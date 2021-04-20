Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Чебоксар

Чебоксары вчера и сегодня

Проследить путь города, узнать о его интересной жизни и ощутить колорит Чувашии

5
2 отзыва
Татьяна
Татьяна – Гид из Чебоксар
С радостью поделюсь с вами любовью к родному городу и знаниями 🎓 о нем! На прогулке 👣 вы увидите главные площади и памятники, погуляете по набережным Волги и Чебоксарского залива, услышите исторические факты и прикоснётесь к культуре коренного народа.

Отдельной темой станет настоящее Чебоксар — экономика, промышленность и важные события города.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Чебоксары вчера и сегодня
Чебоксары вчера и сегодня

Что вас ожидает

Достопримечательности 🏛️ и главное из истории 📖
Наш маршрут охватит знаковые точки Чебоксар: площади — Республики и Красную; бульвары — Президентский и купца Ефремова; парки 🌳 — Амазония и Победы. Мы погуляем по набережной Волги и полюбуемся Чебоксарским заливом. Попутно вы откроете историю 📖 чувашской столицы ⭐️, узнаете о купеческих временах и о символах края.

Современные Чебоксары
Я стараюсь быть в курсе событий, которые происходят в Чувашии, знаю о развитии Республики изнутри. Эта тема увлечет вас: вы узнаете, что представляет промышленность региона, на каких предприятиях работают люди, какие зарплаты они получают и где отдыхают. Кроме того, вы получите полезные советы для самостоятельных прогулок по городу.

Этнографические заметки
Откуда пришли чуваши и чем они отличаются от соседей? Мы поговорим об этом и о самобытной местной культуре, пронесенной сквозь века. Например, вы познакомитесь с менталитетом и внешними приметами народа, с особенностями чувашского языка, деталями костюма и традиционной кухней.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ пешеходная, но возможны переезды до дальних объектов на вашем авто или на такси 🚕
  • Если вас интересуют какие-либо торговые точки местных производителей и посещение музеев, напишите об этом при заказе — и я выстрою экскурсию ⛳ по вашим пожеланиям
Чебоксары вчера и сегодня
Чебоксары вчера и сегодня
Чебоксары вчера и сегодня
Чебоксары вчера и сегодня
Чебоксары вчера и сегодня
Чебоксары вчера и сегодня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
В Чебоксарах живу с рождения. Закончила филологический факультет Чувашского государственного университета. Организовываю группы из Чебоксар по соседних городам, заказываю транспорт, экскурсии в музеях и обеды в кафе. С мая по октябрь субботы и воскресенья заняты групповыми экскурсиями, поэтому индивидуальные экскурсии в мае, сентябре и летом лучше планировать на будни. Во время экскурсии мы можем посетить музеи и кафе, могу предложить дегустации, мастер-классы и фольклорную программу, если позволит мое и ваше время. До встречи в Чебоксарах.
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2 настоящих отзыва от туристов

20 апр 2021
Очень хочется всем порекомендовать Татьяну. Если бы не она - Чебоксары, наверное, не раскрылся ты перед нами в такой красе))) Мы приехали семьёй из 4 человек (2 взрослых и 2 подростка) всего на полтора дня в Чебоксары, даже не подумали заранее об экскурсии. Нашла ее профиль на сайте и попросила о срочной экскурсии, а через полтора часа мы уже встретились, и было ощущение, что гуляешь по городу с человеком, которого давно знаешь, но только она к тому же знает, по-моему, все о столь любимом ею городе, а также ответы на многочисленные "а где, когда и почему")))) После экскурсии ощущения от города, как от чего-то яркого, воздушного, лёгкого и уже любимого.
8 апр 2021
Отличная интересная экскурсия с Татьяной. Мы побывали в самых красивых и необычнах местах Чебоксар и просто влюбились в город. Татьяна интересно и емко рассказывает о городе, много знает о культуре и истории республики. Экскурсия длилась 4. 5 часа вместо 2. 5, что не могло не удивить. Без дополнительной оплаты!Мы остались очень довольны!

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