Белые Берега - путь к водопаду

Отдохнуть от городской суеты на вольных просторах Брянщины, насладиться целебным воздухом соснового...

Отдохнуть от городской суеты на вольных просторах Брянщины, насладиться целебным воздухом соснового бора, увидеть водопад и воохранилище.

Приготовить вкуснейший обед на костре и спеть песни под гитару.
Белые Берега - путь к водопаду
Белые Берега - путь к водопаду
Белые Берега - путь к водопаду
Белые Берега - путь к водопаду
Белые Берега - путь к водопаду
Белые Берега - путь к водопаду
Белые Берега - путь к водопаду
Мы отправимся в однодневный поход к чистому сосновому бору, красивейшему Белобережскому водохранилищу и, наконец, водопаду!
Что нас ждет
  • шикарное Белобережское водохранилище, которое поражает своими объемами,
  • роща вековых дубов с интересной историей,
  • место, которое родом из СССР,
  • еловый лес будто из русской сказки,
  • Белобережский водопад и дамба,
  • Мы устроим пикник с песнями под гитару, туристическим обедом и играми на свежием воздухе.
Все это вам обеспечит опытный инструктор по туризму, который точно не даст вам заскучать)

Важно знать:

  • Протяженность маршрута 10 км.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • еда,
  • инструктор.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 5-12 человек
Белые Берега
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • еда
  • инструктор.
Что не входит
  • личные расходы.
Место начала и завершения
ул. Брянского фронта д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Елизавета К.
Елизавета К.
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