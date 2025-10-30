Экскурсия в Боголюбово - это уникальная возможность прикоснуться к истории Древней Руси.
Посетители увидят руины дворца Андрея Боголюбского и белоснежный храм Покрова на Нерли, возвышающийся над живописными лугами. В программе также
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть руины княжеского дворца
- ⛪️ Посетить храм Покрова на Нерли
- 🙏 Ощутить атмосферу женского монастыря
- 📜 Узнать историю Андрея Боголюбского
- 🌍 Погрузиться в культурное наследие
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Руины дворца Андрея Боголюбского
- Свято-Боголюбский женский монастырь
- Храм Покрова на Нерли
Описание экскурсии
Боголюбово — это живописный уголок с богатой историей и культурой. На экскурсии вы увидите руины дворца Андрея Боголюбского, посетите Свято-Боголюбский женский монастырь и белоснежную церковь Покрова на Нерли, которая возвышается над заливными лугами.
Вы услышите:
- Как Боголюбово превратилось в стратегический центр Древней Руси
- Кто, когда и как построил храм Покрова на Нерли
- О незаурядной личности князя Андрея Боголюбского и его великих деяниях
- Какое отношение к Боголюбову имеет Фридрих Барбаросса
- Почему этот тихий посёлок до сих пор привлекает путешественников и паломников
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Боголюбово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Боголюбово
Провела экскурсии для 369 туристов
Привет, я Елена. Вожу экскурсии по Владимиру и Боголюбово. Я мечтала жить в древнем городе с интересной историей. В 33 года переехала в 33-й регион. Теперь живу в одном из
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
30 окт 2025
Очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень гармонично погрузила нас в атмосферу XII века. Узнали много новых и необычных фактов со времен Андрея Боголюбского. Дополнительно, хочу отметить, что учла наши пожелания, тк мы были с собачкой. Однозначно, рекомендуем!
Ольга
9 окт 2025
Заказывали экскурсию по Боголюбово и к Церкви Покрова на Нерли. Очень понравилась гид Елена - содержательная экскурсия и приятная прогулка по необыкновенно красивым местам с умным, внимательным собеседником.
Я
Яна
22 сен 2025
Добрый день! Это было просто ВЕЛИКОЛЕПНО! Прошло уже пару дней,а я до сих под впечатлением.
Елена прекрасный экскурсовод. Рассказывала так интересно и завораживащи, что я заслушивалась. Боялась пропустить даже мелчающую деталь.
А
Антонина
12 авг 2025
Отличный экскурсовод! Много знает и интересно рассказывает. Экскурсия очень понравилась!
Татьяна
7 авг 2025
Содержательный, интересный рассказ! Эрудированный экскурсовод с грамотной культурной речью! Отличное техническое оснащение. Самые приятные впечатления!!
Т
Татьяна
7 авг 2025
Замечательная экскурсия, проведенная Еленой, - содержательный, интересный и доступный даже для неподготовленного слушателя рассказ об удивительных событиях и местах. Два часа пролетели как один миг)) Спасибо!!!
Е
Елена
23 июл 2025
Благодарим Елену за интересную экскурсию. У Елены глубокие знания истории, приятная, грамотная речь. Все отлично организовано, Елена была на связи, заранее договорились о месте встречи. Рекомендую! Получили огромное удовольствие от экскурсии.
Д
Данил
19 июл 2025
Хотим выразить благодарность Елене за чудесную экскурсию. Интереснейший рассказ, прекрасно подобранные места для визуализации, чуткое отношение ко всем участникам (с нами был ребенок 1.5 лет), что сразу располагает к общению. Внимательность к деталям. Продуманный маршрут. Благодаря вам мы увидели гармонию природы и архитектуры. Надеемся, что получится побывать и на других ваших экскурсиях.
Д
Дмитрий
28 июн 2025
Глубокое знание исторических аспектов на фоне интересного повествования. Использование дополнительных визуализационных приемов для глубокого погружения в тему. В общем: экскурсия очень понравилась, экскурсовод прекрасный.
Е
Елена
18 июн 2025
Очень приятный и душевный гид. Чувствуется, что всю информацию, которую получаешь об истории и Владимирской области Елена пропустила через себя и свои чувства.
В
Венера
14 июн 2025
Благодарим Елену за теплую, добрую и интересную экскурсию. Два часа положительных эмоций, новых знаний, потрясающих впечатления и как вишенка на торте потаённый уголок с детскими "граффити" 15 века, прошедшими сквозь время! В компании была девочка 12 лет, которая сказала, что не хочет, чтоб экскурсия заканчивалась!
А
Анастасия
8 июн 2025
Отличная экскурсия! Елена - экскурсовод с очень глубокими знаниями по истории Древней Руси и Владимирского края! Не просто рассказчик-любитель, а настоящий профессионал с аккредитацией. Мы получили большое удовольствие от нашей совместной прогулки с Еленой и очень рекомендуем Елену как экскурсовода!
С
Светлана
31 мая 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Елене! Ехала с целью воплотить свою давнюю мечту посетить Храм Покрова на Нерли. Мечта осуществилась! Благодаря Елене, узнала много подробностей про нашу историю, чего не ожидала. С душой и со всей искренностью Елене желаю благодарных слушателей!
Г
Голубкова
26 мая 2025
Экскурсия с Еленой прошла замечательно! Вкрадчивый, приятный голос, интересные факты, любовь к своему делу. Елена полностью погрузила нас в атмосферу, рассказала много интересного, вся экскурсия прошла тепло и душевно, на одном дыхании. Очень рекомендую!
Н
Надежда
12 мая 2025
Очень благодарны Елене за увлекательную экскурсию, которая была интересна даже детям (10 лет). Елена очень хороший и эрудированный рассказчик, увлеченный историей своего края, умеющий адаптироваться под потребности и запросы участников…
