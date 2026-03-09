Древний город Дебрянск:

от крепости до парка-сказки.

Погрузитесь в историю города, который начинался как древняя крепость Дебрянск на крутых берегах Десны. Эта прогулка раскроет его легендарное прошлое через ключевые достопримечательности, расскажет о духовных символах и удивительном культурном феномене — парке деревянных скульптур мирового уровня. Вы узнаете, как память о воинской славе, поэтическое наследие и народное искусство сплелись воедино в облике современного Брянска.

Курган памяти и площадь партизан.

Экскурсия начнётся с рассказа о создании мемориального комплекса «Курган Бессмертия», ставшего символом вечной памяти о подвиге. Мы прогуляемся по историческим площадям — Театральной и Площади Партизан, узнаем об их роли в жизни города в разные эпохи и о том, почему партизанское движение стало одной из главных страниц в летописи Брянщины. Духовный центр:

соборы и храмы

Далее вы познакомитесь с архитектурным богатством православного Брянска. Мы осмотрим величественный Троицкий кафедральный собор и изящный Покровский собор, а также узнаем истории старинных Спасо-Гробовского и Горне-Никольского храмов, чьи судьбы неразрывно связаны с жизнью горожан на протяжении столетий. Отдельной главой станет рассказ о древнем Свенском монастыре, одной из главных духовных твердынь всего региона.

Парк легенд и поэтическая Брянщина

Кульминацией прогулки станет посещение знаменитого парка деревянных скульптур. Вы услышите историю его создания, узнаете, как работы местных мастеров завоевали мировое признание, и в чём заключается его уникальность. Здесь же, среди деревянных персонажей сказок и легенд, прозвучит рассказ о великих поэтах, чьи имена прославили Брянскую землю, и о тех неизвестных фактах их биографий, что связаны с этим краем.