Чебоксары: вчера, сегодня, завтра

Чебоксары

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Ответы на вопросы
Обзорная экскурсия по городу Чебоксары: историческая часть, центр города, панорамные смотровые площадки.
Чебоксары: вчера, сегодня, завтра
Чебоксары: вчера, сегодня, завтра
Чебоксары: вчера, сегодня, завтра
Чебоксары: вчера, сегодня, завтра
Чебоксары: вчера, сегодня, завтра
Чебоксары: вчера, сегодня, завтра
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Историческая часть: православные святыни города, купеческие дома, Монумент матери-покровительницы, панорамный вид на Чебоксарский залив и водохранилище, вход в подземный город. Парк Амазония.
  • Центр города: история развития города в архитектуре. Сквер В. И. Чапаева, Республиканский мемориальный парк Победы, Монумент воинской славы, Красная площадь, пешеходный бульвар купца Ефремова, Город мастеров.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Возможен заказ дегустации национального напитка сара (пиво) в музее пива и дегустация национальных блюд в ресторане национальной кухни за доп. плату.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги
Место начала и завершения?
ул. Привокзальная 1, Чебоксары
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Возможен заказ дегустации национального напитка сара (пиво) в музее пива и дегустация национальных блюд в ресторане национальной кухни за доп. плату
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На автобусе
Обзорные

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