Город-район глазами Императора
Индивидуальная экскурсия в Брянске

Познакомьтесь с историей живших в Брянске людей на индивидуальной экскурсии

Прогуляться по улочкам Бежицкого района, который раньше был целым городом.

Услышать легенды и истории здешних мест, увидеть красивые здания и узнать истории живших здесь людей.
Город-район глазами Императора
Город-район глазами Императора
Город-район глазами Императора
Ближайшие даты:
3
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даты

Описание

Что вас ждет На экскурсии мы расскажем не только об архитектуре, но и о людях, живших полтора века назад в наших краях, их занятиях и увлечениях, работе и отдыхе. Поделимся интересными историями, старыми сплетнями, покажем красивые здания в районе, который сам раньше был целым городом — Бежица. Нам предстоит:
погрузиться в жизнь района нашего города, который отличается своей самобытностью, • рассмотреть дом рабочих сталелитейного завода (ныне БМЗ), в который заходил сам Император, • прогуляться по парку, где раньше регулярно играл оркестр, • узнать какой важный государственный чин занимал архитектор, построивший Бани#1, почему фармацевты начала прошлого века работали стоя, какое дурное знамение получил Николай II, посещая Бежицу. Важно знать: На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде. В стоимость экскурсии включено:.

• трансфер, • услуги гида, • чай с печеньками. Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Чай
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ТРЦ «Бум Сити» (ул. 3 Интернационала)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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