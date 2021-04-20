Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Чебоксар

Что вас ожидает

Достопримечательности 🏛️ и главное из истории 📖

Наш маршрут охватит знаковые точки Чебоксар: площади — Республики и Красную; бульвары — Президентский и купца Ефремова; парки 🌳 — Амазония и Победы. Мы погуляем по набережной Волги и полюбуемся Чебоксарским заливом. Попутно вы откроете историю 📖 чувашской столицы ⭐️, узнаете о купеческих временах и о символах края.

Современные Чебоксары

Я стараюсь быть в курсе событий, которые происходят в Чувашии, знаю о развитии Республики изнутри. Эта тема увлечет вас: вы узнаете, что представляет промышленность региона, на каких предприятиях работают люди, какие зарплаты они получают и где отдыхают. Кроме того, вы получите полезные советы для самостоятельных прогулок по городу.

Этнографические заметки

Откуда пришли чуваши и чем они отличаются от соседей? Мы поговорим об этом и о самобытной местной культуре, пронесенной сквозь века. Например, вы познакомитесь с менталитетом и внешними приметами народа, с особенностями чувашского языка, деталями костюма и традиционной кухней.

Организационные детали