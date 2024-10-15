Большие истории малого города

Погрузитесь в историю Боголюбова, резиденции князя Андрея Боголюбского. Узнайте о древних храмах, первозданной природе и легендах XII века
Путешествие в Боголюбов город - резиденцию князя Андрея Боголюбского - подарит величайшее духовное наслаждение.

Удивительная церковь Покрова на Нерли, первозданная природа и невероятные истории - мы перенесемся в 12 век и
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восхитимся гением древних зодчих. Село Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г. Тогда здесь строился княжеский двор ростово-суздальского князя Андрея, где он позже принимал иностранных послов, подписывал политические и торговые договоры.

Мы отыщем фрагмент оригинального княжеского дворца XII столетия и княжеские палаты, где поговорим о жизни Андрея Боголюбского и заговоре бояр Кучковичей.

Я расскажу, как было выбрано место для монастыря, а после проведу вас в собор Боголюбской иконы Божьей Матери, где хранится чудодейственная реликвия, положившая начало русской иконописи.

Андрей Боголюбский решил возвести церковь Покрова на Нерли в память о сыне Изяславе, погибшем в сражении с половцами. Вы попробуете угадать, из какого камня мастера воздвигли святыню и чем примечательны стены храма.

Что символизирует лик библейского царя Давида? В чем секрет местного луга? Какое отношение к Боголюбово имеет Фридрих Барбаросса? «Поэма в камне» откроет свою историю

4.82
45 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная история князя Андрея Боголюбского
  • ⛪ Древние храмы и архитектурные шедевры
  • 🌿 Первозданная природа и живописные виды
  • 📜 Интересные исторические факты и легенды
  • 🚶‍♂️ Пешеходный маршрут, доступный для всех
    • Большие истории малого города
    Большие истории малого города
    Большие истории малого города
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Княжеские палаты
  • Церковь Покрова на Нерли
  • Собор Боголюбской иконы Божьей Матери

    • Описание экскурсии

    Княжеские палаты

    Село Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г. Тогда здесь строился княжеский двор ростово-суздальского князя Андрея, где он позже принимал иностранных послов, подписывал политические и торговые договоры. Мы отыщем фрагмент оригинального княжеского дворца XII столетия и княжеские палаты, где поговорим о жизни Андрея Боголюбского и заговоре бояр Кучковичей. Я расскажу, как было выбрано место для монастыря, а после проведу вас в собор Боголюбской иконы Божьей Матери, где хранится чудодейственная реликвия, положившая начало русской иконописи.

    Покрова на Нерли

    Где могут мирно соседствовать львы и голуби? На фасаде древней святыни! Андрей Боголюбский решил возвести церковь Покрова на Нерли в память о сыне Изяславе, погибшем в сражении с половцами. Вы попробуете угадать, из какого камня мастера воздвигли святыню и чем примечательны стены храма. Что символизирует лик библейского царя Давида? В чем секрет местного луга? Какое отношение к Боголюбово имеет Фридрих Барбаросса? «Поэма в камне» откроет свою историю.

    Организационные детали

    • Добраться до Боголюбово от Владимира можно на городском автобусе (24 руб.) или автомобиле. Если у вас нет своего авто, я могу организовать трансфер.
    • Экскурсия на месте пешеходная, маршрут в общей сложности порядка 3 км.

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Соборной площади
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.9
    Основано на 45 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

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    И
    15 окт 2024
    Мы все остались покорены профессионализмом Елены, огромным количеством знаний о регионе, каждый из нас открыл для себя много нового, получил захватывающие впечатления. Елена как радушная хозяйка показала нам свой любимый край! Нам не было скучно ни секунды, а впечатлениями от этой поездки мы обмениваемся до сих пор. Подход к туристам действительно совершенно индивидуальный, еще раз огромное спасибо.
    Наталья
    10 сен 2024
    От нашей компании Елене большой привет и огромное Спасибо! Мы - туристы со стажем, экскурсии любим углублённые, с информацией, которую в интернете просто не найдешь… С Еленой получилось именно так!
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    Время пролетело незаметно - увлекательный рассказ, невероятные пейзаж и храмы… Спасибо Елене, что открыла для нас Андрея Боголюбского с такой стороны - как мудрого,сильного правителя с тонким чувством прекрасного. Для себя решили, что обязательно вернёмся в Боголюбово весной, в разлив… И попросим Елену с нами погулять ещё раз. Жаль только, что в такой прекрасной компании время опять пролетит незаметно. .))

