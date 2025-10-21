Мои заказы

Индивидуальные экскурсии в Чехове с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Чехове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Добро пожаловать в Чехов
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Чехов
Познакомиться с неожиданными поворотами истории города на автопешеходной экскурсии
Начало: В сквере А.П. Чехова
Завтра в 11:00
21 дек в 11:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
От торгового села до города: история Чехова
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От торгового села до города: история Чехова
Начало: Бульвар имени А.П. Чехова. Московская ул., 27, Чех...
6200 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по праздничному Чехову
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по праздничному Чехову
Окунуться с головой в Новый год - через прошлое, традиции и городские истории
Начало: На Советской площади
Завтра в 16:30
21 дек в 16:30
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    21 октября 2025
    От торгового села до города: история Чехова
    Спасибо огромное Анастасии за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Несмотря на плохую погоду, остались теплые воспоминания.
  • Е
    Елена
    10 октября 2025
    От торгового села до города: история Чехова
    Побывали на экскурсии в городе Чехов. Наш экскурсовод с энтузиазмом показывал свой город, рассказывал о прошлом и настоящем. Но, дело
    читать дальше

    в том, что до этого мы побывали на экскурсии в имении Лопасня-Зачатьевское, где получили потрясающие эмоции от рассказа экскурсовода! Здесь же нам было интересно, но скучновато. По большому счету, смотреть особо не на что, но, даже при этом нас пытались заинтересовать, показать город, привлекательным для туристов. Работа экскурсовода - 5, но сам город впечатления не произвел!

  • Т
    Тамара
    25 августа 2025
    От торгового села до города: история Чехова
    Спасибо, всё хорошо! Анастасия старалась 🤗
  • О
    Ольга
    18 июля 2025
    Добро пожаловать в Чехов
    Действительно интересная информационная тропинка от Лопасни до Чехова - небольшого городка со своим шармом. После дополнили самостоятельным посещением Мелихово - и паззл в сборе 🙂
    Спасибо Анастасии!
  • Ю
    Юрий
    2 июля 2025
    Добро пожаловать в Чехов
    Шикарная экскурсия, было очень приятно и интересно слушать историю города, историю людей проживавших в нём.
