Чебоксары
Обзорная экскурсия по городу Чебоксары: историческая часть, центр города, панорамные смотровые площадки.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Историческая часть: православные святыни города, купеческие дома, Монумент матери-покровительницы, панорамный вид на Чебоксарский залив и водохранилище, вход в подземный город. Парк Амазония.
- Центр города: история развития города в архитектуре. Сквер В. И. Чапаева, Республиканский мемориальный парк Победы, Монумент воинской славы, Красная площадь, пешеходный бульвар купца Ефремова, Город мастеров.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Возможен заказ дегустации национального напитка сара (пиво) в музее пива и дегустация национальных блюд в ресторане национальной кухни за доп. плату.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспортные услуги
- Место начала и завершения?
- ул. Привокзальная 1, Чебоксары
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Возможен заказ дегустации национального напитка сара (пиво) в музее пива и дегустация национальных блюд в ресторане национальной кухни за доп. плату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Чебоксар
Индивидуальные
На автобусе
Обзорные
Похожие туры из Чебоксар
Индивидуальная
Валерий
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
Прогулка по ключевым местам города и знакомство с самобытной культурой Чувашии
ПР.И. Яковлева 1 Памятник Чапаеву
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
2 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
Наталия
Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
Пройти по местам притяжения старого города и открыть его хроники
на бульваре купца Ефремова
22 апр
23 апр
29 апр
30 апр
1 050₽ за человека
Индивидуальная
Наталия
Очень популярно сейчас
По Чебоксарам на автомобиле
Посетить важнейшие места города и познакомиться с местными легендами и преданиями
у вашего отеля, если он находится в черте города и...
9 апр
11 апр
12 апр
13 апр
5 200₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании