Еще несколько необычных экскурсий в Боголюбово

Что вас ожидает

Жемчужины русского храмового зодчества

Шаг за шагом в древней архитектуре Владимира вам откроется истинный дух русской культуры. На прогулке 👣 вы услышите историю 📖 монастыря, в котором писалась Лаврентьевская летопись, узнаете, почему не кажется страшным «Страшный суд» Андрея Рублева, и увидите постройку, которую называют «белой лебедью русской архитектуры» — храм Покрова на Нерли. Вы рассмотрите детали внутреннего убранства Успенского собора, вглядитесь в бескрайние дали Залесья, раскроете тайны загадочных барельефов Дмитриевского собора, а на примере древних храмов Владимира мы поговорим об особенностях и секретах белокаменного зодчества.

Вехи истории и ключевые места Владимира

Вы полюбуетесь простором Боголюбовского луга, пройдете по владимирскому «Арбату» — пешеходной Георгиевской улице, насладитесь красотой Патриарших садов и познакомитесь с другими интересными местами города. А по пути мы попробуем перенестись в прошлые эпохи и проследить, как Владимир из небольшого пограничного городка становится столицей ⭐️ великого русского государства. Вы узнаете, каков вклад каждого из великих князей Владимирских в историю русского государства, и даже проведете исторические параллели с сегодняшними реалиями.

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