Мы отправимся в однодневный поход к чистому сосновому бору, красивейшему Белобережскому водохранилищу и, наконец, водопаду!

Что нас ждет

шикарное Белобережское водохранилище, которое поражает своими объемами,

роща вековых дубов с интересной историей,

место, которое родом из СССР,

еловый лес будто из русской сказки,

Белобережский водопад и дамба,

Мы устроим пикник с песнями под гитару, туристическим обедом и играми на свежием воздухе.

Все это вам обеспечит опытный инструктор по туризму, который точно не даст вам заскучать)

Важно знать:

Протяженность маршрута 10 км.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

еда,

инструктор.

Туристы оплачивают самостоятельно: