И Ирина Мы все остались покорены профессионализмом Елены, огромным количеством знаний о регионе, каждый из нас открыл для себя много нового, получил захватывающие впечатления. Елена как радушная хозяйка показала нам свой любимый край! Нам не было скучно ни секунды, а впечатлениями от этой поездки мы обмениваемся до сих пор. Подход к туристам действительно совершенно индивидуальный, еще раз огромное спасибо.

Наталья читать дальше Время пролетело незаметно - увлекательный рассказ, невероятные пейзаж и храмы… Спасибо Елене, что открыла для нас Андрея Боголюбского с такой стороны - как мудрого,сильного правителя с тонким чувством прекрасного. Для себя решили, что обязательно вернёмся в Боголюбово весной, в разлив… И попросим Елену с нами погулять ещё раз. Жаль только, что в такой прекрасной компании время опять пролетит незаметно. .)) От нашей компании Елене большой привет и огромное Спасибо! Мы - туристы со стажем, экскурсии любим углублённые, с информацией, которую в интернете просто не найдешь… С Еленой получилось именно так!

Дмитрий Спасибо Елене огромное! Все ожидания оправдались, просьбы и пожелания были учтены, мы очень довольны и будем рады вновь прогуляться с Еленой и на других экскурсиях

Екатерина Мне не понравилось. Не рекомендую.

Цена совершенно не соответствует качеству.

Рассказ как из учебника, монотонно, нудно. Все это еще и приправлено негативными комментариями в адрес других экскурсоводов, которые ничего не понимают; осуждением людей, которые в туристических местах бросают мусор (оно мне надо?) и оценкой моих действий: «так вы две недели болтаетесь по золотому кольцу». Хотите о себе такое услышать? Тогда, конечно, заказывайте

О Ольга Это была завершающая экскурсия нашего семейного путешествия: Муром-Н. Новгород-Боголюбово. Завершающая и самая яркая (две предыдущие, несмотря на высокие рейтинги гидов на местах, что называется,"не зашли").

Благодарим Елену! Она прекрасна: глубока, эрудированна, эмоциональна, легка в общении, отзывчива… Все наши впечатления об экскурсии - только в превосходной степени! С большим удовольствием еще раз обратимся к Елене - пройдем с ней по другим маршрутам.

Надежда Наталья - прекрасный экскурсовод! Нельзя не отметить доброжелательность и профессионализм. Наталья отвечала на все наши вопросы, интересовалась, все ли понятно. Нам все очень понравилось: рассказ, маршрут, настрой. Спасибо большое!



Отдельно хочется сказать о церки Покрова на Нерли. Это нечто! Очень вдохновляет 🕊️ Природа, архитектура, история! Восторг!

Д Дарья Спасибо за восхитительную экскурсию! Невероятно интересный материал и приятная беседа!

Екатерина Елена - прекрасный гид! 2,5 часа пролетели незаметно в путешествии по Руси времён Андрея Боголюбского. Было очень интересно узнать о роли в истории этого великого князя и "мегаэффективного менеджера" и стратега своего времени) Атмосфера места, белый монастырь и незабываемый пейзаж на пути к Покрова на Нерли - это должен увидеть и почувствовать каждый! Спасибо за погружение в эпоху))

В Виктория Наталья проводила для нас экскурсию 18.06.24. Обладает глубоким знанием истории и приятной манерой изложения. Остались очень довольны.

Е Елена Хорошая экскурсия к прекрасной достопримечательности. Давно мечтали побывать в храме Покрова на Нерли. И вот это случилось. Прекрасная погода, хороший рассказ. Мы остались довольны.

Н Наталья Елена- грамотный и очень обаятельный экскурсовод, рассказывает интересно, приятна в общении.

К сожалению, экскурсия не подходит малоподвижным людям, один лифт на переходе через железную дорогу не работает, лестница тяжелая. Лошадки с повозками тоже не всегда бывают, а к храму через поле идти около 1,5 км.

С Сергей Огромная благодарность Елене за ее профессионализм и интереснейшие истории

Елена Если коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! Интересно рассказывает, отличные знания православия и истории, уместный юмор! Понравилось всей семье, даже моему 15-летнему подростку, который в принципе не жалует любые экскурсии)) 👍

Дмитрий Елена – интересный человек и опытный экскурсовод, делится в своём рассказе личным отношением к истории и культуре.