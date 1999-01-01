Свенский монастырь. Парк уникальных деревянных скульптур.
Вас ждет познавательная экскурсия ⛳ по удивительным местам нашего города. Со мной вы узнаете, как создавался Курган Воинской славы, где и когда появились Театральная площадь и площадь Партизан, почему так дороги брянцам Троицкий кафедральный и Покровский соборы, Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы, я расскажу вам об истории 📖 создания удивительного парка деревянных скульптур, занесенного в книгу 300 уникальнейших парков 🌳 мира, поведаю вам много неизвестных фактов из жизни наших великих поэтов.
Что входит
Услуги гида.
Что не входит
Услуги транспорта.
Начало и место завершения
🚩 г. Брянск, проспект Ленина, 39 у гостиницы "Десна"
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.