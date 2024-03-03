Что вас ждет На экскурсии мы расскажем не только об архитектуре, но и о людях, живших полтора века назад в наших краях, их занятиях и увлечениях, работе и отдыхе. Поделимся интересными историями, старыми сплетнями, покажем красивые здания в районе, который сам раньше был целым городом — Бежица. Нам предстоит:

погрузиться в жизнь района нашего города, который отличается своей самобытностью, • рассмотреть дом рабочих сталелитейного завода (ныне БМЗ), в который заходил сам Император, • прогуляться по парку, где раньше регулярно играл оркестр, • узнать какой важный государственный чин занимал архитектор, построивший Бани#1, почему фармацевты начала прошлого века работали стоя, какое дурное знамение получил Николай II, посещая Бежицу. Важно знать: На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде. В стоимость экскурсии включено:.

• трансфер, • услуги гида, • чай с печеньками. Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.