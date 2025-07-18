Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Чехов
Познакомиться с неожиданными поворотами истории города на автопешеходной экскурсии
Начало: В сквере А.П. Чехова
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
От древней Лопасни - к Чехову
Пройти по улицам и погрузиться в историю исчезнувшего города
Начало: У памятника Прокину
Завтра в 10:00
2 фев в 10:00
6000 ₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Истории, марципан и чай в Чехове
Познакомиться с городом и приготовить сладость в душевной атмосфере
Начало: У Анно-Зачатьевской церкви, г. Чехов
Завтра в 12:00
8 фев в 12:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга18 июля 2025Действительно интересная информационная тропинка от Лопасни до Чехова - небольшого городка со своим шармом. После дополнили самостоятельным посещением Мелихово - и паззл в сборе 🙂
Спасибо Анастасии!
- ЮЮрий2 июля 2025Шикарная экскурсия, было очень приятно и интересно слушать историю города, историю людей проживавших в нём.
