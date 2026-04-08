Ангелина

Поездка в Чехов была одной из тех, от которых ты ничего не ждёшь. И вот так при отсутствии каких-либо ожиданий состоялась одна из самых интересных экскурсионных программ Подмосковья. Мы узнали много нового, погрузились в историю. Без нашего замечательного экскурсовода мы бы просто не заметили всей этой красоты, глубины и величия.

Александр Ответ организатора: Спасибо огромное за ваш отзыв)