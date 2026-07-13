Еще несколько необычных экскурсий в Боголюбово

Лучшее время для экскурсии во Владимир и Боголюбово - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень лугов и садов добавляет особую атмосферу. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой посещение возможно, но холод и снег могут усложнить прогулки, хотя зимние пейзажи тоже имеют своё очарование.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Покрова на Нерли
Дмитриевский собор
Успенский собор
Золотые ворота
Рождественский собор Боголюбского монастыря
Церковь Покрова на Нерли
Описание экскурсии
Жемчужины русского храмового зодчества
Шаг за шагом в древней архитектуре Владимира вам откроется истинный дух русской культуры. На прогулке вы услышите историю монастыря, в котором писалась Лаврентьевская летопись, узнаете, почему не кажется страшным «Страшный суд» Андрея Рублева, и увидите постройку, которую называют «белой лебедью русской архитектуры» — храм Покрова на Нерли. Вы рассмотрите детали внутреннего убранства Успенского собора, вглядитесь в бескрайние дали Залесья, раскроете тайны загадочных барельефов Дмитриевского собора, а на примере древних храмов Владимира мы поговорим об особенностях и секретах белокаменного зодчества.
Вехи истории и ключевые места Владимира
Вы полюбуетесь простором Боголюбовского луга, пройдете по владимирскому «Арбату» — пешеходной Георгиевской улице и познакомитесь с другими интересными местами города. А по пути мы попробуем перенестись в прошлые эпохи и проследить, как Владимир из небольшого пограничного городка становится столицей великого русского государства. Вы узнаете, каков вклад каждого из великих князей Владимирских в историю русского государства, и даже проведете исторические параллели с сегодняшними реалиями.
Организационные детали
По желанию возможно добавить в программу экскурсии посещение музейных экспозиций (Успенский собор, Золотые ворота, Дмитриевский собор, Рождественский собор Боголюбского монастыря, церковь Покрова на Нерли) — входные билеты приобретаются дополнительно.
Содержание экскурсии можно варьировать с учетом пожеланий путешественников.
Чтобы добраться до Боголюбово, можно использовать либо личный транспорт либо такси (ориентировочно 500 рублей туда-обратно).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Боголюбово
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 17988 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем читать дальшеуменьшить
большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов.
Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учётом пожеланий и интересов участников. Берём на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Экскурсию проводил Евгений. Отлично!!! Получили огромное удовольствие от экскурсии. Евгений владеет информацией и интересно рассказывает. Хочется отметить грамотную речь. Спасибо))). Однозначно рекомендуем!
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Ольга
В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за делегирование нам блестящего гида. Всегда большая удача, когда у экскурсовода историко-педагогическое образование. Прогулка вышла читать дальшеуменьшить
интересной, познавательной, живой и даже веселой. Погода была отличная: жаркое солнце было скрыто облаками, мы неспешно прошли по луговой тропинке к шедевру домонгольской архитектуры, по дороге узнали о превращении Владимира в новый центр русских земель, спустились к тихим водам Нерли, а на обратном пути услышали о возвышении и страшной гибели князя Андрея. Во Владимире мы с интересом расшифровывали настенные рельефы и осмотрели внутреннее убранство Успенского собора. Евгений - прекрасный знаток истории, он вдумчиво интерпретирует и сравнивает дошедшие до нас свидетельства летописей, объясняя, где легенды противоречат фактам, а сказания приукрашивают действительность. Он прекрасно чувствует аудиторию и не дает скучать или утомляться. Рекомедую экскурсию с Евгением буквально всем, вы не будете разочарованы.
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Marina
Евгений провел нам отличную экскурсию! Замечательный гид, профессионал! Значительный объем серьезной исторической информации передал нам в увлекательной форме. Экскурсия прошла на одном дыхании!
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Наталья
На Экскурсии мы были с Евгением. Отлично выстроенная беседа с идеальным балансом исторических фактов, терминов но в легкой повествовательной форме. Время пролетело быстро. Однако, младшие детки устали. Рекомендовала бы для семей с детками от 7-8 лет. Для взрослых - идеальное сопровождение, не бойтесь задавать вопросы. Евгений - человек, с которым нескучно будет бродить по городу целый день.
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Екатерина
Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.
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Ольга
Были на экскурсии с Евгением. Очень интересно и содержательно провел экскурсию, по времени получилось 3,5 часа, полетели незаметно. Спасибо.
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