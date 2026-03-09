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Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»

История создания уникального парка деревянных скульптур на экскурсии по Брянску
Погрузитесь в историю Брянска на экскурсии по его легендарным достопримечательностям! Узнайте секреты создания Кургана Воинской славы, прогуляйтесь по историческим площадям и полюбуйтесь уникальным парком деревянных скульптур, входящим в число 300 лучших парков мира.
5
21 отзыв
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»

Описание экскурсии

Древний город Дебрянск:

  • от крепости до парка-сказки.
  • Погрузитесь в историю города, который начинался как древняя крепость Дебрянск на крутых берегах Десны. Эта прогулка раскроет его легендарное прошлое через ключевые достопримечательности, расскажет о духовных символах и удивительном культурном феномене — парке деревянных скульптур мирового уровня. Вы узнаете, как память о воинской славе, поэтическое наследие и народное искусство сплелись воедино в облике современного Брянска.
  • Курган памяти и площадь партизан.
Экскурсия начнётся с рассказа о создании мемориального комплекса «Курган Бессмертия», ставшего символом вечной памяти о подвиге. Мы прогуляемся по историческим площадям — Театральной и Площади Партизан, узнаем об их роли в жизни города в разные эпохи и о том, почему партизанское движение стало одной из главных страниц в летописи Брянщины. Духовный центр:

соборы и храмы

Далее вы познакомитесь с архитектурным богатством православного Брянска. Мы осмотрим величественный Троицкий кафедральный собор и изящный Покровский собор, а также узнаем истории старинных Спасо-Гробовского и Горне-Никольского храмов, чьи судьбы неразрывно связаны с жизнью горожан на протяжении столетий. Отдельной главой станет рассказ о древнем Свенском монастыре, одной из главных духовных твердынь всего региона.

Парк легенд и поэтическая Брянщина

Кульминацией прогулки станет посещение знаменитого парка деревянных скульптур. Вы услышите историю его создания, узнаете, как работы местных мастеров завоевали мировое признание, и в чём заключается его уникальность. Здесь же, среди деревянных персонажей сказок и легенд, прозвучит рассказ о великих поэтах, чьи имена прославили Брянскую землю, и о тех неизвестных фактах их биографий, что связаны с этим краем.

Ежедневно с 09:00 до 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Курган Бессмертия (Воинской славы)
  • Театральная площадь
  • Площадь Партизан
  • Троицкий кафедральный собор
  • Покровский собор
  • Спасо-Гробовской храм
  • Горне-Никольский храм
  • Свенский монастырь (панорамный осмотр или рассказ)
  • Парк деревянных скульптур
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Ленина, 100
Завершение: Проспект Ленина, 39
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
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1
Е
"Хочу оставить отзыв о замечательной экскурсии по Брянску, которую для нас провел гид Михаил. Мы были сборной компанией — приехали взрослые и дети из разных городов Брянск, Ногинск, Владимир.
Экскурсия прошла
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на одном дыхании. Мы не только увидели основные достопримечательности города, но и узнали удивительные исторические факты, которые сделали прогулку по-настоящему живой и запоминающейся. Город открылся для нас с новой стороны. Михаил, спасибо за ваш труд и любовь к своему делу, и отлично проведённое время!"

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А
Большое спасибо Михаилу за проведенную экскурсию! Уже было темно и часть нашей компании, к сожалению, хотела сократить длительность, но тем не менее Михаил сумел интересно рассказать об истории города, нарисовать
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целостную картину города в исторической перспективе. Глубокое знание истории и литературы - бальзам на мою душу. Жаль, что по причине дефицита времени мы не успели услышать много подготовленных историй, посетить все места, посмотреть репродукции и фото. Спасибо большое, рекомендую!

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Т
Очень интересную и увлекательную экскурсию нам провел гид Михаил. Узнали для себя много нового из истории. Почти три часа пролетели незаметно, все это время Михаил не переставая рассказывал и рассказывал. Мы в восторге! Очень рекомендуем эту экскурсию!
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Т
Приехали в Брянск из Смоленска. Давно хотели посетить этот город. Спасибо Михаилу за экскурсию! Очень интересно и подробно рассказал как про Брянск, так и про Смоленск!
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А
Огромное спасибо Михаилу за прекрасную, увлекательную и познавательную экскурсию. Все четко, оперативно и пунктуально. Однозначно рекомендуем!
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Г
Интересная и познавательная экскурсия. Узнали для себя много новых фактов из истории города. Время пролетело незаметно. Спасибо, Михаил!
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