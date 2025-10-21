читать дальше

в том, что до этого мы побывали на экскурсии в имении Лопасня-Зачатьевское, где получили потрясающие эмоции от рассказа экскурсовода! Здесь же нам было интересно, но скучновато. По большому счету, смотреть особо не на что, но, даже при этом нас пытались заинтересовать, показать город, привлекательным для туристов. Работа экскурсовода - 5, но сам город впечатления не произвел!