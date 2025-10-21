Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Чехов
Познакомиться с неожиданными поворотами истории города на автопешеходной экскурсии
Начало: В сквере А.П. Чехова
Завтра в 11:00
21 дек в 11:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От торгового села до города: история Чехова
Начало: Бульвар имени А.П. Чехова. Московская ул., 27, Чех...
6200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по праздничному Чехову
Окунуться с головой в Новый год - через прошлое, традиции и городские истории
Начало: На Советской площади
Завтра в 16:30
21 дек в 16:30
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина21 октября 2025Спасибо огромное Анастасии за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Несмотря на плохую погоду, остались теплые воспоминания.
- ЕЕлена10 октября 2025Побывали на экскурсии в городе Чехов. Наш экскурсовод с энтузиазмом показывал свой город, рассказывал о прошлом и настоящем. Но, дело
- ТТамара25 августа 2025Спасибо, всё хорошо! Анастасия старалась 🤗
- ООльга18 июля 2025Действительно интересная информационная тропинка от Лопасни до Чехова - небольшого городка со своим шармом. После дополнили самостоятельным посещением Мелихово - и паззл в сборе 🙂
Спасибо Анастасии!
- ЮЮрий2 июля 2025Шикарная экскурсия, было очень приятно и интересно слушать историю города, историю людей проживавших в нём.
Ответы на вопросы от путешественников по Чехову в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чехове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Чехову в декабре 2025
Сейчас в Чехове в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6200. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Чехове? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2026