    От нашей компании Елене большой привет и огромное Спасибо! Мы - туристы со стажем, экскурсии любимОт нашей компании Елене большой привет и огромное Спасибо! Мы - туристы со стажем, экскурсии любим
    Дмитрий
    5 сен 2024
    Спасибо Елене огромное! Все ожидания оправдались, просьбы и пожелания были учтены, мы очень довольны и будем рады вновь прогуляться с Еленой и на других экскурсиях
    Екатерина
    9 авг 2024
    Мне не понравилось. Не рекомендую.
    Цена совершенно не соответствует качеству.
    Рассказ как из учебника, монотонно, нудно. Все это еще и приправлено негативными комментариями в адрес других экскурсоводов, которые ничего не понимают; осуждением людей, которые в туристических местах бросают мусор (оно мне надо?) и оценкой моих действий: «так вы две недели болтаетесь по золотому кольцу». Хотите о себе такое услышать? Тогда, конечно, заказывайте
    О
    9 авг 2024
    Это была завершающая экскурсия нашего семейного путешествия: Муром-Н. Новгород-Боголюбово. Завершающая и самая яркая (две предыдущие, несмотря на высокие рейтинги гидов на местах, что называется,"не зашли").
    Благодарим Елену! Она прекрасна: глубока, эрудированна, эмоциональна, легка в общении, отзывчива… Все наши впечатления об экскурсии - только в превосходной степени! С большим удовольствием еще раз обратимся к Елене - пройдем с ней по другим маршрутам.
    Надежда
    22 июл 2024
    Наталья - прекрасный экскурсовод! Нельзя не отметить доброжелательность и профессионализм. Наталья отвечала на все наши вопросы, интересовалась, все ли понятно. Нам все очень понравилось: рассказ, маршрут, настрой. Спасибо большое!

    Отдельно хочется сказать о церки Покрова на Нерли. Это нечто! Очень вдохновляет 🕊️ Природа, архитектура, история! Восторг!
    Наталья - прекрасный экскурсовод! Нельзя не отметить доброжелательность и профессионализм. Наталья отвечала на все наши вопросы,Наталья - прекрасный экскурсовод! Нельзя не отметить доброжелательность и профессионализм. Наталья отвечала на все наши вопросы,Наталья - прекрасный экскурсовод! Нельзя не отметить доброжелательность и профессионализм. Наталья отвечала на все наши вопросы,Наталья - прекрасный экскурсовод! Нельзя не отметить доброжелательность и профессионализм. Наталья отвечала на все наши вопросы,Наталья - прекрасный экскурсовод! Нельзя не отметить доброжелательность и профессионализм. Наталья отвечала на все наши вопросы,Наталья - прекрасный экскурсовод! Нельзя не отметить доброжелательность и профессионализм. Наталья отвечала на все наши вопросы,Наталья - прекрасный экскурсовод! Нельзя не отметить доброжелательность и профессионализм. Наталья отвечала на все наши вопросы,Наталья - прекрасный экскурсовод! Нельзя не отметить доброжелательность и профессионализм. Наталья отвечала на все наши вопросы,
    Д
    20 июл 2024
    Спасибо за восхитительную экскурсию! Невероятно интересный материал и приятная беседа!
    Спасибо за восхитительную экскурсию! Невероятно интересный материал и приятная беседа!Спасибо за восхитительную экскурсию! Невероятно интересный материал и приятная беседа!
    Екатерина
    14 июл 2024
    Елена - прекрасный гид! 2,5 часа пролетели незаметно в путешествии по Руси времён Андрея Боголюбского. Было очень интересно узнать о роли в истории этого великого князя и "мегаэффективного менеджера" и стратега своего времени) Атмосфера места, белый монастырь и незабываемый пейзаж на пути к Покрова на Нерли - это должен увидеть и почувствовать каждый! Спасибо за погружение в эпоху))
    В
    19 июн 2024
    Наталья проводила для нас экскурсию 18.06.24. Обладает глубоким знанием истории и приятной манерой изложения. Остались очень довольны.
    Е
    17 июн 2024
    Хорошая экскурсия к прекрасной достопримечательности. Давно мечтали побывать в храме Покрова на Нерли. И вот это случилось. Прекрасная погода, хороший рассказ. Мы остались довольны.
    Н
    10 июн 2024
    Елена- грамотный и очень обаятельный экскурсовод, рассказывает интересно, приятна в общении.
    К сожалению, экскурсия не подходит малоподвижным людям, один лифт на переходе через железную дорогу не работает, лестница тяжелая. Лошадки с повозками тоже не всегда бывают, а к храму через поле идти около 1,5 км.
    С
    26 мая 2024
    Огромная благодарность Елене за ее профессионализм и интереснейшие истории
    Елена
    16 мая 2024
    Если коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! Интересно рассказывает, отличные знания православия и истории, уместный юмор! Понравилось всей семье, даже моему 15-летнему подростку, который в принципе не жалует любые экскурсии)) 👍
    Если коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! ИнтересноЕсли коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! Интересно
    Дмитрий
    22 апр 2024
    Елена – интересный человек и опытный экскурсовод, делится в своём рассказе личным отношением к истории и культуре.
    Г
    28 мар 2024
    Брали индивидуальную экскурсию в с. Боголюбово с посещением Храма на Нерли. Экскурсовод Елена провела замечательную экскурсию, квалифицированно отвечала на интересующие вопросы. рассказывает интересные факты. Спасибо! Впечатления только положительные. Остаться без впечатлений, заряда эмоций и влюблённости в это историческое место и природу просто невозможно! Экскурсию рекомендуем!!!

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