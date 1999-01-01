Вас ждет познавательная экскурсия ⛳ по удивительным местам нашего города. Со мной вы узнаете, как создавался Курган Воинской славы, где и когда появились Театральная площадь и площадь Партизан, почему так дороги брянцам Троицкий кафедральный и Покровский соборы, Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы, я расскажу вам об истории 📖 создания удивительного парка деревянных скульптур, занесенного в книгу 300 уникальнейших парков 🌳 мира, поведаю вам много неизвестных фактов из жизни наших великих поэтов.