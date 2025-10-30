Н Наталья Очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень гармонично погрузила нас в атмосферу XII века. Узнали много новых и необычных фактов со времен Андрея Боголюбского. Дополнительно, хочу отметить, что учла наши пожелания, тк мы были с собачкой. Однозначно, рекомендуем!

Ольга Заказывали экскурсию по Боголюбово и к Церкви Покрова на Нерли. Очень понравилась гид Елена - содержательная экскурсия и приятная прогулка по необыкновенно красивым местам с умным, внимательным собеседником.

Я Яна

Елена прекрасный экскурсовод. Рассказывала так интересно и завораживащи, что я заслушивалась. Боялась пропустить даже мелчающую деталь. читать дальше Полное погружение в историю, рассуждения, что даже природа нас порадовала своими чудесными чудесами.

Однозначно рекомендую посетить экскурсию с Еленой. Это будет увлекательное путешествие в историю, которая рассказана со всей любовью и теплом о месте, и о времени.

Елена, Вам огромное спасибо за то, что Вы отдаетесь всей душой своей деятельности. Побольше Вам хороших посетителей🤗 Добрый день! Это было просто ВЕЛИКОЛЕПНО! Прошло уже пару дней,а я до сих под впечатлением.Елена прекрасный экскурсовод. Рассказывала так интересно и завораживащи, что я заслушивалась. Боялась пропустить даже мелчающую деталь.

А Антонина Отличный экскурсовод! Много знает и интересно рассказывает. Экскурсия очень понравилась!

Татьяна Содержательный, интересный рассказ! Эрудированный экскурсовод с грамотной культурной речью! Отличное техническое оснащение. Самые приятные впечатления!!

Т Татьяна Замечательная экскурсия, проведенная Еленой, - содержательный, интересный и доступный даже для неподготовленного слушателя рассказ об удивительных событиях и местах. Два часа пролетели как один миг)) Спасибо!!!

Е Елена Благодарим Елену за интересную экскурсию. У Елены глубокие знания истории, приятная, грамотная речь. Все отлично организовано, Елена была на связи, заранее договорились о месте встречи. Рекомендую! Получили огромное удовольствие от экскурсии.

Д Данил Хотим выразить благодарность Елене за чудесную экскурсию. Интереснейший рассказ, прекрасно подобранные места для визуализации, чуткое отношение ко всем участникам (с нами был ребенок 1.5 лет), что сразу располагает к общению. Внимательность к деталям. Продуманный маршрут. Благодаря вам мы увидели гармонию природы и архитектуры. Надеемся, что получится побывать и на других ваших экскурсиях.

Д Дмитрий Глубокое знание исторических аспектов на фоне интересного повествования. Использование дополнительных визуализационных приемов для глубокого погружения в тему. В общем: экскурсия очень понравилась, экскурсовод прекрасный.

Е Елена Очень приятный и душевный гид. Чувствуется, что всю информацию, которую получаешь об истории и Владимирской области Елена пропустила через себя и свои чувства.

В Венера Благодарим Елену за теплую, добрую и интересную экскурсию. Два часа положительных эмоций, новых знаний, потрясающих впечатления и как вишенка на торте потаённый уголок с детскими "граффити" 15 века, прошедшими сквозь время! В компании была девочка 12 лет, которая сказала, что не хочет, чтоб экскурсия заканчивалась!

А Анастасия Отличная экскурсия! Елена - экскурсовод с очень глубокими знаниями по истории Древней Руси и Владимирского края! Не просто рассказчик-любитель, а настоящий профессионал с аккредитацией. Мы получили большое удовольствие от нашей совместной прогулки с Еленой и очень рекомендуем Елену как экскурсовода!

С Светлана Огромное спасибо экскурсоводу Елене! Ехала с целью воплотить свою давнюю мечту посетить Храм Покрова на Нерли. Мечта осуществилась! Благодаря Елене, узнала много подробностей про нашу историю, чего не ожидала. С душой и со всей искренностью Елене желаю благодарных слушателей!

Г Голубкова Экскурсия с Еленой прошла замечательно! Вкрадчивый, приятный голос, интересные факты, любовь к своему делу. Елена полностью погрузила нас в атмосферу, рассказала много интересного, вся экскурсия прошла тепло и душевно, на одном дыхании. Очень рекомендую!