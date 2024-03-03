Познакомьтесь с историей живших в Брянске людей на индивидуальной экскурсии
Прогуляться по улочкам Бежицкого района, который раньше был целым городом.
Услышать легенды и истории здешних мест, увидеть красивые здания и узнать истории живших здесь людей.
Услышать легенды и истории здешних мест, увидеть красивые здания и узнать истории живших здесь людей.
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Описание
Что вас ждет На экскурсии мы расскажем не только об архитектуре, но и о людях, живших полтора века назад в наших краях, их занятиях и увлечениях, работе и отдыхе. Поделимся интересными историями, старыми сплетнями, покажем красивые здания в районе, который сам раньше был целым городом — Бежица. Нам предстоит:
погрузиться в жизнь района нашего города, который отличается своей самобытностью, • рассмотреть дом рабочих сталелитейного завода (ныне БМЗ), в который заходил сам Император, • прогуляться по парку, где раньше регулярно играл оркестр, • узнать какой важный государственный чин занимал архитектор, построивший Бани#1, почему фармацевты начала прошлого века работали стоя, какое дурное знамение получил Николай II, посещая Бежицу. Важно знать: На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде. В стоимость экскурсии включено:.
• трансфер, • услуги гида, • чай с печеньками. Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Чай
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ТРЦ «Бум Сити» (ул. 3 Интернационала)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.