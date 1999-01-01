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Обзорная прогулка "Древний город Дебрянск"

Михаил Л.
Михаил Л. – Гид из Брянска
Обзорная прогулка "Древний город Дебрянск"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 999 ₽ за экскурсию

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Обзорная прогулка "Древний город Дебрянск"
Обзорная прогулка "Древний город Дебрянск"

Что вы увидите

  • Курган Воинской славы
  • Театральная площадь
  • площадь Партизан
  • Троицкий кафедральный и Покровский соборы
  • Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы
  • Свенский монастырь. Парк уникальных деревянных скульптур.
Вас ждет познавательная экскурсия ⛳ по удивительным местам нашего города. Со мной вы узнаете, как создавался Курган Воинской славы, где и когда появились Театральная площадь и площадь Партизан, почему так дороги брянцам Троицкий кафедральный и Покровский соборы, Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы, я расскажу вам об истории 📖 создания удивительного парка деревянных скульптур, занесенного в книгу 300 уникальнейших парков 🌳 мира, поведаю вам много неизвестных фактов из жизни наших великих поэтов.
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Услуги транспорта.
Начало и место завершения
🚩 г. Брянск, проспект Ленина, 39 у гостиницы "Десна"
Обзорная прогулка "Древний город Дебрянск"
Обзорная прогулка "Древний город Дебрянск"
Обзорная прогулка "Древний город Дебрянск"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Михаил Л.
Михаил Л.
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