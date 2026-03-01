-
Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода)»
3 окт в 10:00
6 окт в 10:00
от 55 300 ₽
63 000 ₽ за человека
Нижегородские традиции. Сокращенная программа. Зима-весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода)»
8 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 18 400 ₽ за человека
По святым Владимирским местам. Нижний Новгород - Владимир - Муром
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода)»
1 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 35 900 ₽ за человека
