Всё о Болгаре

Полезная информация о Болгаре

Что нужно знать о Болгаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Болгаре
13:2422
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБолгар
По-английскиBolgar
Население города8 640 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Болгар на карте

Популярные экскурсии в Болгаре

В Болгар на автобусе: Северная Мекка
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
4.1
18 отзывов
2500
за чел.
Совершить паломничество к Тадж-Махалу Волжской Булгарии на групповой экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