Еще несколько необычных экскурсий в Боголюбово

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Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах

Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города

Мария
Мария – представитель из Боголюбово
Если вы не жалуете сухие факты и даты, а хотите узнать о Владимире то, что скрыто в его древних преданиях, в историях местных жителей и белокаменных фасадах соборов, буду рада встрече! Вы пройдете по просторам Залесья и Боголюбского луга, полюбуетесь изящным храмом Покрова на Нерли и аутентичными барельефами Дмитриевского собора, прогуляетесь 👣 по владимирскому Арбату и Патриаршим садам.

А рассказы о великих князьях Владимира и древней истории 📖 Руси помогут почувствовать размеренное дыхание прошлых эпох.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах

Что вас ожидает

Жемчужины русского храмового зодчества
Шаг за шагом в древней архитектуре Владимира вам откроется истинный дух русской культуры. На прогулке 👣 вы услышите историю 📖 монастыря, в котором писалась Лаврентьевская летопись, узнаете, почему не кажется страшным «Страшный суд» Андрея Рублева, и увидите постройку, которую называют «белой лебедью русской архитектуры» — храм Покрова на Нерли. Вы рассмотрите детали внутреннего убранства Успенского собора, вглядитесь в бескрайние дали Залесья, раскроете тайны загадочных барельефов Дмитриевского собора, а на примере древних храмов Владимира мы поговорим об особенностях и секретах белокаменного зодчества.

Вехи истории и ключевые места Владимира
Вы полюбуетесь простором Боголюбовского луга, пройдете по владимирскому «Арбату» — пешеходной Георгиевской улице, насладитесь красотой Патриарших садов и познакомитесь с другими интересными местами города. А по пути мы попробуем перенестись в прошлые эпохи и проследить, как Владимир из небольшого пограничного городка становится столицей ⭐️ великого русского государства. Вы узнаете, каков вклад каждого из великих князей Владимирских в историю русского государства, и даже проведете исторические параллели с сегодняшними реалиями.

Организационные детали

  • По желанию возможно добавить в программу экскурсии 🧭 посещение музейных экспозиций (Успенский собор, Золотые ворота, Дмитриевский собор, Рождественский собор Боголюбского монастыря, церковь ⛪ Покрова на Нерли) — входные билеты 🎫 приобретаются дополнительно.
  • Содержание экскурсии можно варьировать с учетом пожеланий путешественников.
  • Чтобы добраться до Боголюбово, можно использовать либо личный транспорт либо такси 🚕 (ориентировочно 500 рублей туда-обратно).
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учетом пожеланий и интересов участников. Берем на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
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