Мы отправимся в однодневный поход к чистому сосновому бору, красивейшему Белобережскому водохранилищу и, наконец, водопаду!
Что нас ждет
- шикарное Белобережское водохранилище, которое поражает своими объемами,
- роща вековых дубов с интересной историей,
- место, которое родом из СССР,
- еловый лес будто из русской сказки,
- Белобережский водопад и дамба,
- Мы устроим пикник с песнями под гитару, туристическим обедом и играми на свежием воздухе.
Все это вам обеспечит опытный инструктор по туризму, который точно не даст вам заскучать)
Важно знать:
- Протяженность маршрута 10 км.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно: