местного луга? Какое отношение к Боголюбово имеет Фридрих Барбаросса? «Поэма в камне» откроет свою историю.
Организационные детали
- Добраться до Боголюбово от Владимира можно на городском автобусе (24 руб.) или автомобиле. Если у вас нет своего авто, я могу организовать трансфер.
- Экскурсия на месте пешеходная, маршрут в общей сложности порядка 3 км.
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Отзывы и рейтинг
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Цена совершенно не соответствует качеству.
Рассказ как из учебника, монотонно, нудно. Все это еще и приправлено негативными комментариями в адрес других экскурсоводов, которые ничего не понимают; осуждением людей, которые в туристических местах бросают мусор (оно мне надо?) и оценкой моих действий: «так вы две недели болтаетесь по золотому кольцу». Хотите о себе такое услышать? Тогда, конечно, заказывайте
Благодарим Елену! Она прекрасна: глубока, эрудированна, эмоциональна, легка в общении, отзывчива… Все наши впечатления об экскурсии - только в превосходной степени! С большим удовольствием еще раз обратимся к Елене - пройдем с ней по другим маршрутам.
Отдельно хочется сказать о церки Покрова на Нерли. Это нечто! Очень вдохновляет 🕊️ Природа, архитектура, история! Восторг!
К сожалению, экскурсия не подходит малоподвижным людям, один лифт на переходе через железную дорогу не работает, лестница тяжелая. Лошадки с повозками тоже не всегда бывают, а к храму через поле идти около 1,5 км.