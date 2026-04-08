Приглашаю вас в путешествие по историческому центру подмосковного Чехова! Вы узнаете, как выглядело торговое село Лопасня — предшественник города, как жили лопасненские жители, чем славился лопасненский базар, и что делал здесь великий русский писатель Антон Павлович Чехов.
Описание экскурсии
- Памятник Прокину — уникальный для Подмосковья памятник учителю от благодарных учеников
- Доходный дом Рюмина, который помнит и купцов, и военных, и даже олимпийский огонь 1980 года
- Сквер Чехова с памятником Антону Павловичу — бренд города
- Дом купца Матвеева — сейчас это Музей памяти Лопасненского края
- Дом купца Маркова — место торговли колониальным товаром
- Дом купца Синельщикова, а сейчас Чеховский городской театр, одно из самых старинных зданий в купеческой Лопасни
- Нулевой километр — место, откуда пошла Лопасня
- Здание Народного театра, где художественным руководителем был народный артист Иван Фёдорович Пельтцер
- Сквер Ленина с уникальным проектом «Улыбающийся Ильич»
- Дом купцов Юшиных — первое советское здание в Лопасне
И конечно, вы узнаете много интересного:
- какой была Лопасня в воспоминаниях путешественников
- где родился автор «Золотого кольца»
- где продавали знаменитые Лопасненские грибы
- как долго строили дом культуры в Лопасне и что из этого вышло
- где застряла харчовая повозка Андрея Болотова
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали — в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Прокину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Чехове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я профессиональный историк-краевед, родился и вырос в Чехове, вхожу в топ-200 лучших гидов России. А ещё — автор исторических книг, эксперт федеральных конкурсов в области туризма, победитель конкурса «Лучший в индустрии туризма» — и не только.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Поездка в Чехов была одной из тех, от которых ты ничего не ждёшь. И вот так при отсутствии каких-либо ожиданий состоялась одна из самых интересных экскурсионных программ Подмосковья. Мы узнали много нового, погрузились в историю. Без нашего замечательного экскурсовода мы бы просто не заметили всей этой красоты, глубины и величия.
Александр
Ответ организатора:
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